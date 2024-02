Další velké potíže pro Boeing. Máte poslední šanci na změnu, vzkázal výrobci letadel šéf Emirates

Nedávný incident, kdy Boeingu 737 Max 9 za letu upadly dveře, může mít pro americkou společnost velmi závažné důsledky. Řadu dopravců totiž tato nehoda vážně znepokojila, což by se mohlo v budoucnu projevit i na množství nově objednaných letadel.

Asi nejvýrazněji svoji nespokojenost vyjádřil prezident letecké společnosti Emirates Tim Clark. Šéf jedné z největších aerolinek na světě v rozhovoru pro Financial Times prohlásil, že Boeing musí přistoupit k závažným změnám.

„Společnost musí zavést takovou bezpečnostní kulturu, jež bude na špičkové úrovni. Zároveň musí dojít k důkladné revizi některých výrobních procesů, aby se nic odbylo. Jsem si jistý, že generální ředitel Dave Calhoun na tom pracuje, protože toto je poslední šance,“ uvedl Clark. Emirates se navíc podle něj chystá do USA vyslat své vlastní inženýry, kteří budou monitorovat výrobní proces 777 v Boeingu i u jeho dodavatele Spirit AeroSystems. K tomuto kroku aerolinka přistoupí vůbec poprvé v historii.





Musíme být lepší, tvrdí šéf Boeingu

Pro Boeing představuje nezvykle ostrá kritika od šéfa Emirates velký problém, protože tato blízkovýchodní společnost patří k jeho největším zákazníkům vůbec. Což ostatně potvrzuje i fakt, že si u ní dopravce loni v listopadu objednal celkem 95 širokotrupých Boeingů 777 a 787, jejichž hodnota v katalogových cenách dosahuje 52 miliard dolarů (asi 1,2 bilionu korun).

Boeing každopádně na kritiku nijak zvlášť nezareagoval a odkázal pouze na předchozí prohlášení svého šéfa Calhouna. „Chápeme, proč jsou naši zákazníci naštvaní, a budeme pracovat na tom, abychom si opět získali jejich důvěru,“ řekl podle BBC generální ředitel společnosti v souvislosti s lednovým incidentem letadla 737 Max 9.

Ani zdaleka to přitom nebylo jediné vyjádření, v němž si Calhoun kvůli současným problémům sypal popel na hlavu. „Bez ohledu na závěry vyšetřování je Boeing odpovědný za to, co se stalo. Ať už byla konkrétní příčina nehody jakákoli, taková událost se nesmí stát v žádném letadle, které opustí naše továrny. Musíme být zkrátka lepší,“ řekl podle CNN na nedávném setkání s investory.

Další ranou jsou špatně vyvrtané díry

Pro Boeing bude v následujících měsících klíčové získat zpět důvěru jednotlivých leteckých společností. Dosáhnout toho bude ale velmi obtížné, mimo jiné i kvůli událostem z minulého víkendu. Výrobce letadel totiž přiznal, že při výrobě strojů 737 Max narazil na další problém.

Tentokrát za něj může zmíněná firma Spirit AeroSystems. Ta se zabývá výrobou trupů proudových letounů, přičemž, jak se ukázalo, některé otvory v nich nebyly vyvrtány přesně podle požadavků Boeingu. „Ačkoli tento potenciální stav nepředstavuje bezprostřední problém pro bezpečnost letu a všechny 737 mohou pokračovat v provozu, domnívám se, že budeme muset provést úpravy na asi 50 nedodaných letounech,“ přiznal Stan Deal, vedoucí oddělení komerčních letadel v Boeingu.