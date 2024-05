Na koncert míří za Atlantik. Fanoušci Taylor Swift způsobili prudký nárůst poptávky po letenkách z USA do Evropy

Sehnat letenky během hlavní sezóny o letošních prázdninách bude pravděpodobně ještě těžší než obvykle. Kromě problémů okolo výrobce letadel Boeing za to může i neobvyklý fenomén, kterým je obrovská chuť fanoušků populární americké zpěvačky Taylor Swift spatřit naživo jeden z jejích koncertů Eras Tour. Mnozí Američané jsou přitom ochotni vyrazit za svým idolem až do Evropy.

Zvýšenou poptávku po letech přes oceán už zaznamenala většina amerických leteckých společností. Třeba United Airlines oznámily, že zájem lidí o lety do portugalského Lisabonu během koncertů Taylor Swift vzrostl ve srovnání s loňským létem zhruba o čtvrtinu. Vůbec největší nárůst poptávky United evidují u letů do italského Milána a německého Mnichova, kam během koncertů zpěvačky míří o 45 procent více cestujících než v loňském roce.

„Roste také počet rezervací letenek do dalších evropských měst, kde Taylor Swift v nadcházejících týdnech vystupuje, a to včetně Madridu, Edinburghu a Dublinu,“ řekl CNN zástupce aerolinek United. Podobný nárůst rezervací pak potvrdila i konkurenční letecká společnost Delta Air Lines, která zároveň uvedla, že je připravena přidat nové destinace a obnovit trasy, jež byly přerušeny kvůli pandemii covidu.





Fanoušci cestou do Evropy ušetří

Vydat se přes oceán kvůli koncertu oblíbené zpěvačky možná zní jako šílenost, ve skutečnosti to ale může dávat i ekonomický smysl. Kromě aktuálně silného amerického dolaru za to můžou především přísná nařízení Evropské unie, která výrazně omezují přeprodej drahých lístků, což je ve Spojených státech naprosto běžná věc.

„Navyšování cen na evropském sekundárním trhu je považováno za predátorskou aktivitu, která vykořisťuje spotřebitele tím, že jim účtuje mnohem vyšší ceny, než pořadatelé ve skutečnosti zamýšleli,“ vysvětlil pro CNN Sam Shemtob, výkonný ředitel skupiny Face-value European Alliance.

Vstupenky na koncert Taylor Swift ve švédském Stockholmu je možné sehnat za „pouhých“ 300 dolarů (necelých sedm tisíc korun) na stání, ta nejlepší místa k sezení se pak prodávají jen o pár stovek dolarů dráž. I když k tomu tedy lidé připočtou zpáteční letenku z New Yorku za přibližně 700 dolarů a ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu za další přibližně tři stovky, výlet za jejich idolem je vyjde asi na 1300 dolarů (téměř 30 tisíc korun).

To je přitom o poznání méně, než kolik stojí lístky na koncert Taylor Swift v americkém Miami. Podle serveru StubHub se vstupenky na tuto show aktuálně prodávají za přibližně dva až osm a půl tisíce dolarů (asi 45 až 193 tisíc korun). A protože ceny za další vystoupení v New Orleans nebo Indianapolis jsou zhruba stejné, zaletět si do Evropy se skutečně může vyplatit.

Britská ekonomika získá miliardy

Výrazný nárůst poptávky po letecké přepravě do Evropy je jen jedním z mnoha důkazů toho, jak velký vliv má americká zpěvačka na města a země, kam se svým Eras Tour zavítá. Jak ostatně spočítala britská banka Barclays, díky mnoha různým výdajům fanoušků Taylor Swift získá ekonomika Spojeného království zhruba 755 milionů liber (necelých 22 miliard korun). A protože velké výdělky mohou očekávat i další státy, mnozí odborníci už pro tento efekt začali používat speciální termín „Swiftonomics“.

„V případě kulturních ikon jako Taylor Swift, Elvise Presleyho nebo Beatles vidíme, že jejich příznivci mají velmi silné spojení s umělcem a se zbytkem fanoušků, díky čemuž jsou za koncerty schopni utrácet opravdu velké množství peněz,“ uzavřel Peter Brooks, hlavní behaviorální vědec Barclays.