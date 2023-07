První elektrické létající auto může oficiálně do vzduchu. Zákazníci v něm mají usednout do konce roku 2025

To, co automobiloví fanoušci ještě před lety s údivem sledovali ve sci-fi snímcích, bude brzy možné potkat také na silnici. Anebo nad ní.

Kalifornská automobilka Alef Aeronautics získala od Federálního leteckého úřadu (FAA) povolení pro své létající elektroauto. To nyní může zahájit testování pro užívání vozu na zemi i ve vzduchu. Zatím pouze v omezených lokalitách.

„Umožňuje nám to přiblížit se k tomu, abychom lidem přinesli ekologičtější a rychlejší dojíždění do práce a ušetřili jednotlivcům i firmám hodiny týdně. Pro letadla je to malý krok, pro auta obrovský,“ uvádí v tiskové zprávě generální ředitel startupu Jim Dukhovny s tím, že získat letovou certifikaci se žádnému podobnému stroji zatím nikdy nepovedlo.

Na létajícím automobilu začala společnost pracovat už v roce 2015 a až do roku 2022 držela projekt v tajnosti. Cílem startupu bylo vyrobit první létající plně elektrický automobil schopný vzlétnout přímo na ulici, a to vertikálním způsobem. Zmíněný Model A, jenž bude možné pořídit za 300 tisíc dolarů (zhruba 6,5 milionu korun), je navržen tak, aby se vešel do běžného jízdního pruhu a dalo se s ním zaparkovat všude tam, kde to zvládne klasický osobní automobil.

Jako přerostlý dron

Aby se vozidlo řidičům zalíbilo i svým vzhledem, najala před dvěma lety automobilka bývalého designéra Bugatti Hirashe Razaghiho, jehož úkolem bylo definovat moderní sportovní design spotřebitelského vozu. Konstrukce elektromobilu zahrnuje karoserii z uhlíkových vláken s otevřenou horní částí, jež svým zjevem připomíná síť. V té jsou na každé straně umístěny čtyři vrtule. V momentě, kdy se automobil vertikálně zvedne, celé auto se otočí na bok a spolu s ním se pohne i kokpit, což vrtulím umožní řídit auto způsobem, jako by se jednalo o velký létající dron.

Do vozu mohou usednout dva lidé, s nabitou baterií ujedou až 200 mil (zhruba 320 kilometrů) po silnici, přibližně 110 mil (necelých 180 kilometrů) pak bude vůz schopný absolvovat v módu letu podobného vrtulníku. Ačkoli se jedná o létající automobil, je vozidlo primárně určeno pro provoz na zemi, vzduchem se má podle ředitele pohybovat jen na krátké vzdálenosti. A to ideálně v takové výšce, aby se vyhnulo specifickým překážkám, nebezpečné infrastruktuře či důsledkům nepříznivého počasí.

Zalíbil se i investorovi SpaceX

Startup si v minulosti získal podporu významného investora rizikového kapitálu Tima Drapera, který byl jedním z raných investorů společností Tesla a SpaceX. Jeho stejnojmenný fond Draper Associates v říjnu společnosti Alef Aeronautics poskytl počáteční kapitál ve výši 3 milionů dolarů (přes 75 milionů korun).

V prosinci Dukhovny uvedl, že by první zákazníci mohli do létajícího elektromobilu usednout nejpozději do konce roku 2025. Již nyní mohou zájemci zaplatit zálohu ve výši 150 dolarů (3275 korun), čímž se oficiálně zařadí do ,fronty‘. Přednostní přístup k novým automobilům pak dostanou ti, kteří společnosti zaplatí desetkrát více.

Model A není jediným smělým plánem automobilky. Dukhovny už loni veřejně oznámil, že do roku 2030 hodlá postavit také levnější verzi nazvanou Model Z, která se bude prodávat za „pouhých“ 35 tisíc dolarů (asi 879 tisíc korun). Konstatoval rovněž, že navrhovaný model nebude složitější než Toyota Corolla, a měl by se tedy pohybovat i v podobné cenové relaci.

Společnost Alef Aeronautics není jediná, která v oblasti létajících automobilů a s nimi spojené regulace učinila významný průlom. Osvědčení o letové způsobilosti získala také americká firma Joby Aviation, která se specializuje na létající taxíky. Její akcie následně ve středu vzrostly o 44 procent.