Slovenský fitness prodejce GymBeam investuje do skladu s roboty. Prostor za tři miliony eur pro něj zhotoví firma Element Logic

Slovenská firma GymBeam zaměřená na prodej sportovního sortimentu a doplňků stravy se aktuálně řadí mezi rychle rostoucí evropské společnosti. Loňský rok zakončila s obratem přes čtyři miliardy korun, což oproti roku předchozímu představuje 60procentní nárůst. V segmentu digitálních firem s fitness produkty tak v Evropě patří mezi špičku. Ostatně za 10 let existence své působení rozšířila hned do 15 zemí. Kromě Slovenska a Česka aktuálně funguje třeba v Maďarsku, Chorvatsku, Německu či Itálii.

A právě kvůli rychlému rozvoji začal GymBeam původem z Košic narážet na limity manuálního skladu. Kromě toho, že bylo zapotřebí zvýšit jeho výkon, se jako nutnost ukázala i potřeba škálovat a mít možnost prostor do budoucna rozšiřovat.

Řešení prodejci nabídla česká odnož norské společnosti Element Logic vyvíjející systém automatizovaného skladu AutoStore. Do toho GymBeam investoval tři miliony eur, což v přepočtu odpovídá zhruba 68 milionům korun.





„Každým rokem raketově rosteme a počet objednávek již přerostl možnosti manuálního skladu. Proto jsme oslovili společnost Element Logic, aby nám navrhla plně automatizované skladové řešení. Do budoucna také předpokládáme, že budeme automatizovaný sklad rozšiřovat,“ říká Alexander Szalai, jenž má v GymBeamu na starosti logistiku.

Pracovníci, kteří nepotřebují pauzu

Implementace skladu započatá v červnu bude trvat zhruba tři měsíce. Nové prostory o rozloze téměř 700 metrů čtverečních se mají nacházet v CTParku městské části Košice-Barca, přičemž uvnitř bude pracovat na 32 robotů nové řady R5 PRO. Ti budou díky dobíjecímu systému schopni pracovat 24 hodin denně. Unikátní bude sklad ale také díky umístění vychystávacích portů nad sebe, což má výrazně zvýšit výkon celého areálu.

„Jsem velice rád, že na straně zákazníka byli lidé, kteří opravdu věděli, co chtějí. Tím pádem byla fáze designu samotného AutoStore opravdu velmi konstruktivní a rychlá,“ komentuje obchodní manažer Elementu pro Českou republiku Jan Bárta. Následně doplňuje, že jejich AutoStore má zvýšit přesnost vychystávání zboží a zároveň snížit chybovost, což se kladně podepíše na výši výdajů.

Výhodou uvedeného systému je mimo jiné skutečnost, že jej lze vytvořit pro téměř jakýkoli skladovací prostor. Umožňuje to trojrozměrná hliníková konstrukce složená z jednotlivých modulů, kterou lze nastavit jak do šířky, tak do výšky. V každé sekci se pak nacházejí rozdělitelné zásobníky pro skladování zboží. Nad sebe je možné umístit až 24 těchto boxů, což odpovídá výšce 5,4 metru.

„Automatizovaný sklad se systémem AutoStore lze také kdykoliv rozšířit, například podle toho, jak se byznys klienta vyvíjí. Není nutné rozšíření plánovat s velkým předstihem, ale dokážeme reagovat na aktuální požadavky klienta velmi pružně,“ uzavírá šéf Element Logic Czech Republic Jindřich Kadeřávek.