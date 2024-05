Mramorová hala, letní kuchyně i vlastní karaoke bar aneb Když tuzemské realitní kanceláře prodávají vily za desítky milionů korun

Přemýšleli jste někdy o tom, jak by vypadal váš vysněný dům, kdybyste nemuseli řešit finance a svět hypoték se nezdál být tak vzdálený? Mohl by mít vstupní halu pokrytou mramorem, obrovská okna od podlahy až ke stropu, zahradu s letní kuchyní a krytým bazénem či prostě jen ohromnou rozlohu. Když máte pár desítek milionů k dobru, fantazii se takříkajíc meze nekladou. Ostatně, důkazem je nám třeba nabídka tuzemských realitních kanceláří, které nabízejí luxusní vily všech chutí. My jsme pro vás připravili výběr těch nejzajímavějších z nich.

Směs současnosti a baroka

Co se stane, když se potká moderní svět s barokem? Vznikne unikátní čtyřpodlažní vila, která v sobě mísí nadstandardní design i technologie. Tuto stavbu o rozloze bezmála 450 metrů čtverečních najdete přímo v metropoli, konkrétně v Dolních Počernicích a stojí 40 milionů korun.

„Hned po vstupu do domu vás ohromí mramorová hala v suterénu, kde se nachází prostorná jídelna, obývací pokoj a moderní kuchyň s nejnovějšími technologiemi,“ přibližuje platforma Bezrealitky.cz. Výrazný prvek představují také mramorové sloupy, zdobené stropní lišty, ale i netradiční schodiště se zlatými komponenty.

Při vstupu do suterénu pak návštěvníky čeká trochu jiný svět. Baroko tu střídá moderní vybavení v podobě vlastního fitness a sauny. Součástí je též pestrobarevná karaoke místnost, která jako by vypadla z osmdesátých let, zatímco venku na zahradě se pak nachází vyhřívaný bazén s letní kuchyní.





„Rodinný dům“ v Číčovicích

Nedaleko hradu Okoř naleznete obec Číčovice a v ní na kopci najdete vilku jako stvořenou pro rodinu s dětmi. Novostavba ve tvaru písmene H, která byla navržena renomovaným architektonickým studiem Kaňka + Partners, na první pohled zaujme velkými okny s dřevouhlíkovými rámy, rozlehlou zahradou s nerezovým bazénem, posuvnou terasou a zahradním domkem s letní kuchyní a ohništěm.

Uvnitř pak zájemce čeká otevřený víceúčelový prostor, který poslouží zejména jako obývací pokoj s krbem, kuchyní a jídelnou. Součástí prvního podlaží je mimo jiné pracovna, pokoj pro hosty se samostatným vstupem a hned tři koupelny. Z hlavního obytného prostoru pak vedou schodiště do horního ložnicového patra, kde jsou k dispozici hned čtyři pokoje lemované otevřenou galerií.

„Křídla domu jsou orientována západním, jižním a východním směrem. Díky této výborné orientaci prochází slunce domem v průběhu celého dne a vytváří krásné světelné obrazce,“ píše na svých stránkách realitní kancelář Lexxus Norton s tím, že vila obsahuje nejmodernější tepelné čerpadlo se záložním elektrickým kotlem, podlahové vytápění, dřevěné podlahy s trojitou nášlapnou vrstvou, na míru vyrobený vestavěný nábytek či kuchyňskou linku od studia Anglická sezóna. Rodinná novostavba je momentálně v nabídce za 58 milionů korun.

Bydlení v blízkosti Průhonického parku

Pansy je luxusní vila, která potěší milovníky novorenesance. Nachází se totiž v blízkosti Průhonického zámku a jeho rozlehlých a bohatě kvetoucích zahrad. Právě na ty dům ostatně vizuálně navazuje skladbou své okolní flóry. K cihlové vile kromě běžného vybavení náleží i vlastní tělocvična a vinárna. Součástí je také krytý bazén, který ale bude třeba dokončit. Pro případného správce objektu poslouží samostatný vchod.

„Úroveň zpracování a smysl pro každý detail vystihují jedinečnost této nemovitosti. Interiér domu disponuje mimořádně hodnotnými materiály a svým vybavením dokáže splnit veškerá očekávání budoucího majitele,“ uvádí Bezrealitky.cz s tím, že k dispozici bude novým vlastníkům prostor o podlahové ploše 1500 metrů čtverečních, přičemž pohodlí pro každého člena má zajistit hned několik ložnic, prostorný obývací pokoj s krbem či kuchyň se vstupem na zahradu.

