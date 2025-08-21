V Jeseníkách vyrůstá nový apartmánový resort. Je z lodních kontejnerů a investoři na něj vybrali desítky milionů za pár hodin

Ještě před pár lety by se z nich stal šrot, dnes z vyřazených lodních kontejnerů díky jejich pevné konstrukci vznikají kavárny, nemocnice či rodinné domy. O kontejnery jako stavební materiál se Jakub Zaviačič začal zajímat už během studií před více než 10 lety, kdy to znělo poměrně neobvykle. Dnes však z původně odvážné myšlenky vznikají pod hlavičkou jeho firem Stav Kont Development a Handel Stav Home plnohodnotné projekty, jako třeba architekty oceňovaná kavárna v pražských Holešovicích nebo polní nemocnice pro českou armádu.
Ba co víc, tím jeho práce ani zdaleka nekončí. Domy z kontejnerů si teď našly cestu i do chráněné krajiny v Jeseníkách, kde roste apartmánový resort Andělská Hora. Projekt staví na modulární architektuře z recyklovaných materiálů, přičemž za jeho podobou je brněnské studio Majag, jež objekty citlivě zasadilo do kopcovitého terénu. Výsledkem je čtrnáct apartmánů, tři rodinné domy a wellness centrum s kavárnou, které kombinují industriální estetiku s přírodním materiálem.
Nutno podotknout, že i přes dosavadní zkušenosti Zaviačiče, jenž má za sebou desítky staveb – mimo jiné první kontejnerový rodinný dům v Česku – nebyla cesta k financování snadná. „Jednání s klasickou bankou se nám zdálo zdlouhavé a náročné, včetně nevyhovujících podmínek,” popisuje a pro Euro.cz dodává, že v Handel Stav Home nejdříve sami vydali dluhopisy, s jejichž pomocí zafinancovali výrobu apartmánů. Pak se ale rozhodli obrátit na Investown.
Zájem lidí překonal veškerá očekávání
Crowdfundingové platformě, která propojuje developery s více než 120 tisíci drobnými investory a umožňuje financovat projekty formou úvěrů zajištěných nemovitostmi, se Zaviačičův nápad zalíbil a dala mu zelenou. „Naší výhodou je, že neposuzujeme projekty podle šablon. Když vidíme dobře připravený záměr s rozumnou ekonomikou, navíc s pěkným záměrem jako v případě Andělské Hory, jsme připraveni říct ano. I tam, kde by to jinde skončilo zamítnutím,” uvádí šéf Investownu Alan Pock.
Kampaň odstartovala letos 20. května, přičemž celou sumu 32 milionů korun se rozhodl tým rozdělit do několika částí, které investorům nabízeli podle toho, jak projekt postupoval. Každá z etap měla vlastní investiční kolo, které se spouštělo s krátkým časovým rozestupem. A zájem překonal veškerá očekávání. První etapa za 2,57 milionu korun zmizela za čtrnáct minut, druhá ve výši 8,7 milionu trvala jen o tři minuty déle, zatímco třetí za 7,7 milionu korun byla pryč ani ne za tři čtvrtě hodiny.
Celková suma pak byla vybrána za tři hodiny a osmatřicet minut a po přepisu zástavních práv na katastru nemovitostí byla i okamžitě načerpána. „Rychlé jednání a rychlost výběru cílové částky byla pro nás priorita a Investown ji splnil nad očekávání,“ doplňuje Zaviačič s tím, že by se rád pustil i do dalšího zajímavého projektu v Jeseníkách, a sice opět ve spolupráci se zmíněnou platformou.
Že je o kontejnery jako stavebnici budoucnosti budoucnosti zájem, dokládají i podnikatelovy další projekty. Konkrétně třeba gastro provoz pro Karvinou nebo prostory pro dětské skupiny, které představují zajímavou alternativu pro běžné školky. Podobné stavby vznikají s energetickou známkou B, Zaviačičova firma nicméně dokáže realizovat i projekt se štítkem A, tedy za předpokladu, že zahrnuje rekuperaci, tepelné čerpadlo, podlahové topení, klimatizaci či fotovoltaiku.
Důvěra investorů
Apartmány Andělská Hora ukazují, že je-li nápad unikátní, jeho šance zaujmout klienty Investownu je skutečně vysoká. „Projekt spojuje atraktivní lokalitu, originální a udržitelný koncept s modulární výstavbou a možností rychlého hromadného investování. Investoři viděli jistotu i zajímavý výnos, proto reagovali okamžitě,“ zmiňuje pro redakci Pock s tím, že mnohdy se podaří rozhýbat i takové věci, které by jinak u bank narazily.
Že se projekty na Investownu financují velice rychle, je dle jeho zakladatele celkem běžný jev, tento ale patří k rekordním. Srovnatelně rychlých kampaní bylo málo – mimo jiné se mezi ně počítá výstavba polyfunkčního komplexu v pražských Čakovicích, který nabídne byty, domov pro seniory i školské zařízení. Na ten platforma vybrala 120 milionů korun za jediný den.
Celkově pak na Investownu, jenž coby crowdfundingová platforma funguje od roku 2021, lidé proinvestovali už přes osm miliard korun s průměrným zhodnocením o čtyři až pět procent vyšším, než nabízejí banky na spořicích účtech. Měsíčně se investorům vyplácejí zisky dosahující částky 22,6 milionu korun.