Nejlépe placeným sportovcem světa je počtvrté za sebou Ronaldo. Elitní desítka si v součtu za poslední rok vydělala takřka 30 miliard korun

Aktuální žebříček zohledňuje příjmy sportovců od 1. května 2025 do 1. května 2026 a do celkových částek započítává peníze vydělané přímo ve sportu i mimo něj. První skupinu tvoří platy, bonusy a takzvané prize money, druhou sponzorské smlouvy, licenční dohody, podnikání, vystoupení na akcích nebo další aktivity. Každý z deseti nejlépe placených sportovců se přitom dostal alespoň na 100 milionů dolarů už třetí rok po sobě.
Zajímavý je i samotný poměr příjmů. Na hřišti, v ringu nebo na okruhu vydělala letošní desítka dohromady 902 milionů dolarů (18,76 miliardy korun), což je méně než vloni i předloni. Rozdíl ale sportovci dohnali ostatními odměnami, které se odhadují na celkem 513 milionů (10,67 miliardy korun). Je tedy zřejmé, že dnešní sportovní hvězdy nevydělávají jen díky mateřským klubům nebo mezinárodním soutěžím, ale také proto, že jsou slavné napříč kontinenty i generacemi fanoušků. Vedle fotbalistů a basketbalistů se zde objevují i boxer, baseballista, golfista a pilot formule 1.
Cristiano Ronaldo: 300 milionů dolarů (6,24 miliardy korun)
Cristiano Ronaldo se na prvním místě žebříčku Forbesu umístil už počtvrté za sebou a celkově si podle letošních odhadů vydělal 300 milionů dolarů. Z toho 235 milionů (4,89 miliardy korun) připadá na sportovní příjmy spojené zejména s jeho působením v saúdskoarabském klubu Al-Nassr, zbytek zásluhou komerčních aktivit a dalších projektů.
Mimo hřiště už přitom nejde jen o reklamní smlouvy a sponzoring. V únoru Ronaldo získal čtvrtinový podíl ve španělském druholigovém klubu UD Almería, čímž naznačil, že se po více než dvaceti letech na trávníku začíná na fotbal dívat i z pozice investora. Obrovský dosah na sociálních sítích mu zároveň dál pomáhají zhodnocovat značky jako Binance, Nike nebo Perplexity.
Canelo Álvarez: 170 milionů dolarů (3,54 miliardy korun)
Druhé místo obsadil mexický boxer Canelo Álvarez, jehož příjmy dosahují zhruba 170 milionů dolarů. Naprostou většinu částky přitom tvoří peníze přímo z ringu: 160 milionů (3,33 miliardy korun) vydělal samotným sportem, dalších 10 milionů dolarů (208 milionů korun) mu přinesly aktivity mimo něj.
Álvarez loni v květnu v Rijádu porazil Williama Sculla, a zahájil tak sérii zápasů spojenou s lukrativní dohodou se saúdskými partnery. O čtyři měsíce později ale nečekaně prohrál s Terencem Crawfordem a jeho bilance se posunula na třiašedesát výher, tři porážky a dvě remízy. Z obchodního hlediska každopádně šlo o jednu z nejvýraznějších boxerských událostí roku, kterou na Netflixu sledovalo jednačtyřicet milionů diváků.
Lionel Messi: 140 milionů dolarů (2,91 miliardy korun)
Lionel Messi skončil třetí s odhadovanými příjmy 140 milionů dolarů. Zajímavé přitom je, že v jeho případě je to, co vydělal, rozděleno přesně napůl, tedy 70 milionů (1,46 miliardy korun) zajišťují sportovní příjmy, zbytek komerční aktivity mimo hřiště.
V zámořské MLS má argentinská fotbalová legenda stále mimořádné postavení. Hráčská asociace soutěže nedávno zveřejnila, že Messi v této sezoně pobírá garantovanou odměnu 28,3 milionu dolarů (589,64 milionu korun), tedy více než činí celá výplatní listina 28 jiných klubů.
Messi ale nezahálí ani jako hráč. Letos v květnu se dostal na součet 100 gólů a asistencí v základní části MLS už ve svém 64. zápase, to znamená rychleji než kdokoli před ním. A vedle platu má vysoké příjmy i ze smluv s ligovými partnery Adidas a Apple TV a vlastními sponzory, mezi které patří Mastercard, Michelob Ultra nebo nově Duracell.
LeBron James: 137,8 milionu dolarů (2,87 miliardy korun)
LeBron James se s částkou 137,8 milionu dolarů drží těsně za Messim. Čtyřicetiletá hvězda Los Angeles Lakers zároveň připouští, že se může blížit konci hráčské kariéry. Pokud se ale rozhodne v NBA pokračovat, prodlouží tím i své výjimečné statistiky v počtu odehraných sezon i zápasů v základní části. V červenci se navíc má stát volným hráčem.
Mimo basketbal už James dávno funguje jako investor, producent a tvář vlastních mediálních projektů. Je partnerem Fenway Sports Group, která ovládá baseballové Boston Red Sox i fotbalový Liverpool, a vedle sponzorských dohod se značkami jako DraftKings, Hennessy nebo Richard Mille má za sebou rovněž řadu investic. Naposledy se zapojil do investičního kola společnosti Whoop, při němž byla firma oceněna na 10,1 miliardy dolarů (210,08 miliardy korun). Spolu s bývalou hvězdou NBA Stevem Nashem navíc moderuje podcast Mind The Game, který loni uzavřel víceletou distribuční dohodu s Amazonem.
