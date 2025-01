Nejočekávanější vlaky roku 2025: Cesta za rychlostí, luxusem i nezapomenutelnými zážitky

Moderní železnice zdaleka není jen o přepravě z místa A do místa B. Spojuje rychlost a inovace s maximálním komfortem, skvělou kuchyní a poznáváním nových kultur. Roste poptávka po zkracování vzdáleností, luxusu ve stylu pětihvězdičkových hotelů i po netradičních dobrodružstvích. Řada nových vlaků tyto požadavky splňuje a nabízí ještě mnohem víc.

Nejzajímavější železniční novinky podle webu CNN umožňují poznávat Itálii, Francii, Velkou Británii i Saúdskou Arábii, a to různými způsoby v různých cenových relacích. Možnosti se neustále vyvíjejí, a tak ani rychlé a pohodlné cestování nemusí být extrémně nákladné. V osmi nejočekávanějších vlacích roku 2025 si tedy na své přijde úplně každý.

1. Z Berlína do Paříže za osm hodin

Prvních z nových vlaků vyjel už 16. prosince 2024, a vytvořil tak unikátní přímé vysokorychlostní spojení Paříže s Berlínem. Provozují ho německé Deutsche Bahn, které už nyní plánují, že v roce 2026 přidají mezi těmito metropolemi další trasu. Cesta trvá zhruba osm hodin, přičemž vlak z nové flotily ICE3neo během ní urazí přibližně 878 kilometrů a projede Štrasburkem, Karlsruhe nebo Frankfurtem nad Mohanem.

Jedná se o denní linku, jež doplňuje NigthJet zavedený už v roce 2023 a za ceny od necelých 1,5 tisíce korun přináší další možnost udržitelného a stylového cestování po Evropě. Rychlost vlaku dosahuje 322 kilometrů v hodině a jeho kapacita je až 444 lidí, z toho celkem 111 pasažérů může sedět v první třídě, která disponuje komfortními koženými sedadly a občerstvením přímo na místě.





2. Nejrychlejší vlaky světa

Vysokorychlostní železnici dominuje v posledních 15 letech Čína, jež v tomto ohledu předčila i Japonsko nebo Francii. Ani v roce 2025 ale nepřipraví cestující o novinky, z nichž jsou nejočekávanější vlaky CR450. Ty představují vylepšenou verzi známých strojů Fuxing a byly testovány až do rychlosti 450 kilometrů za hodinu, i když v běžném provozu se počítá jen se 400 km/h.

Podle čínských médií citovaných CNN může CR450 zkrátit cestu z Pekingu do Šanghaje ze čtyř na dvě a půl hodiny. Na tamní tratě se totiž má rychlost zvýšit z původních 300 na 350 km/h, což se ale pojí s vysokými náklady i extrémními nároky na energii a bezpečnost. Až praxe tedy ukáže, jestli je to technologicky a ekonomicky možné.

3. La Dolce Vita

Že by rok 2025 mohl být milníkem v luxusní vlakové dopravě, potvrzuje i italský Orient Express La Dolce Vita, který přivítá první pasažéry letos v dubnu. Prémiové vozy jsou dílem skupiny Accor Hotels, jež se zaměřuje na design spojující tradiční styl Belle Epoque s italským uměním 60. let i moderním vzhledem exkluzivních motorových člunů. Kromě pokladů v samotném vlaku ale mohou cestující objevovat i krásy této jihoevropské země. Postupně se jim naskytne pohled na Alpy, Benátky, Řím nebo Palermo.

Ultraluxusní vlak čítá 11 vozů a pyšní se pětihvězdičkovými službami, které zahrnují i kvalitní gastronomii. Kromě restaurací se tu nachází také stylový bar s živou hudbou a standardem jsou sezónní produkty i nejlepší lokální vína. Celkem 12 dřevem obložených kajut a 18 apartmá pak nabízí komfort, jenž si nezadá s nejlepšími hotely v Itálii.

