Zlato jako bezpečný přístav. Kvůli geopolitickému napětí poptávka po drahém kovu loni rekordně stoupla

Poptávka po zlatě loni dosáhla rekordních výšin. Vyplývá to ze zprávy Světové rady pro zlato (WGC), podle které se v minulém roce obchodovalo celkem se 4899 tunami tohoto drahého kovu. O rok dříve dosáhl hodnoty 4741 tun.

Investoři se ke žlutému kovu jako bezpečnému aktivu obraceli kvůli přetrvávajícímu geopolitickému napětí. Nejvíce s poptávkou loni zahýbala rusko-ukrajinská válka, vliv měl ale samozřejmě i konflikt mezi Izraelem a Hamásem nebo zpomalení čínské ekonomiky. Její problémy se na zlatě odrazí i letos, projeví se zejména na ceně vzácného kovu.

Největší zájem měla Čína

Už v prosinci se cena zlata vyšplhala na historické maximum 2100 dolarů (48 340 korun) za unci, což bylo způsobeno skutečností, že centrální banky i drobní investoři nakupovali více, než bylo zvykem. Pro představu, nákupy centrálních bankéřů přesáhly hranici jednoho tisíce tun už druhý rok v řadě.





„Rok 2023 byl co do nákupů zlata centrálními bankami druhým nejúspěšnějším rokem v historii, na chlup stejným jako rekordní rok 2022,“ uvádí pro CNBC šéf oddělení centrálních bank ve WGC Shaokai Fan s tím, že největším kupcem byla loni Čínská lidová banka, která nakoupila celkem 225 tun. Tím své zásoby zvýšila na 2235 tun.

Svým chováním pak pravděpodobně pobídla i mnoho čínských obyvatel. „Pokud uvidíte, že vaše vlastní centrální banka nakupuje velké množství zlata, budete mít o této komoditě přinejmenším větší povědomí. Nebo vás možná dokonce ovlivní natolik, že o ní začnete přemýšlet jako o osobní investici,“ doplňuje Fan.

A tak se skutečně také stalo. Investice do zlatých mincí a slitků v zemi podle něj loni rostly tempem 28 procent, aby se nakonec zastavily na 280 tunách: „Čínští investoři se obávají o budoucnost jiných tříd aktiv a obracejí se ke zlatu jako ke způsobu ochrany svých investičních portfolií.“

Více dětí, více zlata

Data WGC rovněž ukázala, že Čína loni sesadila Indii z pozice největšího odběratele zlatých šperků. Číňané jich nakoupili na 603 tun, což je o desetinu více než v roce 2022.

A zájem o ně by pak mohl pokračovat i s blížícím se novým lunárním rokem. Tím spíš když podle asijského folklóru je nadcházející rok draka ideálním časem pro plození dětí. Na druhou stranu, pravděpodobně nižší počet sňatků než vloni může tuto poptávku do jisté míry krotit. A to právě i v Indii, kde nákupy zlatých šperků loni ochably o šest procent na 562 tun, za což mohla především jejich vysoká cena.

A jak to WGC s globálními nákupy zlata vidí pro letošní rok? Úrovně loňského roku pravděpodobně nedosáhnou, nicméně pokles inflace by minimálně mohl zamezit tomu, že se poptávka propadne příliš hluboko. „Pokud by inflace výrazně klesla, spotřebitelé by se mohli začít cítit reálně bohatší, což by mohlo částečně zmírnit pokles poptávky,“ uzavírá Fan.