Šóhei Ótani: 127,6 milionu dolarů (2,65 miliardy korun)
Páté místo patří japonskému baseballistovi Šóheii Ótanimu, který si podle Forbesu vydělal 127,6 milionu dolarů. Jeho 700milionová (14,56 miliardy korun) desetiletá smlouva s Los Angeles Dodgers sice patří k největším v historii sportu, většina peněz z ní je ale odložena až do roku 2034. V uplynulé sezoně tak Ótani pobíral základní plat dva miliony dolarů (41,6 milionů korun), k němuž získal 40 tisíc (832 tisíc korun) za účast v MLB All-Star Game a dalších zhruba 485 tisíc dolarů (10,09 milionu korun) na bonusech po triumfu Dodgers ve Světové sérii.
Ve srovnání s jeho komerčními příjmy jde ale jen o menší část celku. Ótani má více než dvě desítky sponzorů, mezi nimiž jsou nově například Grand Seiko, Japan Post Bank, doplňky stravy Kirin nebo sportovní oblečení Wacoal. A velmi oblíbený je trojnásobný držitel ceny MVP i mezi fanoušky. Jeho dres byl podle Forbesu už tři sezony po sobě nejžádanější z celé MLB.
Stephen Curry: 124,7 milionu dolarů (2,59 miliardy korun)
Stephen Curry obsadil šestou příčku s příjmy 124,7 milionu dolarů. Hvězda Golden State Warriors patří k nejvlivnějším basketbalistům své generace a v sezoně 2026/27 se má stát prvním hráčem NBA s platem přes 60 milionů (1,29 miliardy korun) za rok.
Z komerčního hlediska pro něj byl letos nejvýraznější změnou konec spolupráce s Under Armour, dál ale spolupracuje se značkami jako Chase, Google nebo Rakuten. A svoji popularitu potvrzuje i tím, že měl v uplynulé sezoně nejprodávanější dres v NBA. Dále pak vydal knihu Shot Ready a podílel se na dokumentu oceněném na festivalu Sundance.
Jon Rahm: 107 milionů dolarů (2,23 miliardy korun)
Sedmé místo obsadil španělský golfista Jon Rahm, jehož příjmy Forbes odhaduje na 107 milionů dolarů. Rahmovy vysoké výdělky souvisejí hlavně s přestupem z PGA Tour do LIV Golf, kterým v roce 2023 upoutal pozornost celého golfového světa.
Sám sice tvrdí, že rozhodnutí nelituje, zároveň ale připouští, že kvůli víceleté smlouvě čeká, jak se vyřeší nejistá situace kolem financování LIV. Vedle úspěšné golfové kariéry pak Rahm spolupracuje se značkami jako Callaway, Rolex nebo Santander Bank.
Karim Benzema: 104 milionů dolarů (2,16 miliardy korun)
Karim Benzema je s částkou 104 milionů dolarů třetím fotbalistou v první desítce. V Saúdské Arábii působí už třetí sezonu, letos ale změnil klub. Kvůli sporu o smlouvu odmítl reprezentovat Al-Ittihad a v zimě přestoupil do Al-Hilalu, kde se při únorovém debutu uvedl hattrickem.
S novým týmem pak vyhrál saúdský pohárový King’s Cup a v ligovém souboji o titul skončil těsně za Al-Nassrem Cristiana Ronalda. Kromě toho spolupracuje s Adidasem i saúdskými značkami parfémů Assaf či Reef Perfumes a podle Forbesu má po konci hráčské kariéry působit jako ambasador Realu Madrid.
Kevin Durant: 103,8 milionu dolarů (2,16 miliardy korun)
Devátý skončil Kevin Durant s příjmy 103,8 milionu dolarů. Dle Forbesu už zároveň překonal hranici jedné miliardy dolarů (přes 20,8 miliardy korun) v kariérních výdělcích, čímž se zařadil mezi pouhých osm aktivních sportovců, kterým se to bez zohlednění inflace podařilo.
Sedmatřicetiletý basketbalista v červenci zamířil do Houston Rockets a v říjnu podepsal dvouleté prodloužení kontraktu za 90 milionů (1,87 miliardy korun). Letos navíc přeskočil Michaela Jordana a posunul se na páté místo historického pořadí střelců NBA. Příjmy má ale i z mediální společnosti Boardroom, investiční firmy 35V nebo spolupráce se značkami CeraVe, Dick’s Sporting Goods a FanDuel.
Lewis Hamilton: 100 milionů dolarů (2,08 miliardy korun)
První desítku uzavírá Lewis Hamilton se 100 miliony dolarů. Sedminásobný mistr světa formule 1 skončil v první sezoně u Ferrari v celkovém pořadí šestý, obchodně se mu ale podle Forbesu daří lépe než kdy dřív.
V prostředí, kde je pro jezdce kvůli týmovým závazkům často složité budovat vlastní sponzorské portfolio, patří Hamilton k výjimkám a spolupracuje se značkami jako Dior, Lululemon nebo Rimowa. Vedle toho se podílel jako producent na filmu F1, rozvíjí produkční společnost Dawn Apollo Films, oděvní značku +44 i nealkoholický agávový destilát Almave.