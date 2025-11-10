Luxusní dovolenou lze zažít i v Evropě. Mezi nejbohatšími Čechy je čím dál oblíbenější Rakousko, za den utratí 35 tisíc, uvádí EliteVoyage

Krásné a přepychové apartmá s výhledem na kvetoucí louky a majestátní horské štíty. Přesně tak vypadá představa o ideální dovolené u stále většího počtu nejbohatších Čechů, alespoň podle nové studie Luxury Travel Report 2025 od cestovní kanceláře EliteVoyage. Zájem jejích klientů o pobyty v Rakousku v uplynulém roce výrazně narostl, díky čemuž se alpská země stala dokonce druhou nejnavštěvovanější destinací na celém světě.
První místo ve zmíněném žebříčku letos opět získala Itálie, třetí příčku pak obsadilo Řecko. Velký zájem ale měli bohatí Češi i o Dubaj ve Spojených arabských emirátech nebo o další destinace v Indickém oceánu. Silný vzestup zažilo také Japonsko, které se etablovalo jako populární místo pro delší dovolenou, a výrazně si polepšilo rovněž Maroko, jež si oblíbili zejména lidé kombinující pobyt ve špičkových městských hotelech s pouští, horami či plážemi. V pomyslném žebříčku popularity u bohatých Čechů se naopak výrazně propadly Spojené státy americké.
„Při rozhovorech s námi hodnotí klienti politickou situaci v USA jako poměrně vyhrocenou. U řady lidí, a to dokonce i u pár klientů, kteří mají české a americké občanství, také slýcháme, že nemají zapotřebí absolvovat výrazně zpřísněné imigrační kontroly, které panují na amerických letištích po nástupu Donalda Trumpa. Můžeme tedy říct, že v posledním roce klesla poptávka po USA zhruba o čtvrtinu,“ řekl pro Euro.cz Štěpán Borovec, provozní ředitel EliteVoyage.
Data z nové studie české cestovní kanceláře ukázala i to, že celá polovina cest jejích klientů proběhne s rodinou, osmatřicet procent cest absolvují klienti v páru, v devíti procentech případů jedou ve skupině a jen zcela výjimečně (tři procenta) cestují sami.
Luxus si dopřávají čím dál mladší ročníky
Kromě poklesu a růstu popularity jednotlivých destinací prochází celé odvětví i dalšími změnami, jež ovlivňují to, jakým způsobem bohatí Češi cestují. Podle šéfa a spolumajitele EliteVoyage Petra Udavského se zvyšuje zájem o neopakovatelné zážitky, silné emoce a návštěvu míst, která jsou z různých důvodů výjimečná.
„V celém odvětví high-end dovolených sledujeme trend takzvané hyperpersonalizace, kdy se každá cesta tvoří na míru konkrétní osobnosti klienta. V průběhu roku chce navíc klient cestovat pokaždé v jiném módu – jednou jede na rodinnou dovolenou u moře, příště vyrazí na lyžování s přáteli a pak si dá romantický víkend ve dvou. Hyperpersonalizovaný přístup ke klientům, který je pro nás už delší dobu samozřejmostí, se nyní začíná uplatňovat napříč trhem,“ shrnul Udavský.
S výše uvedeným souvisí i fakt, že se postupně zkracuje doba plánování cesty, lidé se rozhodují později, mění své itineráře a často spontánně prodlužují pobyty. „Klienti hledají vzácnost a upřednostňují cesty, které se přizpůsobují jejich proměnlivým plánům a prioritám. Nejde přitom o impulsivnost, ale uvědomělou svobodu volby bez nutnosti rezervovat zážitek měsíce dopředu. Spontánnost klientů ovšem přináší řadu výzev, a to obzvláště v kombinaci plánování na poslední chvíli s destinacemi, jež třeba nemají tak široce rozvinuté služby a infrastrukturu,“ doplnil Borovec.
Další výraznou změnou pro EliteVoyage bylo, že jí letos přibylo mnoho nových klientů, kteří jsou často o dost mladší než dlouholetí zákazníci. Zatímco v předchozím roce činil průměrný věk klientů 53 let, letos to bylo 51,7 roku. Nejmladšímu Čechovi, který si objednal a zaplatil luxusní dovolenou přes zmíněnou cestovku, bylo sedmadvacet let, tedy o osm méně než loni.
Nejvíce pochval získal hotel v Paříži
Studie Luxury Travel Report 2025 se zabývala rovněž tím, jaké pětihvězdičkové hotely klienti EliteVoyage v posledním roce nejvíce navštěvovali. První příčku obsadil Schlosshotel Fiss v rakouských Alpách, který má přímý přístup na sjezdovku, spa a velmi dobrou gastronomii. Na druhém místě se umístil butikový plážový resort BIJAL, jenž se nachází v turecké Antalyi a je tvořený vilami nabízejícími naprosté soukromí, privátní bazén a zahradu.
Třetí místo patří opět rakouskému Rosewood Schloss Fuschl, který otevřel po kompletní rekonstrukci v roce 2024, je snadno dostupný autem a nabízí klidný pobyt u krásného jezera Fuschlsee. Klienti si ale oblíbili rovněž pařížský hotel Cheval Blanc, jenž poskytuje kromě špičkového servisu také dokonale vyladěný design, skvělé spa Dior a wellness. „Ze všech hotelů v Evropě se tento pyšní vůbec nejlepší zpětnou vazbou,“ vyzdvihnul Udavský.
Privátní let za 854 tisíc korun
Co se týče způsobu dopravy na vzdálenější luxusní dovolené, nejbohatší Češi letos utratili nejvíce peněz za letenky u aerolinek Emirates, na druhém místě skončily Austrian Airlines a třetí byly Qatar Airways. U dálkových spojů hraje při výběru aerolinky hlavní roli především její kvalita a úroveň pohodlí, dalšími důležitými faktory jsou čas odletu a návaznost přestupů. U cest po Evropě je pak nejdůležitější samotná rychlost.
Součástí služeb cestovní kanceláře EliteVoyage je i realizování privátních letů. Většina klientů je volí především jako alternativní logistické řešení v závislosti na počtu cestujících, destinaci a srovnání s nabídkou běžných komerčních linek. Průměrná cena zpátečního letu letos činila 854 tisíc korun, což oproti minulému roku představuje více než 60procentní nárůst.
„Poptávka po cestování privátními lety je meziročně konzistentní, takže významný nárůst průměrné ceny je dán zejména dvěma faktory. Zaprvé je to tím, že jsme realizovali více mezikontinentálních letů, které jsou z principu řádově dražší než evropské – pro zvládnutí dlouhého letu bez nutnosti dotankování je totiž nutné větší letadlo. Druhým faktorem je pak současný trend, kdy si chce řada klientů vyzkoušet větší, lepší a novější letadla, a přirozeně tak utrácí více,“ uzavřel Borovec.