Je s večírky v Airbnb již skutečně amen? Na potenciální narušitele nočního klidu si nyní posvítí umělá inteligence

Bujaré večírky v Airbnb pronájmech se staly problémem už před rokem 2020. S uzavřením restaurací a barů během lockdownu ale jejich počet ještě vzrostl, a to ve velkoměstech po celém světě včetně Prahy. Stížnosti sousedů i samotných pronajímatelů na hluk a nepořádek se postupně stupňovaly a vedení společnosti muselo zakročit. Ještě tentýž rok proto vyhlásilo celosvětový zákaz oslav a večírků.

Série opatření zahrnovala především zákaz rezervací pro osoby do 25 let, které zatím neměly na platformě žádnou historii a chtěly se ubytovat pouze na jednu noc. Z dat Airbnb poskytnutých CNBC vyplývá, že počet nahlášených večírků od roku 2020 do roku 2022 klesl o 55 procent. Vyhráno ale stále není, proto se americká společnost rozhodla využít nejmodernější zbraně, které mohou celý systém výrazně zefektivnit.

Do boje s pomocí nových technologií

Odteď má problematické hosty detekovat software napojený na umělou inteligenci (AI). Ten se automaticky zaměřuje především na nově registrované uživatele v mladém věku a sleduje, jestli nehledají pronájem ve svém vlastním městě. Stejně tak zohledňuje dobu pobytu a termín v období svátků, například okolo Halloweenu nebo silvestra, kdy je riziko večírků vyšší.

„Pokud si někdo rezervuje pokoj jen na jednu noc na silvestra a ještě ve městě, kde sám bydlí, jde o jasný signál, že tam plánuje udělat párty,“ řekla serveru BBC Naba Banerjee, manažerka pro bezpečnost a budování důvěry v Airbnb.





Stroje pomohou, ale mezilidskou komunikaci nenahradí

S používáním AI k odfiltrování potenciálních problémových zákazníků souhlasí také Edward McFowland III., odborný asistent řízení technologií a provozu na Harvard Business School. Zároveň ale poukazuje na fakt, že i dokonale zkalibrovaný model umělé inteligence občas chybuje a nepovolí rezervaci člověku, který si chce na svátky pronajmout byt, aniž by měl v úmyslu pořádat večírek. Jinými slovy, i umělá inteligence potřebuje neustále vylepšovat. Což je však podle Banerjee jen otázka času – čím větší množství dat totiž zpracuje, tím více se toho naučí a její práce s rezervačním systémem bude kvalitnější.

Velká část odpovědnosti přesto zůstává na hostitelích, kteří by měli mít o svých hostech dokonalý přehled. Airbnb tedy doporučuje co nejpodrobněji popsat nabídku i domácí pravidla, prohlédnout si jejich profily a také s nimi před pobytem i během něj dostatečně komunikovat. A v případě pochybností je samozřejmě možné rezervaci zájemcům nepotvrzovat nebo ji zrušit.

Pokud jsou hostitelé takto důslední, problémy se objevují jen výjimečně. Myslí si to alespoň Lucy Patersononová z britského Worcestershiru. Její výhodou je ale i fakt, že dům, který pronajímá, se na oslavy a párty příliš nehodí: „Jako hostitel Airbnb nabízím místo pouze s jednou ložnicí, abych riziko pořádání večírků co nejvíce minimalizovala. Samozřejmě to není vždy dokonalé, ale z 99 procent jsem zatím měla fantastické hosty.“

Dobré zkušenosti s hosty měl i pan Půst z Prahy (redakce jeho celé jméno zná), který jim pronajímal malý byt nedaleko centra města. Spolupráci s Airbnb ale přerušil v roce 2021, tedy po prvním roce covidové pandemie, kdy se zájem ze strany turistů výrazně snížil.

„Jde o jednopokojový byt do 30 metrů čtverečních, který se nachází jen pár minut chůze od stanice metra. Většinou si ho tedy rezervovali single cestovatelé nebo páry a s hlukem ani nepořádkem problémy nebyly,“ prozradil redakci Euro.cz. „Sousedi o krátkodobých pronájmech věděli a vše fungovalo. Tedy do doby, než přišel covid. Po prvním ztrátovém roce jsem tedy dal přednost dlouhodobému pronájmu. Nyní je ale Praha opět plná turistů, současný nájemník do konce roku odchází a já se chystám do důchodu, a tak přemýšlím, že spolupráci s Airbnb znovu obnovím,“ dodal.

Úspěšný třetí kvartál, ale slabší konec roku

Jak se nová opatření projeví na finanční výkonnosti Airbnb, lze nyní jen spekulovat. Faktem každopádně je, že od července do září se společnosti dařilo – což vzhledem k vrcholu turistické sezóny asi nikoho nepřekvapí. Tržby byly dokonce vyšší, než se očekávalo, přičemž meziročně vzrostly o 18 procent. Celkový počet nocí a zážitků dosáhl čísla 113,2 milionu, čímž o nějakých 300 tisíc překonal odhady analytiků.

Výhledy na poslední kvartál letošního roku už nicméně tak pozitivní nejsou. Experti predikují tržby na 2,13 až 2,14 miliardy dolarů (přibližně 49 až 49,5 miliardy korun), což představuje meziroční nárůst jen o 12 procent. Původně se přitom počítalo s 2,18 miliardy (téměř 50,5 miliardy korun). „Na začátku čtvrtého kvartálu vnímáme větší volatilitu a pozorně sledujeme makroekonomické trendy a geopolitické konflikty, které mohou ovlivnit poptávku po cestování,“ uvedlo vedení Airbnb v prohlášení, z něhož citoval web CNBC.