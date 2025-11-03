Z výhody takřka nutnost. Schopnost práce s AI zmiňují na StartupJobs už dvě třetiny inzerátů, nabídek pro juniory ubývá

Schopnost pracovat s umělou inteligencí už v mnoha oborech přestává být pouze oceňovanou výhodou, ale něčím, co firmy po svých uchazečích běžně požadují. I tak by se dala interpretovat nová data českého kariérního portálu StartupJobs, podle nichž počet pracovních inzerátů s tagem AI v posledních letech neustále roste.
„Udělali jsme analýzu počtu pozic, které se přímo týkají umělé inteligence nebo ji aspoň nějakým způsobem zmiňují. Dostali jsme se přitom na 68 procent z veškerých současných nabídek práce,“ uvádí pro Euro.cz zakladatel a šéf zmíněného portálu Filip Mikschik.
Největší koncentrace AI pozic je poměrně logicky ve vývoji, kde aktuálně firmy nabízejí 264 inzerátů s tímto označením, přičemž vůbec nejžádanější jsou AI inženýři. Nová technologie ale intenzivně proniká i do marketingu (95 pracovních nabídek), obchodu (33 nabídek) a multimédií (29 nabídek). „Umělá inteligence už ovlivňuje široké spektrum pozic, od marketingu přes vývoj až po zákaznickou podporu,“ dodává Mikschik.
Obor imunní vůči AI neexistuje
Rozvoj umělé inteligence s sebou přináší i vznik mnoha nových pracovních pozic, které ještě před pár lety vůbec neexistovaly. Patří k nim třeba Prompt Engineer, jenž se zaměřuje na tvorbu a optimalizaci promptů (vstupních textových pokynů) pro AI modely, AI Content Developer, který tvoří obsah pomocí umělé inteligence, či AI Legal Drafting Specialist, jenž se zabývá přípravou právních dokumentů s využitím této technologie.
K dalším nově poptávaným pozicím patří rovněž Agentic AI Engineer, jenž má v popisu práce vývoj AI agentů schopných autonomně vykonávat zadané úkoly, nebo Generative AI and ML Developer zabývající se vývojem a řízením týmů zaměřených na generativní modely. Kromě toho mají firmy zájem i o LLM/ML AI Data Engineery, což jsou specialisté na práci s velkými jazykovými modely, či o takzvané AI Scouty, kteří se zabývají vyhledáváním a evaluací nových AI technologií.
„Podle mého názoru neexistují žádné obory, které jsou vůči umělé inteligenci naprosto imunní. Pamatuji si ostatně na jeden kongres výrobců svíček, kde byla AI ústředním tématem. A podobně to bude i u dalších oborů, takže si opravdu dokážu představit využití AI prakticky kdekoliv,“ shrnuje Mikschik.
Zastavení náboru juniorů je krátkozraké
Kromě vzniku nových profesí umělá inteligence pracovní trh ovlivňuje i mnoha dalšími způsoby. Například postupně klesá počet inzerátů na juniorní role, a to napříč různými obory. Zatímco ještě v roce 2022 bylo juniorům na StartupJobs otevřeno 63 procent nabídek, letos už je tento podíl jen 47procentní. Největší odliv poptávky po méně zkušených pracovnících je přitom patrný v oblasti IT, kde nabídky pro juniory před třemi lety tvořily 57 procent všech inzerátů, zatímco letos je tento podíl o 19 procentních bodů menší. Podobný trend přitom Mikschik vidí také v odvětví marketingu a obchodu.
„Od některých firem skutečně slyšíme, že s nástupem umělé inteligence vnímají juniorské role jako méně potřebné, hlavně tam, kde dříve šlo o rutinní činnosti. Zároveň ale mnoho jiných společností zdůrazňuje, že juniory nadále potřebují, jen se mění požadavky na jejich vstupní dovednosti a způsob rozvoje. Schopnost pracovat s AI nástroji je u juniorů velkou výhodou, stejně jako chuť se učit a posouvat vpřed,“ tvrdí zakladatel StartupJobs.
Ten navíc upozorňuje, že úplné zastavení náboru juniorů by bylo poněkud krátkozraké. Pokud by k němu totiž české společnosti skutečně přistoupily, hrozilo by jim, že za pár let nebudou mít z koho vychovat další mediorní a seniorní odborníky. Z toho tedy poměrně jasně vyplývá, že z dlouhodobého hlediska potřeba nabírat juniory určitě nezmizí.
„Je ale důležité říct, že pokles nabídek juniorních pozic nemusí být nutně způsoben pouze nástupem umělé inteligence. V posledních letech obecně sledujeme, že firmy kladou větší důraz na efektivitu a výkon, profesionalizují se a častěji hledají zkušené pracovníky, kteří mohou rychle dodat výsledky. Umělá inteligence do tohoto trendu jistě vstupuje a část poptávky po juniorech nahrazuje, ale je spíše jedním z více faktorů než jediným hybatelem změny,“ doplňuje Mikschik.
Uchazeči o zaměstnání by se každopádně měli snažit o to, aby se novým podmínkám na pracovním trhu co nejlépe a co nejrychleji přizpůsobili. Zásadní je podle šéfa StartupJobs například schopnost umět budovat kontakty, být vidět na sociálních sítích a účastnit se komunitních akcí. U pohovorů se pak vyplatí ukázat konkrétní příklady, jak umí umělou inteligenci využít v praxi, a zároveň by měli prokázat kritické myšlení o jejích limitech.
„Klíčové jsou rovněž dovednosti, které umělá inteligence prostě nenahradí: jasná komunikace, kreativní řešení problémů a týmová spolupráce. AI sice může značně pomoct s efektivitou, ale autenticita a osobní příběh zůstávají při získávání práce rozhodující,“ uzavírá Mikschik.