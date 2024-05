Nová hvězda světa kryptoměn? Záhadné Crypto.com utrácí spoustu peněz za reklamu, jinak chce ale spíše zůstat v pozadí

Jméno singapurské kryptoměnové burzy Crypto.com v poslední době okupuje téměř celé Spojené státy americké. Obří logo firmy visí třeba na slavném stadionu týmu Los Angeles Lakers, který se nově jmenuje Crypto.com Arena. Všudypřítomné poutače na kryptoburzu jsou ale umístěny i na MMA zápasech Ultimate Fighting Championship nebo na závodních okruzích formule 1, přičemž během play-off americké NBA dělal firmě reklamu rovněž slavný raper Eminem.

Všechny tyto počiny jasně dokládají, že se Crypto.com snaží profilovat jako nová hvězda světa kryptoměn, která může nahradit konkurenci zmítanou mnoha problémy. Týká se to především zkrachovalé burzy FTX, jejíž bývalý šéf Sam Bankman Fried byl za různé podvody odsouzen k 25 letům vězení, stejně jako firmy Binance, u jejíhož bývalého ředitele byl soud shovívavější a vyměřil mu za praní špinavých peněz pokutu 50 milion dolarů a „pouhé“ čtyři měsíce natvrdo.

Ve snaze převzít částečně uvolněnou pozici na trhu Crypto.com v posledních měsících intenzivně nabírá nové zaměstnance. A jak se zdá, její plán zatím vychází, neboť nedávno oznámila dosažení stovky milionů uživatelů po celém světě. Ba co víc, generální ředitel firmy Kris Marszalek se pro Bloomberg nechal slyšet, že počet uživatelů registrovaných na platformě chce brzy ztrojnásobit.





Téměř jako kasino

Ačkoliv reklamy na Crypto.com jsou v USA aktuálně takřka na každém rohu, společnost se zároveň snaží zůstat co možná nejvíce nenápadná. O firmě se v médiích moc nepíše a zatím se jí nevěnují ani federální regulátoři a vyšetřovatelé. Ostatně, i odborníci na trh s kryptoměnami oslovení Business Insiderem přiznávají, že příliš netuší, co si o Crypto.com mají myslet.

„Je to pro mě tak trochu záhada, protože osobně neznám nikoho, kdo tuto platformu používá. Ale myslím, že za to částečně může i odlišná uživatelská základna. Podle mě to totiž nejsou žádní odborníci na kryptoměny, spíše se jedná o menší a příležitostné obchodníky, kteří hledají uživatelsky přívětivý zážitek,“ uvedl Nic Carter, generální partner ve firmě Castle Island Ventures.

Ostatním se zase pro změnu nelíbí styl marketingové kampaně, pro kterou se singapurská firma rozhodla. A to hned z několika důvodů. „Všechno to kupování stadionů a přejmenovávání věcí, to prostě velká část lidí v oboru považuje za chabé. Zároveň si také myslím, že reklamy Crypto.com ve stylu ‚Nakupte si kryptoměny, ať nezůstanete pozadu‘ jsou opravdu nezodpovědné,“ vysvětlil šéf jedné z kryptofirem, jenž si přál zůstat v anonymitě.

A podobný názor má také Alex Gladstein, hlavní strategický ředitel Nadace pro lidská práva: „Podporuji bitcoin, avšak domnívám se, že Crypto.com je celkově velkým negativem pro americkou veřejnost. Je to totiž téměř jako kasino, protože když navštívíte jejich webovou stránku, budou vás povzbuzovat, abyste zkusili vsadit na různé kryptoměny. Ty ale následně mohou klesnout na nulu.“

Strategie zjevně funguje

I přes rozpaky některých odborníků na svět kryptoměn se zdá, že současná strategie by se mohla Crypto.com vyplatit. Firmě se totiž daří svoji značku posilovat, dostává se do povědomí široké veřejnosti, čímž zároveň i zvětšuje svoji uživatelskou základnu. To ostatně dokazují i data společnosti Sensor Tower, podle nichž si letos v březnu stáhlo aplikaci Crypto.com o 140 procent více lidí než v předchozím měsíci.

Otázkou ale bude, zda se firmě skutečně podaří nabrat dostatek uživatelů ještě předtím, než jí dojdou peníze na její obří marketingovou kampaň. Stejně tak se navíc může stát, že stále známější jméno přiláká rovněž nechtěnou pozornost úředníků z Komise pro kontrolu cenných papírů USA, jichž se mnoho firem obává. Jinými slovy, až následující měsíce a roky ukáží, zda se z Crypto.com skutečně stane nová hvězda světa kryptoměn, nebo zda se bude jednat jen o další bublinu, jež brzy splaskne.