Ne, tam ne, tam jsou mraky turistů. Známý průvodce připravil seznam destinací, kterým je lepší se v roce 2026 vyhnout

Zatímco dříve lidé při plánování dovolené přemýšleli především nad destinacemi, které by rádi navštívili, v poslední době se spíše sepisují seznamy míst, jimž je lepší se vyhnout. Osm takových letovisek vybral pro rok 2026 i známý turistický průvodce Fodor's, který varuje před lokacemi, na nichž to z důvodu nárůstu počtu návštěvníků začíná být neúnosné. Ostatně, jak podle webu Business Insider uvádí Světová organizace cestovního ruchu OSN (UNTWO), počet turistů cestujících za hranice své země se za první pololetí roku 2025 meziročně zvýšil o pět procent, čím tak překonal úroveň z doby před pandemií.
Fodor's citovaný zmíněným serverem zdůrazňuje, že jeho seznam není výzvou k bojkotu, ale má „upozornit na to, kde je cestovní ruch neudržitelný s ohledem na krajinu i místní komunity“. Která z nich to jsou?
Antarktida
Ačkoliv je Antarktida jedním z nejodlehlejších míst na planetě, v poslední době ji podle Fodor's navštěvuje víc lidí, než dokáže přijmout. Mezinárodní unie ochrany přírody uvádí, že se počet turistů na tomto kontinentu mezi lety 1992 a 2020 zvýšil desetinásobně.
I když nejde o přelidnění známé ze světových metropolí, organizace tvrdí, že cestování do Antarktidy není v tomto měřítku udržitelné. Má vysokou uhlíkovou stopu a může poškozovat tamní krajinu a také rušit divokou zvěř. Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) a ostatní podobné skupiny proto vyzvaly k přijetí dalších opatření na ochranu ekosystému tohoto kontinentu.
Kanárské ostrovy
Kanárské ostrovy, které patří Španělsku, přitahují každoročně miliony turistů. To vyvolává obavy místních obyvatel z přelidnění, dopravních problémů, rostoucích nákladů na bydlení a dopadů na životní prostředí. V posledních letech se zde dokonce konalo několik protestů proti overturismu, kdy tisíce lidí vyšly do ulic s transparenty, které zdůrazňovaly, že „Kanárské ostrovy mají limit“ a podobná hesla.
Národní park Glacier v USA
Národní park Glacier v americké Montaně byl v roce 2024 jedním z nejnavštěvovanějších národních parků na světě. Přivítal totiž více než 3,2 milionu turistů. Rostoucí počty návštěvníků se zdejší strážci snaží krotit pomocí systému rezervací na přesný čas, jejž zavedli v roce 2020. Přetrvávají ale obavy ohledně dopravní zácpy, vyššího rizika ohrožení volně žijících živočichů, nárůstu emisí uhlíku i snížení kvality ovzduší.
Isola Sacra v Itálii
Isola Sacra je historická pobřežní obec v Itálii. Leží jihozápadně od Říma a nacházejí se zde starověké římské ruiny. Naneštěstí, nedávno tu italští úředníci schválili plán na nový přístav, který ve městě umožní kotvení velkých výletních lodí. A to místní pochopitelně pobouřilo.
Obyvatelé a komunitní skupiny s projektem nesouhlasí a protestují proti němu s odkazem na potenciální poškození lokálních ekosystémů. Úřady každopádně trvají na tom, že přístav přinese nová pracovní místa a že plán zahrnuje i opatření na ochranu životního prostředí.
Region Jungfrau ve Švýcarsku
Region Jungfrau ve Švýcarsku je díky horským jezerům a majestátním vrcholům velkým lákadlem pro každého návštěvníka Alp. Podle společnosti Fodor's se ale oblast potýká s obtížemi při zvládání turistického náporu, a to navíc ve chvíli, kdy musí zároveň řešit ochranu přírody a kvality života místních obyvatel.
Mexico City
Mexico City se v posledních letech stalo vzkvétající turistickou destinací, což vedlo k obavám z rostoucích nákladů na bydlení i přeplněných kulturních památek v centru města. Letos v srpnu se proto v mexické metropoli shromáždili demonstranti, aby vyjádřili nesouhlas s cestovním ruchem, gentrifikací, zvyšováním nájemného a rostoucím počtem krátkodobých pronájmů.
Mombasa
Výrazný nárůst cestovního ruchu zaznamenala od dob pandemie Keňa. Do míst, jako je Mombasa, přivážejí tisícovky turistů velké výletní lodě, přičemž v posledních letech se tato situace začíná stávat neúnosnou. Historické centrum města dopady tohoto trendu již pociťuje naplno. Zdejší kulturní památky jsou plné návštěvníků, což vede k přetíženým silnicím, přelidnění a znečištěným plážím, píše průvodce Fodor's.
Montmartre
Také malebná pařížská čtvrť oblíbená u umělců i cestovatelů zažívá dopady overturismu, jako jsou rostoucí ceny a vysídlování místních obyvatel. Ti už několikrát protestovali proti „disneyfikaci“ Montmartru, jak problém popsal francouzský deník Le Monde. Lidé si stěžovali zejména na zavírání obchodů pro jejich potřebu a fronty turistů, kteří se snaží využít každou příležitost k focení.