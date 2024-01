Má dáti, ale nedá, neboť nestíhá. Česko trápí nedostatek samostatných účetních, polovina z nich odmítá nové klienty, ukazuje průzkum

Ačkoliv práce účetního nemusí mnohým připadat úplně sexy, faktem je, že bez nich se zkrátka a dobře žádný byznys dělat nedá. O to hůře ovšem vyznívá skutečnost, že právě takovýchto odborníků – pracujících na základě živnostenského oprávnění – má Česko aktuálně nedostatek.

Podle průzkumu společnosti B-Inside pro firmu Seyfor, která vyvíjí účetní software Evala, je dokonce současná situace natolik tristní, že na 58 procent z nich odmítá přijímat nové klienty, a to jednoduše proto, že jsou zavaleni prací pro ty stávající. Řečeno jinak, pakliže daný podnik zrovna poptává externího účetního, dost dobře se může stát, že na nějakého dostupného hned tak nenarazí.

„Jen velmi málo absolventů škol zakládá své vlastní účetní kanceláře. A když už se k tomuto kroku odhodlají, tak to trvá velmi dlouho. Podle průzkumu začínají účetní podnikat v průměru až ve 34 letech, tedy zhruba po 10 letech praxe, kterou získají jako zaměstnanci,“ podotýká zakladatel Evaly Jan Štacha.





Pomoci může technologie, jenže…

Průměrný věk účetního, který svoji profesi provozuje jako OSVČ, činí podle výše uvedeného průzkumu 45 let. Jenže místo toho, aby se postupně snižoval, naopak neustále roste. S tím pak možná částečně souvisí i neochota těchto odborníků zefektivnit svoji práci prostřednictvím moderních technologií. Těch moderních technologií, bez nichž to stejně v budoucnu nepůjde.

„Je jasně vidět, že zákazníci budou po účetních využití moderních nástrojů požadovat. A proto je potřeba účetní obor a nástroje, které využívá, modernizovat,“ komentuje Štacha zjištění dalšího průzkumu, který si nechal zpracovat Svaz účetních ČR a z něhož vyplynulo, že v digitalizaci vidí budoucnost na 87 procent podnikatelů.

Problémem nicméně je, že ačkoliv je podle většiny z nich právě toto ta správná cesta kupředu, se zaváděním nových postupů a specializovaných softwarů často z nejrůznějších důvodů otálejí. „Až polovina podnikatelů se zavádění technologií do svého účetnictví obává. Mají strach z jejich selhání a nedostatku know-how při jejich využívání. Situace je obdobná i u účetních,“ uvádí dle Seyforu svaz v tiskové zprávě.

„Učení může zabrat spoustu času, což se klientovi nemusí líbit“

Že největší překážkou digitalizace českého účetnictví představují sami účetní, potvrdil před časem redakci Euro.cz i šéf tuzemského startupu wflow Robert Soudný. Také jeho společnost se dané problematice věnuje a také on sám si všímá toho, že pokud jde o zavádění nových technologií, dávají od nich spíše ruce pryč.

„Když si dnes ve škole vybíráte, co jednou budete dělat, tak většinou k něčemu vzhlížíte. Můžete být programátor, který je dobře placený. Kdo není nadaný technicky, často chce dělat v marketingu. A pak se podívejte na účetní. Pro koho by mohla být vzorem?“ zeptal se řečnicky Soudný.

„Když je vám dvacet, tak se za čtyřicet let nechcete vidět na jejím místě. To není sexy. A chápu, že to nikdo nechce dělat. Přitom schopní účetní, kteří dnes digitalizují, si dokážou slušně vydělat i přesto, že celý obor je podhodnocený,“ vysvětlil dále s tím, že se povětšinou bojí, že jim učení zabere moc času, a mají strach to svým klientům říct.