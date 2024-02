Hamilton si řekl, že už toho má dost, a oznámil přestup do Ferrari. Hodnota italské automobilky vzápětí vyletěla o 11 miliard dolarů

Do prvního závodu nové sezóny formule 1 sice zbývá ještě přesně jeden měsíc, včerejší den ale ve světových médiích patřil právě jí. Odehrál se v ní totiž jeden z největších přestupů za poslední dekádu. Lewis Hamilton, sedminásobný šampión F1 a s ohledem na počet vítězství v jednotlivých velkých cenách i její nejúspěšnější jezdec vůbec, oznámil, že od roku 2025 bude hájit rudé barvy týmu Ferrari. To vše navzdory faktu, že měl, jak se všeobecně očekávalo, i nadále závodit pro Mercedes, pro který jezdil od sezóny 2012 a s nímž získal naprostou většinu svých titulů.

„Mercedes byl součástí mého života od mých 13 let. Je to místo, kde jsem vyrůstal, takže učinit takové rozhodnutí bylo jednou z nejtěžších věcí, jakou jsem kdy udělal. Ale nadešel správný čas a já se na tuhle novou výzvu už těším,“ cituje britského jezdce server Motorsport.com.

Přestup, který čekal málokdo

Hamiltonův přestup zaskočil mnohé odborníky, včetně dlouholetého spolukomentátora závodů na britské televizi Sky Sports a bývalého závodníka F1 Martina Brundla. „Jaký to příběh – Lewis Hamilton ve Ferrari. Roky jsme se ho ptali, jestli by nechtěl napodobit Michaela Schumachera a přidat se k Ferrari, aby z nich udělal zase šampióny. A on vždycky říkal: ,Byl jsem s Mercedesem, i když jsem závodil pro McLaren. Vždycky jsem měl motor Mercedesu za zády, jsou mým týmem na celý život‘.“





Změna stříbrné barvy za červenou je v případě 39letého rodáka ze Stevenage o to překvapivější, vezmou-li se v potaz statistiky z posledních 10 sezón. Německá stáj v nich vyhrála titul konstruktérů hned osmkrát v řadě, což je rekord, kterého žádný jiný tým F1 nedosáhl. Ferrari oproti tomu ani jednou. V případě Italů se poslední vyhraný šampionát mezi týmy datuje do roku 2008, ten jezdecký pak ještě o další jednu sezónu nazpět.

Nejdřív dobré finanční výsledky, pak přestupová bomba

Nehledě na současné sportovní (ne)úspěchy se stáji Ferrari z finančního hlediska daří náramně. Časopis Forbes ji vloni s hodnotou 3,9 miliardy dolarů označil jako vůbec nejcennější tým z celého desetičlenného startovního pole. Mercedes byl hned za ní, ačkoliv soudě podle výsledků na trati se mu vloni vedlo lépe.

A daří se i automobilce jako takové. Agentura Reuters ve čtvrtek informovala o tom, že tržní hodnota italského výrobce luxusních silničních vozů atakuje hranici 100 miliard dolarů, čemuž pomohly lepší než očekáváné finanční výsledky za rok 2023. V rámci nich společnost Maranella vykázala upravený zisk EBITDA ve výši 2,28 miliardy eur, což ve srovnání s rokem 2022 značí 28,5procentní nárůst. A tento ukazatel by měl podle vedení stoupat i nadále – pro letošek Ferrari počítá dokonce se sumou 2,45 miliardy eur.

Výše uvedená, veskrze pozitivní čísla se pak, společně s faktem, že se Italům podařilo meziročně prodat o 442 aut více, pochopitelně projevila i na samotné ceně akcií společnosti. Ty s označením RACE obchodované na newyorské burze se ještě ve středu prodávaly za 345,9 dolaru za kus, včera odpoledne se však jejich cena vyšplhala dokonce až k hranici 390 dolarů, ačkoliv dosavadní maximum automobilky bylo na úrovni přibližně o 18 dolarů níže.

Akcie zprvu posilovaly především díky nově zveřejněným finančním výsledkům, později se ovšem do vývoje jejich ceny promítla právě i zpráva o senzačním Hamiltonově přestupu. To na konci dne znamenalo nárůst tržní hodnoty o více než 12 procent, respektive nějakých 11 miliard dolarů.