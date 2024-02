Ideální čas na prodej. Jeff Bezos se chce zbavit 50 milionů kusů akcií Amazonu, mají hodnotu téměř 200 miliard korun

Americký internetový obchod Amazon má za sebou velmi vydařené období. Po výrazném propadu hodnoty jeho akcií během roku 2022 se vedení společnosti ujal nový generální ředitel Andy Jassy, kterému se nepříznivý vývoj podařilo zvrátit. Dosáhl toho především díky masivnímu snížení nákladů, což zahrnovalo několik kol hromadného propouštění, kvůli nimž přišly o práci desítky tisíc zaměstnanců.

I přes nepříznivý dopad na pracovníky byly ale Jassyho kroky úspěšné, takže akcie Amazonu loni opět prudce vzrostly. V současné době je tedy jejich hodnota podle CNN zhruba o 90 procent vyšší oproti krizovému období v prosinci 2022.

Čtvrtletní výsledky posílily akcie

Příznivého vývoje tržní hodnoty Amazonu chce nyní využít i jeho zakladatel a jeden z nejbohatších mužů světa Jeff Bezos, který oznámil, že hodlá nejpozději do ledna příštího roku prodat až 50 milionů akcií své firmy. Tyto akcie by přitom při současné ceně měly hodnotu téměř 8,6 miliardy dolarů (asi 199 miliard korun).





Informace o plánovaném prodeji byla uvedena v nové výroční zprávě Amazonu zveřejněné minulý pátek. Zároveň s tím firma oznámila také své rekordní čtvrtletní výsledky, na což její akcie zareagovaly posílením o přibližně osm procent. Zdá se tedy, že k Bezosovu kroku nyní nastaly skutečně ideální podmínky.

Ostatně, americký miliardář nedávno zrealizoval další krok, který mohl být jakousi přípravou na chystaný prodej. Bezos totiž přesunul své trvalé bydliště ze státu Washington na Floridu, díky čemuž by se měl vyhnout placení daní z kapitálových zisků z prodeje akcií – na Floridě v současnosti tato daň již neexistuje, zatímco ve Washingtonu ano.

Prodej 50 milionů akcií představuje pro Bezose další krok, díky němuž se odstřihne od Amazonu, který založil v roce 1994. Pozici generálního ředitele společnosti známý podnikatel zastával až do června 2021, přičemž do dneška v něm nadále figuruje v roli předsedy jeho představenstva.

Velké plány Blue Origin

K čemu přesně chce šedesátiletý Bezos nově získané miliardy použít, zatím není jasné. V posledních letech se ale tento podnikatel věnoval především rozvoji své soukromé vesmírné společnosti jménem Blue Origin. Její loď New Shepard už do kosmu dopravila několik lidí, mezi nimiž byl i on sám.

Plány Blue Origin v oblasti vesmírné turistiky jsou každopádně velmi smělé. Firma aktuálně intenzivně pracuje třeba na spuštění nové rakety New Glenn, jež by se měla do kosmu podívat už během letošního roku. Tento projekt ale bude vyžadovat velké množství peněz, takže je možné, že zisk z prodeje akcií Amazonu Bezos mimo jiné využije právě k podpoře Blue Origin.