4. Z Bruselu přes Alpy do Benátek

Poptávka po nočních vlacích v Evropě stále převyšuje nabídku, avšak v roce 2025 přeci jen jedna nová trasa přibude. Provozovat ji bude nizozemský dopravce European Sleeper, přičemž povede z Bruselu do Benátek. Odjezd vlaku je plánovaný na 19 hodin a do ikonického města nad vodou dorazí následující den ve 14 hodin. Přitom projede přes Mnichov, Innsbruck, Bolzano a Veronu.

Součástí zrenovovaného lůžkového vlaku jsou spací kupé, rozkládací lůžka i moderní sklápěcí sedačky s moderními funkcemi. Na výletech do hor nebo do zmiňovaných měst tedy cestující čeká maximální komfort. Díky napojení na mezinárodní vlaky Eurostar je navíc možné pohodlně dojet i do Francie nebo Velké Británie.

5. Po 20 letech do New Orleans

Změny čekají i vlaky v USA. Jednou z těch největších je obnovení železničního spojení z Mobile v Alabamě do New Orleans. Vlaky zde vyjedou poprvé po 20 letech, kdy trať zničil hurikán Katrina. Až nedávno našli železniční přepravci s politiky společnou řeč a dokázali obnovit zhruba 225 kilometrů dlouhou trasu se zastávkami v Bay St. Louis, Gulfport nebo Biloxi.

Na rozdíl od jiných zmiňovaných vlaků zde není cílem luxus, ale zejména praktičnost, protože kvalitní železniční spojení jihu Spojených států v posledních letech chybělo. Nyní tedy má potenciál přispět k rozvoji celého regionu, a to v oblastech zdravotnictví, vzdělávání, turismu i kariérních příležitostí. Navíc by sloužilo i jako evakuační trasa při případných dalších katastrofách.

6. Britský luxus v novém

Známý hotelový vlak Royal Scotsman bude mít od letošního roku nového rivala. Nazývá se Britannic Explorer a vlastní ho společnost Belmond, která si dala záležet na jeho luxusní podobě. Nechybí v něm tedy 18 přepychových kajut ani tři velká apartmá, přičemž veškeré interiéry jsou inspirované stylem Art Deco a dokonale reprezentují svoji domovinu.

Cestující si zde mohou užívat jak komfortních lůžek, tak sametových pohovek, a dokonce i palubního spa. Samozřejmostí je ale také skvělé menu, které vytvořil michelinský šéfkuchař Simon Rogan s důrazem na sezónnost a udržitelnost. Nakonec pak už zbývá jen ochutnat lahodný anglický čaj a míchané drinky v místním koktejlovém baru.

7. Okolo sladké Francie

Z vlaku Le Grand Tour France je možné pozorovat krásy země galského kohouta podobně jako při sledování známého cyklistického závodu. Přitom mají cestující zaručený vysoký komfort, luxusní ubytování i špičkovou gastronomii pod taktovkou michelinských šéfkuchařů. Jen je potřeba počítat s tím, že ceny za šestidenní jízdu začínají na necelých 220 tisících korun za osobu.

Stejně zajímavá jako samotný vlak je také trasa, která vede přes Champagne a Burgundsko do Alp a dále do Avignonu a k zámkům v údolí Loiry. Jednou ze zastávek je navíc i zábavní park Puy du Fou v regionu Vendee, kde si účastníci užijí velkolepou show i spoustu gastronomických zážitků. Lépe se tak seznámí s francouzskou historií a kulturou.

8. Snová cesta pouští

Poslední z vybraných vlaků ukáže cestujícím magickou krásu saúdskoarabské pouště. Poprvé by se měl na svoji trasu vydat v listopadu 2025 a slibuje pohodlí v jedné z 41 kabin i ohromující výhledy na nekonečné duny a pohoří. Celá trasa začíná v hlavním městě Rijádu a končí až po téměř 1300 kilometrech v Al Qurayyat poblíž jordánské hranice.

Zdroj: YouTube.com

Na vlaku za neuvěřitelných 53 milionů dolarů (necelých 1,3 miliardy korun) spolupracovala italská Arsenale Group, která vytvořila i zmíněný Orient Express La Dolce Vita a v poslední době definuje moderní luxus na kolejích. Na více než 80 pasažérů tedy čeká výjimečný zážitek spojený s ochutnáváním místních kulinářských specialit.