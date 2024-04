Nová cesta k nalezení nejlepšího nájemníka. Bezrealitky zavedlo několik funkcí, které důkladně prověří zájemce o byt

Situace na tuzemském nájemním trhu je v poslední době velmi vypjatá. Zatímco loni se průměrný počet zájemců o jednu nabídku nájemního bydlení v Česku pohyboval okolo dvacítky, v prvních měsících letošního roku připadalo na jeden byt už asi 30 poptávajících. Ještě horší situace pak panuje v Praze, kde se nyní o každou nabídku uchází dokonce 43 lidí.

Podle odborníků za to můžou především nedostupné hypotéky s příliš vysokou úrokovou sazbou, která nepodporuje pořízení vlastního bydlení. Kromě nich ale současný stav ovlivňuje i demografie a také skutečnost, že do krajských měst se z jejich okolí začíná přesouvat zvýšené množství nových obyvatel.

Vysoká poptávka po nájemním bydlení každopádně výrazně snižuje šance, že se pronajímatel dokáže spojit se všemi zájemci. S nejvhodnějšími lidmi totiž ani nemusí vůbec jednat, a to třeba jen proto, že na daný inzerát zareagovali o něco později.

Spokojili byste se s tím, kdybyste celý život bydleli v nájmu? Rozhodně ano

Spíše ano

Nevím

Spíše ne

Rozhodně ne

„Když se vám na jednu nabídku přihlásí 30 zájemců, na prohlídku jich pozvete maximálně třetinu, většinou ještě míň. Kupeckými počty tedy dojdeme k závěru, že alespoň 66 procent pronajímatelů vůbec nepotká toho nejlepšího zájemce. Přitom pro to, aby si obě strany ‚sedly‘, je dobré se vzájemně poznat,“ říká šéf společnosti Bezrealitky Martin Ponzer.





V Německu je prověření nájemců běžné

Jsou to právě Ponzer a jeho tým, kteří by nyní chtěli způsob, jakým si pronajímatelé nájemce vybírají, zcela změnit. Bezrealitky proto bude nově všechny zájemce o daný byt seřazovat podle mnoha různých kritérií na základě široké škály dostupných informací. Zásadní bude například to, zda má nájemce na webu vyplněný a ověřený profil.

„Podle našich dat 94 procent majitelů preferuje zájemce, kteří mají ověřený profil. Další ‚body‘ mohou lidé získat, pokud mají v profilu o sobě vyplněné základní informace. Majitel pochopitelně chce vědět, komu svoji nemovitost nabízí,“ doplňuje Ponzer.

Někomu se možná může zdát, že pronajímatel se o nájemci dozví až příliš mnoho informací. Třeba v Německu je ale taková praxe zcela běžná a majitelé jdou v prověřování lidí ještě mnohem dál. Zájemci tam dokonce sami dokládají potvrzení o svých příjmech a třeba i doporučení od předchozích pronajímatelů.

Novinky mají šetřit čas

Kromě osobních informací z ověřeného profilu společnost Bezrealitky nově zprostředkuje i potvrzení bezdlužnosti. Tento dokument může na portálu dobrovolně a zdarma doložit každý zájemce, díky čemuž se opět zlepší jeho pozice na seznamu kandidátů, které portál majitelům nabídne. Na základě všech těchto novinek se tak výrazně oslabí význam toho, jak rychle člověk na inzerát zareaguje, a naopak se posílí šance důvěryhodných a spolehlivých lidí.

„Jasně vidíme, že cena dnes nehraje takovou roli jako spolehlivost nájemníka. Chceme tedy, aby měli největší šanci na získání bytu ti, kteří prokazatelně spolehliví jsou. Navíc jsme celý proces zbavili zlozvyků, jako je nezvedání telefonů nebo nerespektování domluvených schůzek,“ představuje Ponzer další novinku.

Zmíněná inovace se týká platformy pro vzájemnou komunikaci a plánování prohlídek. Tým Bezrealitky u tohoto nástroje zavedl řadu nových funkcí, jako je například sdílený kalendář nebo automatické upozornění se souhrnem informací a místem setkání. To vše má výrazně zkrátit čas, který běžný majitel nemovitosti potřebuje na nalezení nového nájemce.

„Celý proces teď bude vypadat následovně: Bezrealitky doporučí zájemce, jimž se má majitel primárně věnovat. Ostatní pak informujeme, jak dlouhá je před nimi fronta, aby pochopili, proč se jim majitel nemůže věnovat okamžitě. Zájemci se mohou hlásit na termíny prohlídek, které si majitel spravuje ve svém účtu. Pokud si prohlídku potvrdí, v e-mailu najdou jednoduchý souhrn informací o schůzce,“ vysvětluje Ponzer.

Vyšší nabídka sama o sobě nestačí

Poslední novinkou, kterou nyní Bezrealitky zavádí, jsou takzvané dobrovolné příhozy ze strany zájemců. Lidé ochotní nabídnout vyšší měsíční platbu tedy můžou v reakci na inzerát navýšit požadovanou cenu o dvě, pět, deset nebo dvacet procent celkového nájemného. I tato skutečnost pronajímateli usnadní celý rozhodovací proces.

„Pokud daný člověk nabídne vyšší nájemné, majitel bytu to uvidí v naší komunikační platformě. Platí ale, že neověřený zájemce v pořadníku nebude moci přeskočit ověřeného. Mezi zájemci s největší šancí na úspěch tedy zůstanou právě klienti s ověřeným profilem, což je pro všechny zdarma,“ uzavírá Ponzer.