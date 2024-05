Boháč Paul McCartney. Legendární Brouk se stal vůbec prvním britským muzikantem, jehož jmění přesáhlo hranici miliardy liber

Svoji největší slávu zažíval spolu s Johnem Lennonem, Georgem Harrisonem a Ringo Starrem již v první polovině šedesátých let v dobách takzvané Beatlemánie. Do klubu librových miliardářů se mu ale podařilo vstoupit až o dalších šedesát let později. Řeč je pochopitelně o legendárním členovi skupiny Beatles siru Paulu McCartneym, jehož čisté jmění (dohromady s jeho ženou Nancy) letos podle žebříčku Rich List sestavovaném britským listem The Sunday Times narostlo na rovnou jednu miliardu liber, respektive 1,3 miliardy dolarů (takřka 29 miliard korun).





Jednaosmdesátiletý muzikant se podle jmenovaného týdeníku stal vůbec prvním muzikantem ze Spojeného království, kterému se něco takového povedlo. Vděčit za to podle něj může vlastní dlouhé hudební kariéře a do jisté míry i své kolegyni z branže Beyoncé.





Právě tato americká zpěvačka totiž na své nové albu s názvem Cowboy Carter zařadila i cover verzi ,beatlesácké‘ písně Blackbird z roku 1968, kterou McCartney tehdy složil a která i společně s celou deskou sklidila velký úspěch. V polovině dubna se dokonce zpěvaččin nový počin umístil na první příčce populárního žebříčku Billboard 200.

Jak s odkazem na Times připomíná CNN, McCartneyho čisté jmění roste v posledních šesti letech kontinuálně. Ještě v roce 2018 přitom činilo „pouhých“ 750 milionů liber.