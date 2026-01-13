Mezi nejočekávanější vlaky letošního roku se řadí i ten spojující Prahu se Skandinávií. Na trasu vyjede poprvé již v květnu

Znáte ten pocit, když stojíte na nádraží a sledujete odjezdovou tabuli? Jen máloco se vyrovná onomu krátkému záchvěvu, kdy hlavou probleskují vyhlídky na nová dobrodružství. Pod obřími elektronickými obrazovkami nádraží v Curychu, Londýně, Vídni, Tokiu nebo Šanghaji je snadné se zasnít a přemýšlet o tom, kam by se dalo vyrazit – nakonec třeba úplně jinam, než jaké byly původní plány.
S otevíráním nových vysokorychlostních tratí se železniční síť rozšiřuje napříč celým světem, a tak podlehnout tomuto impulsu je čím dál snazší. Podobně jako v uplynulých letech, i rok 2026 přinese podle webu CNN řadu nových a zajímavých železničních linek, které stojí za zmapování – od dálkových spojů a nočních vlaků v různých cenových relacích až po nabídku luxusního cestování připomínajícího přepych pětihvězdičkových hotelů.
Nutno navíc podotknout, že výraznou roli v tom všem sehraje i střední Evropa. Praha se totiž po letech dočká přímého vlakového spojení se Skandinávií, které rozšíří možnosti pohodlné železniční přepravy bez přestupů.
„Červené šípy“ míří do Německa
Heslo „elegance, rychlost a prostor“, které v 50. letech charakterizovalo luxusní vozy Jaguar, stejně dobře vystihuje i novou generaci vysokorychlostních vlaků. Mezi ty nejlepší dnes patří červené soupravy společnosti Trenitalia a jejího konkurenta Italo, které na Apeninském poloostrově zásadně změnily meziměstské cestování. Nižší ceny, častější spoje a vysoký komfort postupně vytlačily vnitrostátní letecké linky a změnily očekávání cestujících.
Nejnovější vlaky Frecciarossa už jezdí ve Španělsku a Francii. Jejich nasazení se ale plánuje i na mezinárodních trasách z Itálie do Rakouska a Německa, případně na vnitrostátních německých linkách jako konkurence vlaků ICE. Italo usiluje o provozní licenci a uvažuje o flotile až čtyřiceti vysokorychlostních souprav za miliardy eur, které by spojovaly Berlín, Mnichov, Frankfurt či Hamburk.
Plány představují výzvu pro Deutsche Bahn, které se potýkají s problémy s dochvilností. Nutno ovšem podotknout, že značnou část potíží způsobuje přetížená a zastaralá infrastruktura, takže přidání dalších spojů nemusí být samospásným řešením.
Návrat nočních vlaků do Evropy
Poptávka po nočních vlacích v Evropě neustále převyšuje nabídku, přesto provoz těchto náročných služeb ukazuje své limity. Například rakouský dopravce ÖBB ukončil v prosinci své noční vlaky Nightjet z Paříže do Berlína a Vídně, i když byly často vyprodané. Důvodem bylo zastavení finanční podpory francouzské vlády, jež byla pro provoz tří spojů týdně nezbytná.
Belgicko-nizozemský dopravce European Sleeper, který zahájil provoz v roce 2023 na trase Brusel–Berlín–Praha, tuto mezeru zaplní. Letos v březnu obnoví linku Paříž–Berlín přes Brusel se třemi spoji týdně. Zrekonstruované vozy nabízejí lůžkové oddíly, lehátka i sklopná sedadla, doplněná zásuvkami a Wi-Fi, aby vyhověla různým cestovatelským rozpočtům.
Spojení Prahy se Skandinávií
Dvě oblíbená evropská města propojí poprvé za více než deset let od května 2026 pravidelné dálkové vlaky. Společný projekt českých, německých a dánských železnic přinese dvakrát denně (během letní sezóně dokonce třikrát) v každém směru nové soupravy ComfortJet na trase Praha–Kodaň přes Drážďany, Berlín a Hamburk.
Modrobílé vlaky české výroby dosahují v Německu rychlosti až 230 kilometrů za hodinu a nabízejí restaurační vůz, bezbariérové vozy, Wi-Fi a dětský hrací koutek. Nová linka celou cestu výrazně zkrátí, zhruba 850kilometrovou vzdálenost souprava urazí za 11 hodin. A po otevření podmořského tunelu Fehmarnbelt začátkem 30. let to bude ještě méně.
Snová cesta saúdskoarabskou pouští
Magickou krásu Saúdské Arábie ukáže v roce 2026 nový luxusní vlak Dream of the Desert, který má přilákat mezinárodní turisty. Jeho trasa vede pouštní a horskou krajinou, přičemž součástí budou i výlety do Královské přírodní rezervace krále Salmána bin Abdulazíze.
Na míru navržený vlak se 41 kajutami byl vyroben v Itálii, přičemž jeho trasa o délce 1 300 kilometrů povede z hlavního města Rijádu až do Al Qurajjátu poblíž jordánských hranic. Na projektu v hodnotě 53 milionů dolarů (1,1 miliardy korun) spolupracují saúdské státní dráhy s italskou skupinou Arsenale Group, která stojí například za luxusním vlakem Orient Express La Dolce Vita. Cestující se pak mohou těšit i na gastronomický zážitek, kombinující mezinárodní a saúdské vlivy.
Debut vysokorychlostní železnice v SAE
Na Arabském poloostrově ještě zůstaneme. Spojené arabské emiráty se letos dočkají premiéry vysokorychlostní železnice s linkou Etihad Rail, jež propojí 11 měst ve všech sedmi emirátech. Trať o délce zhruba 900 kilometrů povede z Fudžajry na východě přes Dubaj a Abú Dhabí až do města Al Sila na západě.
První spoje budou jezdit mezi Abú Dhabí a Dubají, přičemž tuto trasu mají zdolat rychlostí 200 kilometrů za necelou hodinu. Postupně se pak linka prodlouží i do dalších měst. Dieselové soupravy se 400 místy k sezení by měly zvládnout extrémní horko i pouštní podmínky, zároveň nabídnou příjemný zážitek v ekonomické, rodinné a první třídě.
Nová trasa vlaku Rocky Mountaineer
Za naším posledním vlakem se musíme vydat do zámoří, kde souprava Rocky Mountaineer s prosklenou střechou, která je symbolem prémiového vyhlídkového cestování po železnici, nabídne novou limitovanou trasu. Ke stávajícím cestám po západní Kanadě a Spojených státech přibude v červnu a červenci nový itinerář „Passage to the Peaks“, jenž cestující zavede do provincií Britská Kolumbie a Alberta s návštěvou měst Edmonton, Jasper, Calgary, Kamloops, Lake Louise a Banff včetně přilehlých národních parků.
Cesty trvají od jedné do devíti nocí a kromě ubytování v hotelích nabízejí i výlety mimo vlak, například na ledovec Columbia Icefield, k vodopádům Athabasca či plavbu lodí po jezeře Minnewanka. Mezi hlavní zážitky na trase potom patří průsmyky Yellowhead a Rogers, kaňon Kicking Horse, spirálové tunely a místo Craigellachie, které symbolizuje dokončení transkontinentální železnice Canadian Pacific Railway.