Investown míří za hranice. Více než 10procentní roční zhodnocení na crowdfundingových investicích do realit nově nabídne i Slovákům

Našetřit si na vlastní bydlení trvá, při průměrných českých mzdách, cenách nemovitostí a požadavcích na ně, přibližně 56 let. Na koupi bytu si Češi potřebují dát stranou zhruba 15 ročních platů, jenže třetině z nich na konci měsíce nezbývá ani tisícovka. A v takové situaci se na něj spoří docela obtížně. Co tedy s tím?

Pomoci mohou například investice. Ty do nemovitostí patří mezi nejméně rizikové, a přitom potenciálně velmi výnosné. A díky sdílenému investování na ně dosáhnou i tací, kteří si zatím nemohou dovolit o investičním bytě ani uvažovat.

Jednou z platforem, jež podobné mikroinvestice do realit nabízí, je například český Investown. Služba je na zdejším trhu už docela známá – konec konců, vloni ji používalo přes 80 tisíc lidí, kteří každý měsíc proinvestovali okolo 220 milionů korun. Hodnota celého jejího portfolia pak překročila dvě miliardy, přičemž zajímavý byl i nabízený roční výnos přesahující hranici 10 procent.





Poučili se z chyb

V listopadu 2023 firma získala licenci České národní banky, která jí přitom začátkem téhož roku udělila milionovou pokutu za crowdfunding formou participací na úvěrech. Nynější náprava situace stvrzená právě onou licencí jí pak pomohla prohloubit spolupráci s Českou spořitelnou, ale zároveň i otevřít dveře do světa. A do něj se vydává okamžitě – její první štací bude Slovensko, kde v důsledku současného oslabení tamního druhého důchodového pilíře lidem nabízí alternativu, jak se zajistit na stáří vlastními silami.

„Stejně jako pro Čechy je i pro Slováky důležitá bezpečnost investic. Nejsme příliš tolerantní k riziku. I to je jeden z důvodů, proč máme rádi nemovitosti. Jde totiž o hmatatelnou věc,“ komentuje Alan Pock, šéf a spoluzakladatel Investownu.

Většina uživatelů své portfolio diverzifikuje a vkládá peníze do vícera projektů. Stále však platí, že nejvíce zájemců lákají ty nejvýnosnější a potenciálně také nejrizikovější investice.

Čechům vydělali 150 milionů

Největší změnu ve fungování aplikace představuje skutečnost, že vklad půjde odeslat i z jiného než korunového účtu. Minimální částka nadále činí 500 korun, tedy v přepočtu 20 eur. Mikroinvestoři se zatím budou podílet na financování českých developerských projektů a také využívat tuzemské vyšší úrokové sazby, nicméně do budoucna jim Investown plánuje nabídnout i ty slovenské.

„V Česku se nám již podařilo ‚mýtus‘, že investice do realit jsou záležitostí několika vyvolených, nabourat a tuzemským investorům jsme tak vydělali už přes 150 milionů korun. Při ročním zhodnocení přes 10 procent, které crowdfundingové investování nabízí, se dlouhodobý investiční horizont a složený úrok o dobrý výsledek postarají,“ konstatuje Pock a dodává: „Stejnou ambici proto máme i na Slovensku, kam nyní vstupujeme. Nejdůležitější pro nás ovšem je vědomí, že náš produkt může lidem opravdu vydělat peníze. Nehledě na to, jestli jsou z Brna, nebo z Košic.“

Slovensko je teprve začátek

V letošním roce chce platforma atakovat proinvestovaných 230 milionů eur, což by Slovákům vyneslo roční zhodnocení přes 21 milionů. „Na Slovensku vidíme ohromný potenciál pro crowdfundingové investování a zároveň nás láká eurový trh. Proto jsme zahájili expanzi právě zde. V počátku sice nebude možné samotné investice držet v eurech, nicméně koupit si investici za eura ano. Jen je třeba počítat s poplatkem u banky za převod měny. Ty jsou ale dnes již minimální. Zároveň spousta Slováků kvůli práci nebo studiu pendluje mezi Slovenskem a Českem, a tak vlastní i korunový účet,“ vysvětluje Peter Maslík, COO Investownu.

V kontextu ohlášené expanze do sousední země se pochopitelně nabízí otázka, zda není od věci rozšířit produkt rovnou i do dalších států EU – tím spíš když platforma již bude uzpůsobena na přijímání eura a crowdfundingové investování jako takové je nyní regulováno i na evropské úrovni. A skutečně, i tyto plány v Investownu aktuálně spřádají. A hodlají je realizovat hned poté, co budou mít možnost držet na platformě právě i eurové investice. „Je to nezbytné pro expanzi na další trhy, například Rakousko, kam chceme taktéž velmi brzy vstoupit,“ nastínil Maslík na závěr.