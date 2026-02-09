Slavný investor Dalio varuje před „válkou o kapitál“. Geopolitické napětí roste a vlády opakují historické chyby, říká

Investor Ray Dalio se proslavil nejen jako štědrý filantrop a zakladatel největšího hedgeového fondu na světě Bridgewater Associates, ale také díky svým častým varováním před systémovými riziky, jež opírá o hluboké makroekonomické analýzy a studium minulých krizí. Nyní v tomto kontextu upozorňuje, že se svět podle něj ocitá na prahu „kapitálové války“, a to z důvodu rostoucího geopolitického napětí a nestability na finančních trzích.
Dalio je přesvědčen, že se svět blíží situaci, kdy se kapitál a peníze začnou používat jako zbraň. Řekl to v rozhovoru pro server CNBC na Světovém summitu vlád v Dubaji. Typickými nástroji takové války jsou dle jeho slov obchodní embarga, blokování přístupu na kapitálové trhy nebo využívání vlastnictví dluhu jako nástroje nátlaku.
„Neznamená to, že už v kapitálové válce jsme, ale že jsme jí velmi blízko, téměř na jejím prahu. A kvůli vzájemným obavám by bylo velmi snadné tuto hranici překročit,“ prohlásil Dalio s tím, že názorným příkladem je nedávné stupňování napětí a snaha administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa dostat Grónsko pod kontrolu Washingtonu.
Obavy Evropy i USA
Dle Dalia mezi evropskými držiteli amerických aktiv panuje strach, že by mohli čelit sankcím. Naopak na druhé straně Atlantiku se obávají, že by se k nim kapitál z Evropy nemusel dostat, případně že investoři na Starém kontinentu přestanou americká aktiva kupovat. Což by mělo pro americké trhy velice neblahé důsledky, neboť podle výzkumu Citi, na který odkazuje agentura Reuters, stáli Evropané mezi dubnem a listopadem loňského roku za 80 procenty všech zahraničních nákupů tamních státních dluhopisů.
Známý investor připomněl, že po Trumpově návratu do Bílého domu zavedly Spojené státy během loňského roku cla vůči celé řadě svých obchodních partnerů i geopolitických rivalů. Část z nich sice následně zrušily nebo pozastavily, ale i tak v jejich důsledku došlo na světových finančních trzích k nebývalé volatilitě. „Kapitál, peníze, to je to důležité. Dnes vidíme kapitálové kontroly, které se dějí po celém světě, a otázkou je, kdo to pocítí,“ varoval Dalio. Obávat se v takové situaci kapitálové války je podle něj zcela na místě.
Historické paralely
Dalio, kterého někteří označují za „Steva Jobse světa investic“, se v inkriminovaném rozhovoru odkázal na historii a připomněl, že i předchozí ekonomické či kapitálové války často zahrnovaly opatření jako měnové restrikce a kontrolu pohybu peněz. A protože instituce typu státních investičních fondů nebo centrálních bank si vytvářejí rezervy, znamená to, že podobná omezení přijdou a že se na ně již důkladně připravují.
Dle Dalia se války o kapitál obvykle rozvíjejí v souvislosti s velkými konflikty. Jako příklad jeden z nejvlivnějších investorů současnosti zmínil období před vstupem USA do druhé světové války. Tehdy Washington uvalil v rámci vzájemně vyhroceného vztahu sankce na Japonsko.
„Podobnou situaci si lze představit i v současném světě, mezi Čínou a Spojenými státy. Spekuluje se mezi lídry různých zemí dokonce o tom v souvislosti se vzájemnou závislostí USA a Evropy – protože opakem obchodního deficitu je kapitál. Pokud existuje nerovnováha kapitálu, může být použitý jako nástroj války,“ zdůraznil.
Bezpečný přístav
I přes sílící nejistotu na trzích je Dalio přesvědčen, že nejspolehlivějším útočištěm pro kapitál zůstává zlato. Nic na tom nemění ani nedávný výprodej, který stáhl ceny drahých kovů dolů o několik procent (ačkoliv začátkem týdne už zlato i stříbro vykazovaly známky zotavení). Ani tyto cenové výkyvy podle něj nezpochybňují roli žlutého kovu jako bezpečného přístavu – tím spíš když je nyní zhruba o dvě třetiny výš než před rokem, leč zároveň asi o 16 procent níž oproti svému maximu.
„Lidé chybují, když řeší, zda teď zlato půjde nahoru, nebo dolů, a jestli ho mají koupit,“ poznamenal investor a doplnil, že místo toho by si centrální banky, vlády nebo i státní investiční fondy měly položit otázku, jaké procento portfolia mají držet ve zlatě dlouhodobě. Právě v tom totiž spočívá jeho síla jako efektivního diverzifikátoru.
„Zlato funguje jako pojistka. V těžkých časech si vede výjimečně dobře, v dobách prosperity méně – ale jako součást dobře diverzifikovaného portfolia je velmi účinné. Nejdůležitější je mít opravdu rozložené riziko,“ uzavřel Dalio.