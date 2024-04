Kobliha k snídani, trénink jiu-jitsu i meditace s otevřenýma očima aneb Jak se šéfové světových firem denně udržují „v kondici“

Řídit společnost není jen tak. A už vůbec ne, když se jedná o jednu z největších firem na světě. S úspěchem jde totiž ruku v ruce i nadměrný stres, který se celá řada vrcholových podnikatelů snaží eliminovat za pomocí každodenních návyků.

Někteří z nich například začínají den výrazně dříve, než je pro většinu lidí běžné, přičemž jako ranní ptáče je známý třeba generální ředitel společnosti Apple Tim Cook nebo britský podnikatel Richard Branson, kteří vstávají kolem páté hodiny. Takový Josh York, generální ředitel společnosti Gymguyz, ovšem tento zvyk posunul na ještě vyšší level, neboť vstává zhruba v půl čtvrté ráno. Po probuzení vsadí na studenou sprchu, půl druhé hodiny dlouhý trénink a tříminutovou ledovou koupel. „To ze mě dělá nadčlověka,“ uvedl Insider s odkazem na Yorkova slova.

Cvičení za rutinu považuje i šéf společnosti Disney Bob Iger, který tak nejraději činí v zatemněné místnosti. Tmu v jeho případě ruší jen puštěná televize, která ale musí být výhradně na tichý režim a fungovat jako kulisa puštěné hudby. „V mnoha ohledech je to ten nejkreativnější čas,“ řekl.

Koblihu či olej z tresčích jater?

Mikael Berner, generální ředitel softwarové společnosti Edison Software, si začátek dne neumí představit bez pravidelné dávky omega-3 mastných kyselin, vitaminu A a vitaminu D. Ty získává pojídáním islandského oleje z tresčích jater. Lžičku rybího tuku navíc následně spláchne hrnkem černé kávy. Podle Bernera se jedná o osvědčený způsob, jakým může člověk posílit zdraví srdce.





Svým ranním rituálem se na sociální síti X, dříve známé jako Twitter, pochlubil i majitel Tesly a SpaceX Elon Musk. Pod příspěvkem, ve kterém stálo, že cukr je jed, prohlásil: „Každé ráno jím koblihu a stále jsem naživu.“

Do svého jídelníčku nechal internetové uživatele nahlédnout i zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. Ten na sociální síti Threads napsal, že jí denně zhruba čtyři tisíce kalorií, které mu kompenzují vysoký výdej energie v podobě intenzivního tréninku MMA a jiu-jitsu.

Meditace i kvalitní spánek v kanceláři

Podle šéfa CATL, největší světové společnosti vyrábějící baterie pro elektromobily, Robina Zenga známého jako Battery King je základ úspěchu dostatek spánku. Ten si proto pravidelně doplňuje přímo ve své kanceláři, kde si každé poledne dává několikaminutového šlofíka. Díky tomu zůstává soustředěný a čilý po celý den.

Provozovatel společnosti Block, jež poskytuje finanční služby, a zároveň bývalý generální ředitel Twitteru Jack Dorsey zase patří k těm, jež spoléhají na meditaci, prostřednictvím které si v těle udržuje nízkou hladinu stresu. Na doby, kdy šéfoval dnes už „neexistující“ sociální síti, vzpomíná jako na období, během něhož meditoval dokonce dvě hodiny denně. Ušel navíc až šest mil a během 24 hodin snědl pouze jedno jídlo.

Že mu vedení sociální sítě dávalo zabrat, dokazuje třeba skutečnost, když si ke svým narozeninám v roce 2018 nadělil hned 10denní tichou meditaci, kdy meditoval 17 hodin denně. „Je to extrémně bolestivá a fyzicky i psychicky náročná práce,“ popsal tehdy na Twitteru.

Další fanynkou meditace je herečka a generální ředitelka wellness značky Goop Gwyneth Paltrow. Má k tomu ale poměrně netradiční způsoby, aplikuje totiž takzvanou meditaci s otevřenýma očima. Tu již zapojila do svého každodenního života. „Jakmile se naučíte, jak meditovat s otevřenými očima, což je něco, co můžete dělat doslova kdykoli, umožní vám to být v kontaktu se světem, ale zároveň být napojen sám na sebe,“ přiblížila.

Pozdní masáž i striktní pracovní doba

Zakladatel podcastu Diary of a CEO (v překladu Deník generálního ředitele) Steven Barlett je velkým zastáncem masáží. Ty si pravidelně nechává aplikovat v pozdních večerních hodinách, typicky až na samotném konci dne. „Často chodím na masáže večer. Zní to šíleně, ale moje masérka obvykle přichází ve 23 hodin,“ řekl pro The Telegraph.

Ve srovnání s pozdní masáží je zvyk Tobiase Lutkeho docela „obyčejný“. Šéf Shopify si totiž slíbil, že nebude pracovat déle než do 17:30. „Jediné, kdy jsem pracoval více než 40 hodin týdně, bylo, když jsem měl opravdu velkou touhu to udělat,“ podotkl s tím, že zpravidla potřebuje osm hodin spánku.