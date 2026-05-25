Jak se pečuje o dokonalý trávník pro fotbalové MS: Týmy specialistů sázejí na elektrické vřetenové sekačky a GPSky

Během nadcházejícího mistrovství světa, které proběhne od 11. června do 16. července, budou zápasy hostit především stadiony americké NFL. Každá z 48 zúčastněných reprezentací ale musí mít také vlastní tréninkové zázemí. Správci těchto areálů tak mají za úkol skloubit běžný provoz s požadavky jednotlivých týmů, což výrazně zvyšuje nároky na každodenní údržbu, uvádí server Popular Mechanics.
V létě se tráva seká prakticky neustále. Podle Marka Mella, který vede správu trávníků ve Filadelfii, probíhá sečení šest dní v týdnu a v některých obdobích i dvakrát denně. Frekvence závisí nejen na počasí, ale i na programu mužstev. A samozřejmě platí, že údržba nezahrnuje pouze hlavní hrací plochu, nýbrž i ty tréninkové včetně okolní zeleně. Jde tak o desítky akrů, které musí být neustále v perfektním stavu.
Pruhy nejsou jen pro efekt
Významnou součástí péče o profesionální hřiště je pochopitelně i jeho vzhled a zejména typické pruhování trávníku. To vzniká tím, že se stébla při sečení ohýbají různými směry, čímž dochází k optickému kontrastu. Tento efekt navíc není pouze estetický, ve skutečnosti má i praktickou funkci a přesně stanovená pravidla.
Rozhodčí a asistenti je mohou využívat jako orientační pomůcku, například při posuzování ofsajdu. FIFA navíc požaduje odlišný vzor sečení než některé domácí soutěže. Při mezinárodních utkáních mají být pruhy vedeny vodorovně, rovnoběžně s brankovými čárami, aby byl vzhled hřišť během turnaje jednotný. Stejná pravidla platí i pro tréninkové plochy.
Moderní technika v hlavní roli
K údržbě se používá široká škála techniky, přičemž zatímco dříve dominovaly spalovací motory, dnes hrají stále větší roli stroje elektrické. Elektrický pohon totiž snižuje provozní náklady a přináší i méně starostí se servisem. Pracovníci se tak mohou více soustředit na samotnou kvalitu střihu.
Pro hlavní sečení se využívají profesionální vřetenové sekačky, známé také z golfových hřišť. Na rozdíl od těch běžných rotačních, jaké lze zpravidla najít doma na zahradě, pracují s válcovým systémem přesně uspořádaných nožů, jež trávu „stříhají“ podobně jako nůžky, což zajišťuje mimořádně čistý a rovnoměrný řez. Tyto stroje jsou vybaveny čepelemi z vysoce odolné kalené oceli s vysokým obsahem manganu a uhlíku, které si udržují ostrost i při velmi intenzivním provozu.
Systém současně umožňuje mimořádně přesné nastavení výšky sečení a vytváří velmi hustý a rovnoměrný povrch. Trávník na profesionálních fotbalových hřištích je zároveň potřeba udržovat výrazně nižší než běžné zahradní zelené plochy, na výšku má přibližně 1,8 centimetru.
Další specializované stroje se pak používají pro vytváření pruhů a úpravu struktury. Ty umožňují kromě samotného sečení také vertikutaci, tedy prořezávání svislými noži, kartáčování, které pomáhá stéblům stát vzpřímeně, a práci s různými válci, jež ovlivňují finální vzhled povrchu. Právě díky kombinaci více strojů a jejich směru pohybu vznikají typické pruhy či šachovnicové vzory.
GPS šetří čas i trávník
Významnou pomoc v posledních letech představuje využití GPS technologie. Například moderní postřikovače dokážou zajistit přesné dávkování bez překrývání, které by mohlo trávník poškodit. Podobně to funguje i při lajnování hřiště, přičemž některé stroje jsou už plně automatické a umí čáry, ba dokonce i loga kreslit zcela samy. Což samozřejmě výrazně šetří čas a umožňuje týmu věnovat více energie detailní péči o ostatní části areálu.
Na druhou stranu platí, že ačkoliv moderní technologie mnohé usnadňují, údržba profesionálních hřišť je i nadále velice náročná. Naštěstí, pro řadu lidí v oboru je zároveň srdeční záležitostí, takže ji často vnímají jako svůj koníček. Například Nate Moore, správce filadelfského areálu, který je domovem fotbalového týmu Union hrajícího americkou nejvyšší ligu Major League Soccer, obdivoval dokonale upravené zelené koberce už jako mladý a snažil se podobných výsledků dosáhnout i doma. Inspiraci dodnes čerpá především z golfových hřišť, která považuje za vrchol péče o travnaté plochy, a stejné postupy přenáší i do světa fotbalových stadionů.