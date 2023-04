Promiňte, další už vzít nemůžeme. Kam umístit dítě, když mají všechny veřejné školky v okolí plno?

I na začátku třetí dekády jednadvacátého století platí, že veřejné, tedy státem, krajem či obcí zřizované mateřské školy hrají v rámci České republiky na poli předškolního vzdělávaní jasný prim. Důvod, proč tomu tak je, je relativně jednoduchý. Hovoří pro ně cena.

Ačkoliv se výše školkovného liší případ od případu, nejčastěji se měsíčně pohybuje v řádu několika stovek korun, případně lehce nad tisícovku. Na dalších pár stovek pak rodiče přijde stravování, které stojí stranou. Jenže co dělat, když v žádné takové školce nacházející se poblíž zkrátka není místo?

Soukromé školky

Jednou z prvních možností, které se v takové chvíli nabízejí, jsou pochopitelně školky soukromé. I pro ně hovoří řada nesporných výhod. Dětí je v nich méně, mohou se těšit individuálnějšímu přístupu a také zde bývá daleko širší nabídka nejrůznějších zájmových kroužků.

Co ale naopak rodiče rozhodně nepotěší, je jejich cena. Není neobvyklé, aby rozdíl ve výši školkovného činil i více než desetinásobek toho, co by rodiče zaplatili ve školce veřejné. Někde to dokonce může být ještě o pár tisícovek měsíčně víc.

Lesní školky

Máte-li kladný vztah k přírodě a chcete-li, aby vaše dítko bylo v tomto duchu rovněž vychováváno, pak se jako ideální volba jeví takzvaná lesní školka. V čem se toto zařízení liší od ostatních, je patrné už jejího názvu. Namísto uzavřené místnosti nebo místností tráví děti většinu dne venku na čerstvém vzduchu, kde si hrají hry a sžívají se s přírodou. Forma vzdělávání je tedy lehce odlišná, nicméně děti tu získají vesměs stejné znalosti jako v kterékoliv jiné veřejné či soukromé školce. To proto, že všechny jednou podle jedněch a těch samých osnov ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

A pokud jde o cenu, za školkovné zaplatíte nejčastěji kolem pěti tisíc korun měsíčně, další dvě tisícovky pak padnou na stravné.

Montessori školky

Montessori školky jsou další velice zajímavou alternativou. Jedná se o speciální formu mateřských vzdělávacích zařízení, v rámci nichž jsou děti různorodě smíchány do tříd nehledě na jejich věk a kde si mohou dělat v podstatě cokoliv, co zrovna chtějí. Jediným pravidlem je, aby při této činnosti nerušily ostatní.

Montessori školky se z hlediska ceny řadí k těm nejdražším vůbec. Výše školkovného je pohyblivá v závislosti na věku dítěte. Některé z nich si účtují klidně i 15 tisíc korun měsíčně, u většiny z nich se nicméně vejdete do 10 tisíc.

Daltonské waldorfské školky

Velmi podobně co do zásad výuky jsou na tom i takzvané daltonské školky. Dětem je vyučujícími vštěpováno do hlavy, že důležité především to, aby vycházely samy mezi sebou navzájem a v rámci svých činností se postupně rozvíjely. Velký důraz je rovněž kladen na vytvoření pozitivního vztahu k přírodě.

Ostatně, to samé se dá říct o školkách waldorfských. I v jejich případě je sounáležitosti dětí s přírodou přikládán velmi velký význam. Učitelé se zaměřují především na jejich citový vývoj, dopřávají jim spoustu času na hraní her i ostatní aktivity, jakými mohou být například zpět, tělesná výchova apod. Typická je rovněž aktivní spoluúčast rodičů.

Pro daltonské a waldorfské školky navíc hovoří i velmi dobré finanční podmínky. Školkovné totiž obvykle stojí jen několik stovek korun měsíčně. Na další necelou tisícovku pak vyjde stravné.

Další alternativy

Výše zmíněný výčet pochopitelně není kompletní. Jak připomíná web Nejškolky.cz, najdou se i další, možná o něco méně tradiční varianty. Řadí se sem například církevní mateřské školky, školky jazykové či speciální. Poněkud stranou pak stojí ještě nejrůznější dětské kluby, skupiny nebo mateřská centra.

