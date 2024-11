Shoptet začíná koketovat s logistikou. V rámci své nové služby přináší internetovým obchodníkům řešení pro správu přepravy zásilek

V současné době skrze něj provozuje svůj e-shop v Česku, na Slovensku a v Maďarsku více než 41 tisíc podnikatelů. Už dávno přitom neplatí, že by se Shoptet zaměřoval pouze na výstavbu online obchodů jako takových. Během své 15leté existence se totiž „převtělil“ z pouhého poskytovatele e-shopových řešení na dodavatele „all-in-one“ služby, která těmto internetovým obchodníkům pomáhá napříč celým spektrem činností. A nově tak trochu i s logistikou, respektive přepravou zásilek koncovým zákazníkům.

Vedení Shoptetu se totiž rozhodlo spustit další pilíř svého podnikání. Služba nese jednoduchý, leč výstižný název Shoptet Balíky, přičemž jejím cílem je poskytnout všem svým klientům efektivní řešení pro správu přepravy zásilek.

„Logistika je jeden z klíčových prvků online podnikání. Její integrací do rozhraní Shoptetu významně zjednodušíme a zároveň zrychlíme celý proces odbavování zásilek. Každý podnikatel tak získá významnou časovou úsporu s administrací dopravců a expedicí,“ sdělil šéf uvedené společnosti Samuel Huba redakci Euro.cz jako jedné z prvních.





Pomůže s objednáním přepravy i trasováním

Hlavní výhodou nového řešení by podle vedení Shoptetu měla být jeho univerzálnost. Až dosud totiž platilo, že každý e-shop musel řešit cenové podmínky s každým dopravcem zvlášť a stejně tak i zvlášť spravovat jejich služby v různých systémech. „Díky službě Shoptet Balíky tento problém odpadá. Podnikatelé získají výhodnější podmínky, než jaké by si sami vyjednali, a to vše přímo z administrace jejich e-shopu a v řádu minut, a ne týdnů, jako to bylo standardem doposud,“ zdůraznil Huba.

S čím vším konkrétně tato novinka internetovým obchodníkům pomůže? Jedná se především o objednávání přepravy balíkových zásilek jako takové, tisk štítků, ale současně i o sledování stavu zásilek a jejich statistiky. Celý proces je navíc plně automatizovaný. „Tato služba představuje další krok v našem úsilí o zjednodušení podnikání a věříme, že zásadně zlepší způsob, jakým e-shopy přistupují k logistice,“ nechal se slyšet šéf Shoptetu, podle kterého se s novým produktem nepojí žádné dodatečné poplatky.

Jeden nový produkt za druhým

Podobných novinek si Shoptet, jenž se vloni těšil z 66miliardových tržeb (meziroční nárůst o 16 procent), pro své zákazníky v polední době připravil víc. Na přelomu léta a podzimu společnost například představila nový marketingový nástroj, pomocí něhož mohou provozovatelé internetových obchodů propagovat vlastní produkty skrze automatizovanou online reklamu na Googlu, a to přímo z administrace e-shopu. Díky tomu by tak měli ušetřit značné množství peněz, jež by jinak byli nuceni vynaložit na služby externích marketingových agentur.

Vedle služby Shoptet Kampaně se zákazníci této firmy v uplynulých letech dočkali ještě řešení Shoptet Premium, jež lze plně přizpůsobit specifickým požadavkům na vzhled a funkčnost větším e-shopům. Opomenout však nelze ani zavedení vlastní platební Shoptet Pay, kterou společnost zavedla předloni na jaře.