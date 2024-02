Loňská stagnace realitního trhu se dotkla i luxusních nemovitostí. Zájem byl hlavně o zahraniční rekreační objekty

Realitní trh v Česku loni negativně ovlivnily rostoucí ceny bytů a neklesající hypoteční sazby. Poptávka po běžných nemovitostech tak víceméně zůstala na bodu mrazu. Luxusní segment měl podle analýzy realitní kanceláře Luxent – Exclusive Properties lepší výsledky, ale skutečný růst přišel až se začátkem podzimu, přičemž zájem byl jen o některé typy objektů v lukrativních lokalitách.

​​„Většinu roku realitní trh stagnoval a tato nepříznivá situace se logicky promítla i do realizovaných transakcí. K nárůstu finančního objemu prodaných nemovitostí ani jejich počtu nedošlo,“ nechal se slyšet Emil Kasarda, majitel zmíněné společnosti. Zároveň ale dodal, že v některých ohledech se dařilo růst udržet. Byly to zejména celé developerské projekty, stavební pozemky nebo lesní a zemědělské půdy. A podle očekávání se zvyšovala i poptávka po zahraničních nemovitostech. Do tuzemska se optimismus ve větší míře vrátil až na konci roku.

Pokud jde o velikost nemovitostí, zájemci v roce 2023 preferovali buď menší jednotky 1+kk a 2+kk, nebo naopak velké a exkluzivní byty v nových projektech o dispozici minimálně 4+kk. V prvním případě šlo nejčastěji o investiční byty, v tom druhém si pak kupující hledali místo na bydlení či rekreaci sami pro sebe. Stejně tak se dobře prodávaly i nadstandardní vily v nejlepších lokalitách. Ve všech případech se ale kupující museli smířit s menším množstvím nabídek, protože prodávali víceméně jen ti, kdo museli. Ostatní vyčkávali na příznivější podmínky.





K moři nebo na hory do vlastního?

Covidový trend druhého bydlení v Česku loni pokračoval jen v malé míře a zájem byl výhradně o atraktivní apartmány v horských střediscích. Z portfolia Luxentu to byly zejména projekty Harrachov Peaks v Krkonoších nebo Laka Living nedaleko Národního parku Šumava. Jinak se ale pozornost bonitní klientely soustředila hlavně do zahraničí.

Po celý loňský rok se v Česku dobře prodávaly rekreační objekty na jihu Evropy, zejména v Chorvatsku nebo Španělsku. V popředí zájmu byly ale už tradičně i Spojené arabské emiráty, kterým začalo konkurovat i několik méně obvyklých destinací. Někteří bohatí Češi se rozhodli investovat například do nemovitostí v Thajsku, na Mauriciu nebo na Kapverdách, jak redakci Euro.cz prozradil Filip Šejvl, šéf pražské realitní kanceláře Philip & Frank zaměřující se na oblast luxusních realit nejen v tuzemsku, ale právě i v zahraničí.

Pro řadu lidí je to podle něj čistě investiční záležitost, zatímco pro jiné zase způsob, jak trávit dovolenou ve vlastním. Najdou ale i tací, kteří tak činí z úplně jiných důvodů. ​​„V posledních letech se často setkáváme s investory, kteří přemýšlejí také nad rozdělením svého nemovitostního portfolia do několika míst po světě. Může za to obava z nestability v Evropě a vůbec ve světě,“ nechal se slyšet Šejvl.

Vyšší nároky na kvalitu nemovitosti i zákaznický servis

V letošním roce předpokládají odborníci z Luxentu podobný vývoj, jaký probíhá už od loňského podzimu. K žádným výrazným výkyvům by podle nich, minimálně v segmentu luxusních nemovitostí, docházet nemělo. Pouze se bude stupňovat tlak na špičkovou kvalitu – což neplatí jen pro samotné byty a domy, ale pro komplexní klientský servis, který movitá klientela vyžaduje na opravdu špičkové úrovni.

„Obchody s nejlepšími nemovitostmi budou doménou specializovaných a prověřených profesionálů, kteří jsou schopni realitní transakce zprostředkovat ve vysoké kvalitě. A to včetně zajištění všech souvisejících služeb opět na té nejvyšší úrovni,“ doplnil šéf Luxentu Jiří Kučera.