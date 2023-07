Jak uspět při expanzi e-shopu do zahraničí? Ideálně porazit konkurenci jejími zbraněmi, říká Milková z TrustPay

Podle nedávné zprávy společnosti International Post Corporation v roce 2020 až jedna třetina zákazníků ze 40 zemí nakupovala více od obchodníků mimo svůj domovský stát. To znamená, že spokojenost zahraničních spotřebitelů se začíná stále častěji objevovat i na agendě e-shopů s českými kořeny. Jak se na tento scénář připravit, aby vám na evropských lokálních e-commerce trzích při expanzi nic neuniklo?

Zákazník musí v první řadě celé nabídce a procesu objednávky krok za krokem jasně porozumět. K tomu nestačí jen angličtina. Aby byl e-shop důvěryhodný, měli byste zajistit místní jazykové mutace. To je možné řešit podle IP adresy klienta, případně jiných poznávacích znaků, nebo mu dát možnost výběru ještě před vstupem na webovou stránku. Dostatečná lokalizace může znamenat obrovský rozdíl v konverzi. Znamená to, že se jednoznačně vyplatí investovat do pokrytí lokálního jazyka a také zajistit u poskytovatele další nákupní a transakční procesy v místním jazyce a platebních měnách.

Nabídněte platby bez hranic

Nejen podpora lokálních jazyků, ale i platebních metod, na které zákazníci v zahraničí slyší, jsou zásadní pro vybudování věrné mutace e-shopu při expanzi do zahraničí. Kromě osvědčených způsobů, jako jsou Visa, MasterCard, UnionPay, Cartes Bancaires nebo online plateb Apple Pay, Google Pay, PayPal či Paysafecard, mnoho transakcí probíhá i na méně známých platformách rozšířených na specifických trzích. Předních evropských hráčů jsou desítky, například Sofort, Blik, MobilePay, Paytrail, GiroPay.

Není však třeba panikařit a pokrývat je všechny. Stačí nabídnout minimálně tři nejoblíbenější způsoby platby každého trhu, na kterém chcete své produkty nebo služby nabízet. Je také pravděpodobné, že se budou vzájemně překrývat.

Buďte blíže evropským peněženkám

Pestrá škála místních platebních metod má pro obchodníky několik nezaměnitelných výhod. Pohodlné a známé možnosti platby, které jsou pro zákazníky v dané zemi obvyklé, vedou k získání důvěry, vyššímu konverznímu poměru a zvýšení pravděpodobnosti opakovaných nákupů.

Když mají uživatelé možnost platit prostřednictvím platebních metod, které důvěrně znají, snáze dokončí své nákupy a vrátí se i v budoucnu. Jaké jsou ty nejpopulárnější a největší v Evropě, jež byste určitě měli znát?

Sofort

U našich západních sousedů v Německu je populární platební metoda Sofortüberweisung, známá také jako Sofort. Umožňuje zákazníkům provádět rychlé bankovní převody prostřednictvím online bankovnictví, přičemž ve 13 různých zemí ji využívá na 85 milionů lidí. Sofort navíc nabízí více než 25 tisíc online obchodů po celém světě a jeho prostřednictvím se provedou více než čtyři miliony transakcí měsíčně.

Carte Bancaires

Carte Bancaires, známá také jako CB, je nejpopulárnější platební metoda ve Francii. Je to platební karta vydávaná většinou bank v zemi, která umožňuje uživatelům provádět platby jak v kamenných obchodech, tak i v online prostředí. Výhodou pro zákazníky je, že mnoho bank vydává CB karty zdarma nebo za nízké poplatky, služba poskytuje také různé benefity a bonusové programy.

Satispay

Satispay je oblíbená platební metoda v Itálii. Jedná se o mobilní platební systém, který zákazníkům umožňuje provádět platby přímo z chytrých telefonů. Tato platební metoda vede na trhu nejen italských mobilních plateb, ale nabírá na popularitě i ve zbytku Evropy.

Multibanco

Portugalský systém, jenž umožňuje zákazníkům provádět platební převody, platby a výběry hotovosti prostřednictvím bankomatů, internetového bankovnictví nebo mobilních aplikací. Je klíčovým hráčem na portugalském trhu platebních metod. Kromě standardních internetových plateb a výběru hotovosti z bankomatů nabízí také řadu dalších funkcí a služeb, například možnost platby parkovného.

Aircash

Aircash je chorvatská virtuální peněženka s více než 200 tisíci uživateli, na kterou je možné vkládat finanční prostředky v hotovosti nebo prostřednictvím kreditních a debetních karet Visa, Maestro a Mastercard. Aircash poskytuje Chorvatům možnost digitálních plateb pomocí mobilní aplikace pro různé typy transakcí.

Bancontact

Je populární způsob online plateb v Belgii, kde e-commerce vzkvétá a predikce tržeb do konce roku 2023 je 11,01 miliardy amerických dolarů. Bancontact je zde nejpoužívanější platební metoda jak pro fyzické platby, tak online. V oběhu má více než 17,4 milionu karet, což převyšuje počet Belgičanů. Tento regionální platební systém umožňuje zákazníkům provádět platby pomocí jejich bankovního účtu.

Blik

Blik, vyvinutý společností Polský platební standard (PPS), je alternativou k tradičním platebním metodám. Blik je dostupný prostřednictvím mobilní aplikace, ve které stačí propojit ji s bankovním účtem nebo poslat SMS s platebními údaji. Nabízí taky zabezpečení transakcí, jež jsou šifrovány a chráněny PIN kódem nebo biometrickým ověřením.

Giropay

Giropay je oblíbenou platební metodou v Německu. Pokrývá asi 85 procent německého trhu, nabízí ji více než 1500 místních bank a využívá přibližně 17 milionů zákazníků.