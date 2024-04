Na stáří i pro děti. Investiční platforma Fondee už má přes 15 tisíc klientů, těží z vlastních inovací i příznivého vývoje na trzích

Česká platforma Fondee, která lidem nabízí investování do akciových fondů a dluhopisů, překonala další zásadní milník. Její služby už aktuálně využívá přes 15 tisíc klientů, což představuje meziroční nárůst o zhruba čtyři tisíce. Společnost zároveň v uplynulém roce představila širokou škálu novinek, které jsou určené pro lidi s různými potřebami v různých životních etapách.

„Když jsme někdy v roce 2019 měli první tři klienty, tak se nám ani nesnilo o tom, že jich co nevidět bude deset, nebo dokonce patnáct tisíc,“ okomentoval aktuální úspěch Jan Hlavsa, který Fondee spoluzaložil se svou manželkou Evou.

Podle podnikatele mají nyní investoři zájem především o odvážnější portfolia s převahou akciové složky a s vyšším historickým výnosem. Klientům Fondee je totiž v průměru okolo 35 let, takže většina z nich hodlá investovat pravidelně a dlouhodobě, díky čemuž jsou pro ně rizikovější portfolia velmi dobrým řešením.

Stejně jako investiční strategie také průměrná investovaná částka se u různých lidí liší. Zatímco někteří klienti platformě svěří jen pár tisíc korun, další na ní podle Hlavsy vloží i několik milionů: „U Fondee jsou vklady flexibilní, každý tedy dává tolik, kolik chce a jak často chce. Klienti investující na měsíční bázi většinou posílají tisíc až pět tisíc korun měsíčně, úplně noví klienti si Fondee často nejdříve oťukají a pošlou třeba jen tisícovku. Pak už ale zpravidla následují vyšší vklady dle možností daného investora.“





Rodiče spoří svým dětem

Jedním ze zásadních kroků loňského roku, který Fondee výrazně pomohl s růstem, bylo spuštění zvýhodněných investičních účtů pro děti. „Podle našich průzkumů tuzemští rodiče předpokládají, že jejich potomci to budou mít v dospělosti těžší, pokud od nich nebudou mít zajištěnou finanční oporu. Lidé zároveň vidí rostoucí ceny bydlení nebo stále se zvyšující důležitost kvalitního vzdělání. Proto jsme jim nabídli efektivní nástroj, kde můžou střádat peníze,“ uvedl Hlavsa, podle něhož si dětský investiční účet založilo už přes tisíc lidí.

Dalším novým produktem Fondee se pak na přelomu roku staly penzijní investiční účty, které lze provozovat v režimu takzvaného dlouhodobého investičního produktu (DIP). Díky tomu na ně lidé můžou získat příspěvek od zaměstnavatele a daňové odpočty. I tato novinka si přitom mezi klienty brzy získala značnou oblibu.

„Zavedení DIPu bylo určitě správným krokem, protože stát i jednotliví lidé si čím dál tím více uvědomují, že mladším generacím nezbývá nic jiného než si začít na důchod včas investovat. Na státní důchod se totiž nelze spolehnout a tradiční spoření z peněz spíše ukrajuje,“ vysvětlil spoluzakladatel zmíněné platformy.

Více žen a expanze do zahraničí

Kromě spuštění nových investičních produktů považuje vedení Fondee za svůj zásadní úspěch i skutečnost, že jeho služby využívá stále více žen. Ty mezi novými klienty letos tvoří asi 40 procent. Celkově jich pak je na platformě necelých pět tisíc, přičemž ještě před dvěma lety to bylo zhruba o desetinu méně. „Těší nás, že zrovna Fondee je pro spoustu žen odrazovým můstkem do světa investování. Dlouhodobě se totiž snažíme přiblížit jim investování,“ dodal Hlavsa.

Dalším faktorem, který Fondee výrazně pomáhá s růstem, je současná příznivá situace na finančních trzích. Například hodnota indexu S&P 500, na němž platforma staví svá portfolia, se meziročně zvýšila o více než čtvrtinu. Od loňského podzimu ale vytrvale rostou i další investice.

„Pro nové investory je růst a optimismus na finančních trzích vždy lákadlem, což jsme viděli také na množství nových klientů v roce 2021. Předpokládám, že růst hodnoty vkladů našich klientů bude letos dále pokračovat, protože inflace všude po světě klesá, díky čemuž klesají úrokové míry a zvedají se ceny akcií a dluhopisů. Trhy by v růstu mohlo podpořit i to, že lidé budou v akciích, dluhopisech a ETF fondech hledat alternativu za spořicí účty, na kterých teď úroky rychle klesají,“ řekl byznysmen.

Tuzemská investiční platforma kromě Česka působí také na Slovensku a v Polsku, a do budoucna má velké plány na svůj další rozvoj. Fondee se chce soustředit třeba na další rozšiřování produktové nabídky, přičemž podněty na možné novinky společnost sbírá i od svých klientů. „Po Slovensku a Polsku máme v plánu expandovat rovněž do dalších zemí. Jen v regionu střední a východní Evropy totiž vidíme až 34 milionů potenciálních klientů, kteří ještě neobjevili výhody investování do ETF,“ uzavřel Hlavsa.