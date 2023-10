Děsivé atrakce za děsivé ceny. Halloweenský byznys se strašidelnými domy jde do milionů

Lidé se vždy rádi báli a ani dnešní moderní doba na tom nic nezměnila. Nový je jen způsob, jakým strašidelné atrakce fungují. Duchům, kostlivcům a dalším příšerám už dávno nestačí pouze provizorní stany postavené na školní zahradě nebo v rámci jednodenní akce. Spíš by se dalo říct, že se přesouvají do strašidelných paláců vybavených nejmodernějšími technologiemi. A to samozřejmě něco stojí.

„Snad žádnému z nejlepších strašidelných domů v zemi nechybí digitálně řízené show a animované rekvizity, které mají pneumatické nebo elektrické ovládání,“ řekl BBC Chris Stafford, generální ředitel společnosti Thirteenth Floor Entertainment Group, která provozuje 18 strašidelných atrakcí po celých Spojených státech, a dokonce zaměstnává i vlastního technického ředitele. Dodává, že cenovka každé jejich novinky se pohybuje v sedmimístných číslech.

Obrovské investice i provozní náklady

Hlavní sezónou je pro strašidelné domy zhruba šest týdnů před Halloweenem. Obliba tohoto svátku v posledních letech stoupá i v Evropě, ale gró byznysu zůstává pochopitelně v USA, kde jsou lidé zvyklí na hororovou zábavu pro celou rodinu. A protože jejich nároky stále rostou, aby je zaujali, musí se provozovatelé předhánět.





Základem je dobře dostupná lokalita, kde si pronajmou vhodný prostor nebo si strašidelný dům sami postaví. Například majitele Blood Manor na newyorském Manhattanu Jima Lorenza stojí podle zmíněného webu každá nová pobočka zhruba milion dolarů, tedy asi 23 milionů korun.

Další statisíce dolarů padnou v jednom z nejoblíbenějších strašidelných domů každou sezónu na provoz. Lorenzo mluví až o 900 tisících dolarů (tedy asi 21 milionech korun), které zahrnují platy všech 125 až 135 zaměstnanců, od obsluhy atrakcí přes hlídače až po tvůrce efektů, herce, kostýmní výtvarníky a vizážisty. A stále více investují i provozovatelé menších atrakcí, jako je třeba objekt Phillips Farms v Severní Karolíně. Jen samotná jejich instalace vyjde majitele Michaela Phillipse až na 50 tisíc dolarů (zhruba 1,1 milionu korun).

Mlhavé finanční výhledy? Díky prodlužující se sezóně nikoliv

Ačkoliv oslavy Halloweenu trvají jen několik týdnů, většina provozovatelů strašidelných domů se na ně připravuje po celý rok. O to těžší pak je, když do nich něco hodí pomyslné vidle.

Pár špatných zkušeností má za sebou i Lorenzo, který nejprve v roce 2012 musel své podnikání na pět dní přerušit kvůli hurikánu Sandy, aby o necelých 10 let později přišla další velká rána v podobě covidové pandemie: „Několik let se nám daří velmi dobře a pak přijdou horší roky, které musíme nějak překonat.“

Odborníci ze Světové maloobchodní asociace (National Retail Foundation) jsou ale optimističtí a očekávají, že výdaje za Halloween letos překonají 12 miliard dolarů (zhruba 280 miliard korun). To znamená, že budou o 15 procent větší než vloni. Poukazují přitom i na fakt, že původně trvala sezóna maximálně měsíc, ale dnes se prodloužila až na osm týdnů, přičemž občasné halloweenské akce probíhají během celého roku.

A jejich názor potvrzují také milovníci hororové zábavy. „Za strašidelnými zážitky jsem ochotná cestovat i hodinu a půl a zaplatím klidně 75 dolarů (přibližně 1750 korun). Pokud jsou ceny vyšší, mám dojem, že bude mít daná atrakce lepší úroveň,“ nechala se slyšet Marley Tobenová, bývalá herečka v domě hrůzy a velká fanynka strašidel.