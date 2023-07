Řešení IT krize? S nedostatkem odborníků pomůže rekvalifikace i příliv digitálních nomádů ze zahraničí

Ani rostoucí počet IT odborníků nestíhá pokrývat poptávku trhu, který se neustále rozšiřuje. Šanci tedy mají i lidé s rekvalifikací, o kterou je podle aktuálního průzkumu společnosti Seyfor stále větší zájem. Nová kariéra v IT láká více než polovinu z celkového počtu 500 dotázaných. Pro dalších 30 procent respondentů představuje tento obor jednu z variant.

Mezi hlavní důvody k rekvalifikaci na IT obor řadí zmiňovaný průzkum vysoký plat, který zmínilo 59 procent dotázaných. Dále je to možnost práce odkudkoliv (43 procent) i řada benefitů a celková prestiž IT segmentu. Až 49 procent respondentů naopak odrazuje přílišná odbornost a technické zaměření, pro 43 procent účastníků průzkumu je velkým strašákem i tlak na správnost nebo stres z možných chyb.

Podle odhadů chybí v České republice aktuálně zhruba dvacet tisíc IT pracovníků. „Umím si představit i horší situaci. Segment IT je opravdu dynamický a znalosti, které musí IT odborník ovládat, se neustále rozšiřují. Je to však přirozený jev a je pravda, že některé typy pozic, jako jsou vývojáři v Javě nebo seniorní IT architekti, se nám obsazují obtížně,“ říká CEO Seyforu Martin Cígler. Podle něj má aktuální situace na trhu práce pozitivní vliv na růst platů v IT, což má za následek zvyšování cen za služby v tomto sektoru.

Vzdělávání jako investice

Nutno podotknout, že ani odborná znalost na vysoké úrovni není pro práci v IT nezbytnou podmínkou. Pro začátek stačí absolvovat základní kurz, mít zájem o problematiku a chuť pracovat. Díky dotacím z Evropské unie teď navíc mohou všichni zájemci využít výhodné kurzy se zaměřením na IT dovednosti. Přihlášky jsou dostupné přímo na rekvalifikačním e-shopu Ministerstva práce a sociálních věcí Jsem v kurzu. V případě školení do 50 tisíc korun hradí účastník pouze 18 procent z ceny, zbytek mu zaplatí stát.

Na druhou stranu Cígler upozorňuje, že IT sektor se velmi rychle posouvá dopředu a rekvalifikace je pouze prvním krokem k úspěšné kariéře. Pak už záleží hlavně na samotných zaměstnancích a jejich snaze získané vědomosti dále rozvíjet. Pomoci jim k tomu mohou vzdělávací programy, které většina IT firem nabízí.

„Investujeme hodně do různých vzdělávacích programů, ať už soft, nebo hard skills, a popravdě pořád přemýšlíme, zda v tomto směru nemůžeme dělat ještě více. Naši zaměstnanci přistupují ke vzdělávání proaktivně a vyhledávají různé příležitosti ke zlepšení svých znalostí, což vítáme,“ konstatuje Cígler a dodává, že investice do vzdělání se jim vždy pozitivně vracely. Například lepšími odbornými znalostmi a kvalitou odvedené práce.

Jednodušší podmínky pro digitální nomády

Tuzemský IT sektor se neotevírá jen rekvalifikovaným pracovníkům. Další skupinou, která má do jednoho z nejpopulárnějších oborů u nás nakročeno, jsou i digitální nomádi z řad zahraničních expertů. Ti mohou těžit z programu Digitální nomád, který česká vláda schválila 28. června.

Program má mobilním IT profesionálům usnadnit hlavně vyřízení pobytového oprávnění. Podání žádosti je tedy možné na zastupitelském úřadu v zahraničí a kromě samotného pracovníka platí i pro nejbližší rodinné příslušníky.

Podmínkou je vysoká odbornost, příjmy ve výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy a občanství jednoho z těchto států – Velké Británie a Severního Irska, Spojených států, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Korejské republiky nebo Tchaj-wanu. Právě tyto země totiž generují velké množství talentů a nepředstavují pro ČR bezpečnostní riziko, ale naopak příležitost pro rozvoj turismu.

„Pandemie covidu-19 zásadně změnila nejen cestovní ruch, ale také pracovní trh. Programátoři už nemusejí chodit do kanceláří a mohou pracovat z domova. Věřím, že program pro digitální nomády pomůže nalákat do Česka IT odborníky,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu CzechTourism Jan Herget, který věří, že program prospěje nejen oblasti IT, ale i cestovnímu ruchu.