Nůžky se rozevírají čím dál více. Šéfové předních světových firem vydělávají téměř 200krát více než jejich zaměstnanci

Asi žádného zaměstnance nepřekvapí, že jeho šéf má vyšší mzdu než on. Jenže zatímco v některých firmách se ale jedná jen o poměrně malé rozdíly, u těch největších společností může být propast mezi běžnými pracovníky a vrcholnými manažery opravdu velká. Dokazuje to i nová analýza Equilar a The Associated Press, podle níž průměrný CEO firem v indexu S&P 500 získal loni 196krát vyšší mzdu než průměrný zaměstnanec. Ještě v roce 2022 byl přitom plat těchto generálních ředitelů vyšší „jen“ 185krát.

Zvětšující se nerovnost je podle CNN způsobena především tím, že platy generálních ředitelů jsou často úzce spjaty s cenami akcií, které nyní výrazně rostou. Medián celkových ročních odměn (včetně akcií) pro CEO společností na indexu S&P 500 díky tomu loni vzrostl na astronomických 16,3 milionu dolarů (přibližně 365 milionů korun, měsíčně tedy přes 30 milionů korun). Jedná se o výrazný meziroční nárůst ve výši 12,6 procenta.

Podle odborníků se navíc mzdy velkých šéfů zvyšují podstatně rychleji než u běžných zaměstnanců. I jejich plat sice meziročně vzrostl o zhruba 5,2 procenta na průměrnou částku 81 467 dolarů (přibližně 1,82 milionu korun), ve srovnání s generálními řediteli je to ovšem procentuálně méně než poloviční nárůst.

V absolutních číslech pak situace vypadá ještě hůře. Zatímco průměrné roční zvýšení platů zaměstnanců činilo asi 4300 dolarů (zhruba 96 tisíc korun), generální ředitelé si loni polepšili o 1,5 milionu dolarů (téměř 34 milionů korun).





Málo placení lidé můžou firmu opustit

Současná zjištění analytiků nejsou příliš pozitivní zprávou hlavně pro řadové zaměstnance, kteří se aktuálně potýkají s vyššími životními náklady. Míra inflace ve Spojených státech amerických sice v posledních měsících klesla, stále ale zůstává vyšší, než je obvyklé.

Podle společnosti Moody’s Analytics Američané v současnosti měsíčně utrácejí za totožný balíček zboží a služeb o 1015 dolarů více než v roce 2021. Jejich průměrná mzda přitom za stejné období vzrostla o 1109 dolarů, takže nárůst platů je jen o něco málo vyšší než nárůst cen.

„Výsledky analýzy ukazují, že generální ředitelé zůstávají hluší k současnému dění, a to i přesto, že sami pobírají nehorázné platy,“ řekla Eleanor Bloxhamová, generální ředitelka firmy The Value Alliance, která poskytuje poradenství v oblasti řízení společností.

Podle Bloxhamové jsou navíc správní rady a generální ředitelé zodpovědní za zajištění toho, aby se zaměstnanci podíleli na finančních úspěších dané firmy: „Pokud to neučiní, ohrozí to budoucí výdělky společnosti. Dobří a zkušení pracovníci totiž budou nespokojení a své stávající místo kvůli tomu můžou opustit.“

Výdělek 300 milionů měsíčně

Nutno podotknout, že nerovnost platů mezi zaměstnanci a generálními řediteli se u jednotlivých firem výrazně liší. Například Barbara Rentlerová, šéfka oděvního řetězce Ross Stores, obdržela v loňském roce celkovou odměnu ve výši 18,1 milionu dolarů (asi 405 milionů korun). Průměrný zaměstnanec této společnosti pracující na částečný úvazek ovšem dostal mzdu jen ve výši 8618 dolarů (přibližně 193 tisíc korun). Rentlerová tedy vydělala 2100krát více než její typický zaměstnanec.

Generálním ředitelem s vůbec nejvyšším platem se ale stal Hock Tan, šéf Broadcomu, který navrhuje a vyrábí polovodiče. Šéf této společnosti si loni vydělal dokonce 161,8 milionu dolarů (asi 3,6 miliardy korun, tedy zhruba 300 milionů korun měsíčně). Za rekordní odměnou stojí především vývoj ceny akcií firmy, jež se v loňském roce téměř zdvojnásobily. Zároveň s tím se tedy zdvojnásobil i příjem CEO Broadcomu, který dostal přibližně 510krát vyšší mzdu, než jaký byl medián platu běžného zaměstnance v jeho společnosti.

Druhým nejlépe placeným šéfem se loni stal generální ředitel firmy FICO William Lansing, jenž si vydělal 66,3 milionu dolarů (téměř 1,5 miliardy korun). Na třetí pozici se pak umístil CEO společnosti Apple Tim Cook, který získal celkovou mzdu ve výši 63,2 milionu dolarů (přes 1,4 miliardy korun), což je 672krát více než průměrný plat zaměstnance Applu.