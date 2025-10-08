Rockaway mění hru a otevírá své miliardové portfolio externím investorům. Chceme udělat další step-up, říká Jaromír Švihovský

Z dosud uzavřeného investičního světa míří Rockaway Capital Jakuba Havrlanta k otevřeným fondům, umožňujícím externím investorům participovat na celém portfoliu skupiny. Prvním krokem je Rockaway Fund, s nímž lze investovat do celého portfolia skupiny. Pod ním pak vznikají specializované struktury zaměřené na private equity, venture capital, blockchain, defence a nově i private credit. Každá z nich má svou vlastní strategii a kritéria pro výběr investic.
„Je to logická evoluce, která nám otevírá další desetiletku růstu. Do fondů navíc vkládáme i náš vlastní majetek, takže do toho jdeme společně s investory,“ uvádí pro Euro.cz CFO a COO Jaromír Švihovský, který se na této zásadní proměně významně podílí.
Muž, který se s Havrlantem seznámil díky sportu a přátelství z mládí, mu nejdříve poskytoval daňové a finanční poradenství ke startupu Bezrealitky.cz. Z této spolupráce však vyrostlo partnerství, které dnes nese podobu Rockaway Capital, jenž dnes spravuje více než miliardu eur a působí napříč Evropou.
Z pozice daňového poradce se tak během více než dekády stal jedním z architektů její finanční i provozní struktury. A mění se i jeho role CFO. „Na začátku jsem měl na starosti hlavně finanční agendu – rozpočty, reporting nebo cash flow. Postupně k tomu ale přibyly další oblasti, od právního přes IT až po celkové operations, a moje role se víc přiblížila samotnému byznysu. Dnes už je moje práce více o strategii celé skupiny a správném nasměrování týmové energie,“ vzpomíná Švihovský.
Dekáda s novou strukturou
Důvodů pro uvedenou transformaci skupiny bylo víc, tím hlavním je však další „step up“. Existuje totiž spousta příležitostí a díky fondové struktuře je lze realizovat ve větším měřítku. A podle čeho tyto investice v Rockaway vybírají?
„U startupů je pro nás klíčový zakladatel a samotný nápad. U private equity se díváme hlavně na čísla, u blockchainu pracujeme s řadou specializovaných kritérií a hlavně trendů specifických pro tento segment. V defence zase hraje velkou roli spolupráce se státním aparátem v kontextu vládních zakázek,“ vysvětluje Švihovský s tím, každá strategie má jiná kritéria. Jedno ale mají společné, musí tam být potenciál vytvořit hodnotu a vydělat peníze pro investory.
Jak sám přiznává, ne všechny investice vyjdou. Ve venture je prý běžné, že uspěje jen jeden nebo dva projekty z deseti. Několik dalších balancuje na hraně a zbytek skončí. Ale právě ty úspěšné vydělají na všechno ostatní. „U private equity máme zatím štěstí, tam se nám dosud podařilo uspět vždy a naše blockchainová divize má až neuvěřitelný track record,“ doplňuje Švihovský, přičemž on sám považuje za dosud nejúspěšnější investice Invia Group a Mall Group.
Také dosavadní výsledky vypadají působivě. Před přechodem na fondovou strukturu se výnosnost pohybovala kolem 30 procent ročně, ale třeba u blockchainu přesahovala 50 procent. Nově jsou ale cíle konzervativnější – na úrovni master fondu je to v průměru 15 až 20 procent ročně, ovšem „interní ambice jsou nastavené výrazně výš“.
Další segmenty s potenciálem
Aktuální prioritou je do konce roku dokončit transformaci na fondovou strukturu, na kterou se budou nabalovat další specializované fondy. „Pokud objevíme nový zajímavý segment, kterému budeme věřit, tak ho určitě zařadíme do portfolia. Základní princip se ale nemění – dál půjde o nákup a prodej firem v duchu Rockaway DNA,“ zmiňuje Švihovský s tím, že o tom, kam alokovat vybrané peníze, bude rozhodovat investiční komise. Jejími členy jsou kromě jeho samotného také Jakub Havrlant a CIO skupiny Pavel Falout.
On sám tvrdí, že každý obor i každá firma má svůj růstový potenciál. Často se podle něj zajímavé příležitosti skrývají i tam, kde to není na první dobrou zjevné, a naopak i v „hot“ segmentu může konkrétní firma stagnovat, přičemž hodně záleží i na tom, jak je daná investice řízena. Osobně za velmi perspektivní obor s velkým potenciálem považuje kyberbezpečnost, i když se o ní nemluví tolik jako třeba o umělé inteligenci, clech či obranném průmyslu.
Za nejdůležitější přitom považuje nejen samotnou ochranu proti útokům, ale hlavně přípravu na situaci, kdy k útoku dojde a část firemních dat se ztratí nebo bude zneužita. „Neexistuje systém, který firmu dokonale ochrání. Firmy se proto musí připravovat tak trochu na nejhorší, protože kdo toto nebude řešit a nebude připraven alespoň na úrovni základních reakčních procesů, může potenciálně dosáhnout obrovských ztrát – ať už finančních, nebo reputačních,“ říká Švihovský.
Konzistence a flexibilita
Jedním z Jaromírových osobních kréd je „konzistence bez ztráty flexibility“. V praxi to dle něj znamená jasně definovanou strategii, kterou firma drží, i když není dokonalá. „Pokud směr často měníte, ztrácíte spoustu energie i prostředků a tým je z toho zmatený. Když ale držíte jasnou linii, i když není úplně dokonalá, většinou to dopadne dobře,“ vysvětluje.
A co se týká flexibility, je pro Rockaway důležitá, ale v regulovaném prostředí fondů jí přirozeně část ztratí. Udržet si ji chce hlavně alespoň v otevřeném master fondu, u těch uzavřených to nejde – tam je jasně daný investiční horizont, třeba deset let. „A může se stát, že v osmém roce přijde krize. Třeba během covidu vypadala Invia skoro na odpis, museli jsme propouštět, sahat lidem na peníze, jednat s bankami. Nakonec jsme to ale zvládli a nakonec byla profitabilita dvojnásobná oproti době před covidem. I proto ji považuji za jednu z našich nejúspěšnějších investic,“ říká Švihovský.
Přes všechny miliardové obchody se ale Švihovský stále věnuje sportu a hlavně běhu, který je jeho celoživotním „life-hackem“, protože mu během něj často naskakují nové nápady. „Dnes už běhám hlavně rekreačně, z větší části je to pro mě relax a způsob, jak si vyčistit hlavu. Zároveň je to ale i čas, kdy se mi dobře přemýšlí. Když mám před sebou složitější problém, při běhu se na něj dokážu podívat s odstupem a často najdu řešení, na které bych u stolu nepřišel,“ uzavírá Švihovský.