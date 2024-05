Po 150milionovém obratu noví klienti. Logistická firma Authentica Fulfillment bude expedovat sportovnímu e-shopu i výrobci deskovek

Česká firma Authentica Fulfillment přidala do svého portfolia nové značky. Součástí brněnského logistického centra je nově sportovní e-shop Sanasport, platforma spojující mikroinfluencery se značkami Testuj.to a Boardcubator, který má na kontě několik úspěšných crowdfundingových kampaní v rámci vývoje deskových her.

„Jsme rádi, že zakladatelé společností přemýšlejí nad úsporou a efektivnějším využitím svých kapacit, které obyčejně věnují operativním činnostem. O to víc nás těší, že jim s tím můžeme pomoci a navíc firmě ušetřit i nějaké peníze,“ komentuje šéf Authentici Fulfillment Petr Litavec. Ta od roku 2021 pod jednou střechou sjednocuje naprostou většinu služeb souvisejících s logistikou zboží a více než 50 klientům poskytuje vše od uskladnění zboží, designu, výroby a kompletace balení až po vyřizování objednávek.

Půl druhého milionu k dobru

Jak už bylo uvedeno výše, svůj sklad o velikosti 1 100 metrů čtverečních se do prostor brněnské logistické společnosti rozhodl přesunout třeba Sanasport nabízející široký sortiment sportovní výbavy. Aktuálně firma, která je původně zaměřená na běžecké potřeby, prodává zboží do 14 zemí Evropy.





„Primárním důvodem (pro přesun) bylo uvolnění našich kapacit, které nyní budeme moci více soustředit na byznys a pokračující expanzi,“ vysvětluje Zbyněk Muzikář, jednatel AVORI, s. r. o., vlastníka značky Sanasport. Následně dodává, že vliv měla i snaha o pokrytí velkého náporu při black friday, kdy se počet objednávek zvyšuje až o 50 procent, a stejně tak i významná úspora nákladů. Ta by se měla pohybovat kolem 1,7 milionu korun ročně.

Co se Boardcubatoru týče, tato brněnská firma funguje od roku 2015, přičemž její specializací je vývoj nových deskových her. Konkrétně sbírá objednávky na Kickstarteru a na základě poptávky vyrábí přesný počet kusů. Velký úspěch společnost loni zaznamenala s hrou Project L – svůj původní cíl 15 tisíc eur tehdy splnila na 2 677 procent, když od hráčů získala objednávky za celkem 400 tisíc.

„Po výrobě a naskladnění nové hry musíme najednou rozeslat až 10 tisíc krabic, což je diametrálně odlišné od většiny klientů, kteří mají zásilky více rozloženy v čase. Jde pro nás o výzvu a testuje to naše schopnosti popasovat se se zvýšenou zátěží na naše procesy a kapacity,“ podotýká Litavec.

Zásilky pro influencery

Posledním z nováčků je platforma Testuj.to Evy Čejkové, jež má za úkol propojit menší influencery s firmami. Ty jim následně nabídnou produkty zdarma nebo se slevou výměnou za autentické recenze. Authentica Fulfillment se společnosti již půl roku stará o přepravu tuzemských i zahraničních zásilek.

„V Authentice vidíme výhody hlavně v zjednodušení celého procesu a konsolidaci přepravy pod jednu firmu. Dříve jsme balíčky posílali sami z kanceláře a využívali různé dopravce. Nyní nemusíme řešit přijímání zboží, skladovací prostor pro větší balíky a zajišťování obalového materiálu pro konkrétní produkty,“ konstatuje Čejková, která v Testuj.to zastává pozici CEO.

Authentica si loni připsala obrat ve výši 150 milionů korun a zdvojnásobila poptávku po svých službách. Rostl také počet jejích klientů, kterým vyexpedovala více než milion zásilek. V letošním roce se plánuje zaměřit na automatizaci skladu, jejímž výsledkem má být vyšší efektivita.

„Firmy vidí, že se jim vyplatí mít kompletní logistiku pod jednou střechou a my jim zvládneme zajistit i jejich specifické požadavky a nároky spojené s kompletací nebo obalovým materiálem. Díky tomu jsme během pár let narostli do dnešních čísel,“ míní Litavec s tím, že letos chtějí zvýšit kapacitu na 2,5 milionu zásilek ročně, k čemuž by velkou měrou měla přispět právě zmíněná automatizace.