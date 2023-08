Českým kryptofirmám se daří. Coinmate a SatoshiLabs zažívají úspěch navzdory nedůvěře bank i komplikované situaci

Uplynulý rok přinesl na trh s kryptoměnami několik významných otřesů. Padla společnost FTX, jedna z největších kryptoburz na světě, hackerům se podařilo z mnoha různých firem ukrást zhruba čtyři miliardy dolarů (asi 89 miliard korun) a bitcoin se dostal na nejnižší hodnotu na předešlých 24 měsíců.

V poslední době se nicméně situace, zdá se, postupně stabilizovala a cena této klíčové kryptoměny opět výrazně vzrostla. Ba co víc, pozitivní zprávou pro evropské firmy bylo také schválení dlouho připravovaného unijního nařízení MiCA, jež má v budoucnu přispět ke stabilizaci trhu s kryptoměnami jako takovými.

„Ačkoliv MiCA není perfektní, její zavedení urychlí rozvoj celého odvětví. Nařízení totiž poskytne panevropský rámec, který zajistí právní jistotu pro poskytovatele služeb kryptoaktiv a pro emitenty stablecoinů,“ uvedl ve zprávě o stavu evropských kryptoměnových startupů Tommaso Astazi z organizace Blockchain for Europe.

Nejhorší již za námi?

Obtížnou situaci se bez větších problémů podařilo přečkat i mnoha českým kryptofirmám. Týká se to třeba kryptoburzy Coinmate, jež má po celé Evropě přes 100 tisíc zákazníků. „Vede se nám poměrně dobře. Během propadu na trhu jsme se soustředili na vylepšování služeb pro zákazníky a přípravě na nadcházející regulaci. Od minulého roku jsme téměř ztrojnásobili interní tým. Je pravděpodobné, že z pohledu trhu je to nejhorší za námi a čekají nás už jen stále světlejší zítřky,“ domnívá se šéf společnosti Roman Valihrach.

Jednou z novinek, kterou firma pro své zákazníky letos připravila, je spuštění vlastního nástroje k DCA investování (dollar cost average). Jeho hlavním cílem je zajistit pravidelné investování do etherea a bitcoinu v českých korunách, a to už od malých částek – tímto způsobem lze podle Valihracha snadno pokrýt případné výkyvy na trhu. Kromě něj chce Coinmate navíc v horizontu několika měsíců přidat do svého portfolia minimálně desítku nových coinů.

Zrušení bankovních účtu problémy nezpůsobilo

Jedním z problémů, s nimiž se společnost musela v minulých měsících vypořádat, bylo zrušení jejich bankovních účtů ze strany Raiffeisenbank. „Rozhodnutí banky rozumím, nedisponují odborníky na kryptoměny a tyto trhy jsou pro ně příliš rizikové. Kvůli tomu sahají k plošným opatřením, jež dopadly i na nás. Naštěstí to provoz Coinmate nijak neovlivnilo, protože od začátku využíváme alternativní cesty, kterými klientům umožňujeme převádět tradiční měny do kryptoměn a zpět,“ podotkl Valihrach.

Ředitel Coinmate s očekáváním vyhlíží výše zmíněné nařízení MiCA. Ačkoliv regulace funguje už v současnosti, většina ustanovení vstoupí v platnost až v roce 2024. Právě MiCA by přitom mohla kryptofirmám dodat potřebný právní rámec, který povede k získání větší důvěry ze strany ostatních společností, což by mohlo v konečném důsledku vést i ke konci všech problémů s bankami.

„Nařízení nám umožní se stát důvěryhodnou lokální krypto-autoritou, kterou budou finanční instituce vnímat jako rovnocenného partnera. Budeme totiž podléhat podobně přísným pravidlům jako ony samy,“ vysvětlil Valihrach. Z pozice předsedy České kryptoměnové asociace na výsledné podobě regulace pracoval i František Vinopal, jenž zároveň v Coinmate působí jako vedoucí oddělení pro vyhodnocování rizik.

