Investown svým uživatelům do konce roku vydělá 100 milionů, věří zakladatelé. Do nemovitostí s ním zainvestovalo už na 80 tisíc lidí

Na trhu je k dispozici sotva dva a půl roku, a přesto si crowdfundingová platforma Investown, pomocí níž mohou lidé investovat do nemovitostí a následně se podílet na zisku z nájemného již od částky 500 korun, na své konto připsala už několik významných milníků. Je zisková, investoři ji během uplynulých let podpořili finanční injekcí v celkové výši bezmála 100 milionů korun a počet jejích uživatelů se již dávno nepočítá ve stovkách, nýbrž ve vyšších desítkách tisíc. No a nyní spěje k dalšímu.

„Je pro nás zásadní, že náš produkt jednoduše vydělává lidem peníze. Důkazem je to, že do konce roku se dostaneme na 100 milionů korun, které u nás za dobu existence platformy investoři (uživatelé – pozn. red.) vydělali,“ prozradil redakci Euro.cz jako první spoluzakladatel zmíněné crowdfundingové platformy a její provozní ředitel Peter Maslík.

Rychlejší než banka

Produktem původního českého startupu, jenž slibuje aktuální fixní výnosnost přes 10 procent ročně, je internetový portál Investown.cz a k němu přidružená mobilní aplikace. Registrace zabere uživateli sotva pár minut, přičemž jakmile tento proces dokončí, může směle začít investovat. Nabídka sice aktuálně čítá jen pár investičních příležitostí napříč Českem, avšak jejich počet se takřka každý den mění, zatímco výše jednotlivých investic se v závislosti na choutkách zákazníků pohybuje od pětistovky do padesáti milionů korun.





Které byty Investown, respektive jeho dceřiná společnost nakoupí a nechá do nich uživatele platformy vložit vlastní podíly, určuje počítačový algoritmus. Své matce pak společnost splácí úvěr, jenž od ní na nákup nemovitosti dostala, a sama vydělává na nájmu. Investown si z inkasovaných peněz pro sebe nechává 10 procent a zbytek přerozdělí mezi jednotlivé mikroinvestory v závislosti na velikosti jejich podílu. Vzhledem k minimálním částkám, jež lze prostřednictvím platformy do těchto objektů vkládat, není neobvyklé, aby jeden byt vlastnilo třeba i několik stovek lidí najednou.

Zájem o dotčenou službu však podle šéfa Investownu a dalšího ze spoluzakladatelů Alana Pocka přichází i z druhé strany, tedy ze strany samotných developerů. Ti se na něj a jeho kolegy obracejí kolikrát dříve než na běžné banky, a to z jednoho hlavního důvodu: „Developeři na své projekty potřebují peníze co nejrychleji. To jim banky většinou nejsou schopné poskytnout. Čekací lhůta na potvrzení úvěru u bank může být kolem tří měsíců, my jsme schopni tak učinit do tří dnů. Z pohledu developera je tento faktor stěžejní, jelikož většinou potřebuje peníze okamžitě.“

Zisk dosažen, na řadě je expanze

Že se Investownu aktuálně daří, lze doložit minimálně ještě dalšími dvěma ukazateli, a sice rostoucími tržbami a už zmíněným ziskem. Od loňského roku se obrat společnosti navýšil o přibližně 630 procent, přičemž počínaje tím letošním je platforma jako taková z pohledu výsledku hospodaření v plusu. Což je dle Maslíka ve světě začínajících fintechových firem spíše výjimkou.

Ten zároveň připomněl, že od spuštění lidé skrze ni proinvestovali přes dvě miliardy korun, přičemž jejich počet se každým měsícem navyšuje v průměru o tři tisíce. I proto je dle jeho názoru nejvyšší čas na to, aby se Investown rozšířil za hranice.

„Poslední investice z letoška (od firmy Finbus – pozn. red.) je plánovaná na agresivní expanzi. Aktuálně je naším cílem Slovensko, kde vidíme potenciál a zároveň si chceme osahat eurový trh. Počítáme s tím, že se při expanzi na krátkou dobu budeme muset break even pointu vzdát, ale máme na to v rozpočtu rezervy a věříme, že nebude trvat dlouho, než do toho bodu dotáhneme i ‚satelitní‘ části Investownu,“ uzavřel Maslík.