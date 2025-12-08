Blue Origin představil ,vysavač‘, který generuje z měsíčního prachu energii a ukládá ji do baterií. Navrhla ho umělá inteligence

Lidské snahy o návrat na Měsíc přinášejí technologie, které by ještě před pár lety zněly jako science fiction. Avšak zatímco během prvních vesmírných závodů vznikaly především zásluhou vládních agentur typu NASA, dnes v tomto ohledu hrají prim soukromé společnosti. A také umělá inteligence.
Jak taková kombinace může vypadat v praxi, dokazuje firma Blue Origin, jejímž zakladatelem je americký miliardář Jeff Bezos. Ta před pár dny představila technologii, díky níž budou moci budoucí mise na jediném přirozeném satelitu Země být delší, soběstačnější a odolnější. A to právě zásluhou AI, jež se do značné míry podílela na vytvoření „vysavače“, který dokáže přeměnit měsíční prach na energii.
Zmíněná technologie se zrodila s využitím klíčových systémů málo známého startupu Istari Digital, jenž pomáhá leteckým a obranným firmám automatizovat časově náročné inženýrské pracovní postupy. „Naše zařízení nasává měsíční prach a získává z něj teplo, které se pak může využít jako energetický zdroj. Je to, jako kdybyste měsíční prach proměnili v baterii,“ uvedl pro CNCB šéf Istari Will Roper, podle něhož lze princip fungování jejich novinky přirovnat k situaci, kdy člověk doma vysává, ale zároveň by přitom vyráběl vlastní elektřinu.
Vesmírná omezení
Povrch Měsíce je velmi nehostinným místem. Kvůli absenci atmosféry je neustále bombardován slunečním zářením, přičemž mise jako takové jsou navíc omezeny takzvanou měsíční nocí.
Jde o dvoutýdenní období, které nastává každých 28 dní, během něhož je náš vesmírný souputník ponořen do tmy a teploty prudce klesají. Tyto extrémní podmínky často dokážou vyřadit hardware z provozu, pokud není k dispozici silný a vytrvalý zdroj energie. A právě baterie Istari, dle Ropera kompletně navržené umělou inteligencí, by mohly tento problém pomoci vyřešit a tak naplnit Bezosův sen o milionech lidí žijících a pracujících ve vesmíru, jimž se americký vizionář opakovaně chlubí.
Mantinely pro AI
Součástí průlomové technologie Istari je způsob, jakým dokáže pracovat s „halucinacemi“AI (když si umělá inteligence vymýšlí, pozn. red.) a omezovat je. Podle Ropera, jenž během prvního funkčního období amerického prezidenta Donalda Trumpa působil na ministerstvu letectva USA a je známý tím, že transformoval akviziční proces pro Air Force i nově vzniklé Space Force, převezme platforma všechny požadavky pro finální výrobek, avšak zároveň vytvoří jakési mantinely, respektive „plot kolem hřiště“, který AI nesmí překročit, když přichází s návrhy.
„Co se týká návrhu měsíční baterie pro Blue Origin, neznamená to, že byl sám o sobě dobrý, ale všechna požadovaná kritéria byla splněna a standardy dodrženy. To vše se musí před finálním nasazením otestovat a zkontrolovat,“ uzavřel šéf startupu, který kromě nynějšího projektu s Bezosovou firmou figuruje rovněž jako hlavní dodavatel společnosti Lockheed Martin na experimentálním bezpilotním letounu X-56A a těší se z podpory bývalého šéfa Googlu Erica Schmidta.