A za kolik si lze vilu s pozemkem přes tři tisíce metrů čtverečních pořídit? V nabídce zmíněné společnosti je aktuálně za 72 milionů korun.

Trochu vila, trochu byt

Další stavba našeho výběru pravděpodobně uspokojí především ty, které představa života v luxusní vile láká, ale zároveň se cítí být spíše „bytovými“ typy. Spokojení budou hlavně, pokud mají blíž k přírodě než velkoměstu.

Hlavní roli zde hrají prvky jako lehkost, čisté linie a nadčasovost. Přesně to jsou základní znaky projektu s názvem Vily Horoušánky, jejž tvoří tři „viladomy“ rozdělené do šesti bytových jednotek o dispozici 4+kk ležící v obci Horoušany vzdálené 15 minut autem od Prahy.

Jedná se na pohled o moderní stavby, které kromě luxusního bydlení slibují také propojení s okolní přírodou. To částečně zajistí velkoformátová okna, jež představují jeden z dominantních prvků celé stavby. Ke každému bytu pak náleží také zahrada a terasa. „Horoušánky leží v srdci přírody. Lesy, louky, pole a potoky vám nabízí klid a bezstarostnost, kterou každý domov potřebuje,“ přibližuje Lexxus Norton. Realitka poslední volný byt aktuálně nabízí za 26,5 milionu korun.

Townhouse v pražských Košířích

Obdobně jako Horoušánky, ani luxusní nemovitost v pražských Košířích není typickou vilou. Nejedná se totiž o samostatně stojící dům, ale o dvoupodlažní byt typu townhouse, který disponuje samostatnou zahradou s bazénem, třemi terasami a vlastním menším fitness. Soukromí zajišťuje bohatá zeleň, díky které do zčásti „proskleného“ bytu francouzskými okny neuvidí nikdo jiný než jeho majitelé. Součástí zahrady je i vlastní soukromé hřiště.

Nemovitost vznikla jako součást projektu Arboreum. Její interiér je „zdobený“ bambusovou podlahou a je vybavený nábytkem značky Duresta, Theodor Alexander, Vispring, Hulsta, Natuzzi či Hartman. Jeho součástí je i několik starožitností. Byt s parametry městského domu lze přes realitní kancelář Luxent aktuálně pořídit za 44 milionů korun.

Vily Březový háj

Náš výčet zakončíme v Předboji. Poslední vila se totiž nachází právě tam. Konkrétně tato vzniká v rámci druhé etapy projektu Březový háj. Jedná se o luxusní nízkoenergetickou stavbu s bazénem a slunnou zahradou.

Ačkoli je každá z několika vil, včetně této konkrétní, individuálně laděna, přičemž se od sebe odlišují nejen architekturou, ale i svou polohou, mají i řadu společných prvků. Tím je například masivní prosklení a bohatý prostor.

Konkrétně v případě vily BH2 se jedná o podlahovou plochu skoro 400 metrů čtverečních a pozemek o velikosti 1140 metrů. Nemovitost je koncipována jako dvougenerační. V nejnižším ze třech podlaží se nachází samostatná bytová jednotka o dispozici 1+kk, kterou lze díky výstupu na zahradu využít také jako oddělenou pracovnu či relaxační zónu. Samozřejmostí je též venkovní bazén.

Nápaditá fasáda je řešena obkladem z cihelných pásů a dřeva, celý pozemek je pak lemovaný gabionovým plotem. Domácnost všech staveb projektu bude vybavena technologií pro chytrou domácnost, součástí je rovněž zařízení pro dobíjení automobilů. Vilu, která bude dokončena v létě tohoto roku, realitní kancelář Luxent nabízí za cenu kolem 50 milionů korun.

V rámci projektu Březový háj pak vznikla také druhá z nemovitostí v Předboji. Ta zaujme především svou velkou rozlohou. Zastavěná plocha včetně garáží totiž činí skoro 1060 metrů čtverečních, k čemuž ještě náleží skoro 10 tisíc metrů čtverečních plochy zahrady. Nemovitost je složená ze dvou podlaží a je z části podsklepena.

Objekt prošel částečnou rekonstrukcí a je připraven na ni opět navázat. K tomuto účelu budoucím majitelům poslouží již vypracovaná developerská studie, kterou mohou využít. Rekonstrukci lze samozřejmě dokončit i dle záměru nového vlastníka. Ten může stavbu pořídit za zhruba 80 milionů korun.