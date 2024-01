Rekordní rok pro automobilku BYD. Čínský výrobce elektrických aut prodal přes tři miliony vozů, v závěru roku porazil Teslu

Když se řekne elektromobil, velké části lidí se pravděpodobně jako první vybaví vozy Tesla. To by se ale do budoucna mohlo změnit. Na paty jí totiž šlape čínská společnost BYD, která je aktuálně o krok blíže k tomu, aby automobilku miliardáře Elona Muska připravila o titul nejprodávanější značky elektrických vozidel na světě.

Ostatně, minimálně v posledním kvartálu loňského roku se jí to už podařilo. Za poslední tři měsíce prodala asijská firma rekordních 526 tisíc vozidel na čistě elektrický pohon, prodeje Tesly oproti tomu dosáhly 484,5 tisíce elektromobilů. Světové jedničce BYD šlapala na paty už ve třetím loňském čtvrtletí, kdy zaostávala ,jen o pár‘ tisíc prodaných modelů. Konkrétně jich Tesla ve sledovaném období udala přes 435 tisíc, zatímco BYD o zhruba čtyři tisícovky méně, uvádí BBC.

V celkovém skóre si pak Muskova společnost vedla o něco lépe. Díky rekordnímu závěru roku loni dodala 1,8 milionu čistě elektrických automobilů, píše agentura Reuters. Z výrobního pásu čínské společnosti sice k zákazníkům sjely více než tři miliony vozidel, což je zhruba o 1,1 milionu kusů více než loni, elektřinou však bylo poháněno ,jen‘ 1,6 milionu z nich. Zbytek představovala auta na hybridní pohon.





Hurá do zámoří

Je nutné podotknout, že ačkoli se 200 tisíc zdá jako poměrně malý rozdíl, podstatnou roli hraje fakt, že většina vozidel značky BYD se prodává v nižším cenovém rozpětí než Tesla. Oproti Muskově firmě se navíc liší také výrobou hybridů. Ty americká automobilka v nabídce vůbec nemá.

V následujících letech se čínský elektromobilní gigant hodlá více soustředit také na zahraniční trhy. Koneckonců, většina prodaných automobilů značky BYD zatím zůstává na asijském kontinentu. Podle CNBC dosáhly zahraniční prodeje v roce 2023 hranice 242 tisíc vozidel. Nicméně v prosinci společnost oznámila plány na vybudování nového výrobního centra v Maďarsku.

„Ačkoliv je čínský trh jedním z průkopníků vstupujících do éry elektromobilů, věříme, že jediným způsobem, jak by tato přední čínská automobilka mohla z dlouhodobého hlediska dosáhnout globálního úspěchu, je její přesun do zámoří,“ komentuje analytik firmy Nomura Joel Ying.

Konkurenční výhoda díky vlastním bateriím

Čínskou BYD založil v roce 1995 podnikatel Wang Čchuan-fu se svým bratrancem v Šen-čenu. Do povědomí se společnost dostala nejprve jako výrobce dobíjecích baterií používaných v chytrých telefonech, noteboocích a další elektronice, jež konkurovaly dražším japonským dovozům. Své akcie na burze začala prodávat o sedm let později. Do automobilového průmyslu zabředla až koupí výrobce vozidel Qinchuan Automobile.

Právě vlastní výroba baterií představuje dle analytiků pro BYD značnou výhodu. Jednu z nejdražších částí elektromobilu si totiž většina výrobců elektromobilů kupuje u třetích stran.