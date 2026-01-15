Tržby českých e-shoperů vloni podruhé v historii překonaly hranici 200 miliard korun. Meziročně vzrostly o šest procent

Tuzemský e-commerce sektor má za sebou další vydařený rok. Objem jeho tržeb činil v souhrnu 206 miliard korun, tedy o šest procent víc, než předloni. Vyplývá to z nově zveřejněných dat Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Ta dodává, že dvousetmiliardovou hranici čeští online prodejci pokořili teprve podruhé v historii a poprvé od covidové pandemie.
„Je to velký úspěch a potvrzení toho, že Česko patří v on-line prodeji na evropskou špičku,“ zdůrazňuje Jan Vetyška, výkonný ředitel APEKu. „Češi utráceli v roce 2025 prakticky každý měsíc víc než vloni,“ vypočítává s tím, že za nynější růst částečně může i rozvoj a zvyšující se obliba výdejních boxů: „Díky našim pravidelným výzkumům mezi spotřebiteli víme, že zatímco v lednu využilo box alespoň jednou 56 procent nakupujících, v červenci to už bylo 65 procent a v prosinci dokonce 72 procent zákazníků. Pohodlí a široká dostupnost jsou přitom hlavní výhody, které spotřebitelé na boxech oceňují.“
Jaká očekávání má šéf APEKu v souvislosti s tuzemským e-commerce sektorem od roku letošního? Dle jeho názoru se ponese v režii umělé inteligence. „Umělá inteligence už začíná měnit byznys opravdu v praxi. Na jedné straně je to pomoc AI zákazníkům s výběrem a objednáním zboží. Na druhé straně pak obchodníci dokáží ušetřit náklady, když jim umělá inteligence značně zjednodušuje práci na všech úrovních. Očekávám, že nás v tomto směru čeká další opravdu dynamický vývoj,“ předpovídá Vetyška.