Dobrou zprávou je pro firmu též onen aktuálně rostoucí kurz bitcoinu, jehož hodnota v době psaní tohoto článku přesahovala podle serveru Trading Economics částku 29 tisíc dolarů. „Je dost pravděpodobné, že jsme se na přelomu roku podívali na dno čtyřletého cyklu. Od té doby si bitcoin připsal téměř 70 procent, stále ale má kam růst. Rozhodně tedy není špatný nápad začít pravidelně přikupovat, klidně už za několik set korun měsíčně. V dlouhodobém horizontu totiž nemám pochybnost, že pokud začnete pravidelně investovat, za pět až deset let budete velmi spokojení,“ předpověděl Valihrach.

Trezor hlásí 900procentní nárůst prodejů

Turbulentní období úspěšně přečkali rovněž v SatoshiLabs, další významné české kryptofirmě, která stojí za vývojem první hardwarové kryptopeněženky na světě s názvem Trezor. Její prodeje nedávno výrazně narostly, a to hlavně díky krizi, jež postihla konkurenční Ledger. Stalo se tak poté, co její vedení přiznalo, že k virtuálním měnám uživatelů by za určitých okolností mohly mít přístup vládní úřady.

„Po tomto prohlášení jsme zaznamenali masivní nárůst prodejů Trezoru o zhruba 900 procent. K podobnému vývoji už došlo při pádu burzy FTX, takže díky našim skladovým zásobám jsme vysokou poptávku pokrýt zvládli. Prodeje jsou citlivé na aktuální dění v odvětví, proto se nyní pečlivě připravujeme na jakýkoliv nadcházející boom, při němž si chceme vzít větší podíl z trhu,“ objasnil CEO Trezoru Matěj Žák.

Zvýšení popularity české hardwarové peněženky má zajistit i zavedení další funkcí. Nejnovější z nich nese název coinjoin a lidem poskytne výrazné zlepšení soukromí a zabezpečení transakcí. Jedná se totiž o speciální proces, při kterém uživatelé posílají své bitcoiny v jedné velké společné transakci, což umožňuje zamaskovat celkový stav peněženky. Kromě toho společnost plánuje také uvedení zcela nových produktových řad Trezoru.

Zájem o kryptoměny přetrvá

Velký důraz klade SatoshiLabs na oblast vzdělávání a osvěty. Firma už tak letos uspořádala čtyři různé akce, na nichž se mohli nováčci potkat s experty v oboru. Hlavním cílem těchto setkání je výměna nápadů, sdílení zkušeností a představení kryptoměn těm, kteří se o nich chtějí dozvědět více informací.

Neméně podstatné je pro českou firmu šíření osvěty ohledně osobních a finančních svobod. SatoshiLabs už za tímto účelem založila nadaci Vexl Foundation, která má uvedené myšlenky podporovat. Kromě toho navíc společnost spustila i takzvaný Index finanční tyranie (FTI) měřící rozsah státních zásahů do finančního prostoru.

„Musíme se vrátit k principům, na kterých byl bitcoin založen a nasměrovat moc zpět k jednotlivcům. S novým digitálním věkem jsme totiž svědky znepokojivé finanční centralizace. Už z prvních zjištění FTI bohužel vyplývá, že mnoho západních demokracií patří mezi dvacet zemí s nejvyšší mírou státní finanční kontroly. Náš index má za cíl zpochybnit a upozornit na tato stupňující se omezení naší svobody,“ zdůraznil spoluzakladatel SatoshiLabs Marek Palatinus.

Firma se každopádně nadále soustředí především na své hlavní podnikání. „Celý holding si vede dobře. Situace na trhu je sice stále ještě komplikovaná, jednotlivým firmám se ale daří plnit cíle a v určitých případech je dokonce překračují. Finančně jsme na tom tedy líp, než jsme předpovídali. Vysoká inflace, krachy bank a problémy burz totiž napovídají tomu, že o kryptoměny je zájem, který jen tak nezmizí,“ uzavřel finanční ředitel SatoshiLabs Štěpán Uherík.