K získání práce v technologickém sektoru už díky umělé inteligenci žádný vysokoškolský titul nepotřebujete, míní šéf AI v IBM

Pokud chcete získat práci v technologickém odvětví, už nebude nutné, abyste měli odpovídající vysokoškolské vzdělání. Myslí si to alespoň šéf oddělení umělé inteligence (AI) ve firmě IBM Matthew Candy. V rozhovoru pro časopis Fortune totiž uvedl, že rozvoj AI výrazně zjednoduší vytváření mnoha různých produktů, a to i pro lidi bez dosud nezbytných technických znalostí a dovedností.

„Rychlost, s jakou budou lidé schopni přijít s nápadem, otestovat jej a něco vyrobit, bude brzy opravdu výrazně vyšší. K takovéto práci už navíc nebude potřeba mít vysokoškolské vzdělání v oboru informatiky,“ nechal se slyšet Candy.

Aktuální vzestup umělé inteligence klade podle zkušeného odborníka důraz především na měkké dovednosti, jako je kritické a kreativní myšlení. Právě lidé s těmito schopnostmi budou v následujících letech velmi žádaní. „Dotazování, kreativita a inovace budou nesmírně důležité. Myslím si totiž, že AI uvolní více kapacity pro kreativní myšlenkové procesy,“ vysvětlil Candy.





Životnost vysokoškolských titulů se snižuje

Velké změny v požadavcích na zaměstnance se nemají týkat pouze technologického sektoru. Candy řekl, že pokroky v technologii zabývající se generováním obrázků a fotografií s pomocí umělé inteligence by mohly ovlivnit i osoby pracující v uměleckém odvětví.

„Lidé budou částečně schopni převzít roli designérů. Už prostě nebudete muset být grafickým designérem z povolání a mít umělecké vzdělání k tomu, abyste tyto věci mohli dělat,“ uvedl manažer.

S jeho názory přitom souhlasí i další zkušení odborníci. Třeba viceprezident společnosti LinkedIn Aneesh Raman nedávno v rozhovoru pro podcast Microsoftu Worklab zmínil, že vzestup umělé inteligence bude podle něj klást mnohem větší důraz na měkké dovednosti než na ty technické: „Životnost různých vysokoškolských titulů se v poslední době dramaticky snižuje.“

Změny můžou zasáhnout přes 300 milionů míst

Na výrazné změny pracovního trhu způsobené rozvojem umělé inteligence upozorňují rovněž analytici globální investiční společnosti Goldman Sachs. Podle nich může AI v budoucnu negativně ovlivnit více než 300 milionů pracovních míst v mnoha různých sektorech.

Podobný názor zjevně zastává i vedení IBM. To loni v květnu uvedlo, že pozastaví nábor na pracovní pozice, které by technologie AI mohla v budoucnu nahradit. „Dovedu si představit, že 30 procent z těchto poptávaných pozic může být během příštích pěti let nahrazeno umělou inteligencí nebo zavedením automatizace,“ řekl tehdy pro Bloomberg generální ředitel společnosti Arvind Krishna.