Hlavsa z Fondee: Nekupovat akcie, když je jejich cena vysoká? Nesmysl, S&P 500 může letos navzdory dosavadním rekordům ještě růst

Správný investor s dlouhodobým investičním horizontem by se jakýmkoliv spekulacím měl ve svém vlastním zájmu vyhnout. Myslí si to alespoň ekonom a spoluzakladatel české investiční platformy Fondee Jan Hlavsa, jenž tak naráží na situaci z posledních týdnů a měsíců, kdy přední akciový index S&P 500 vykazuje rekordní hodnoty. Hodnoty, v důsledku kterých si někdo možná myslí, že nadešel ideální okamžik část svého portfolia rozprodat, neboť v měsících příštích index nejspíš poklesne.

Zkušenosti podle Hlavsy prý ovšem ukazují, že takový člověk nemůže být dál od pravdy. „Když se hodnota S&P 500 či podobného indexu vyšplhá vysoko, tak se vždy objeví někdo, kdo se začne bát následného propadu a uvažuje o prodeji. Děje se tak vždycky a je to v zásadě přirozené lidské uvažování, které ale většinou vede k ne úplně pozitivním výsledkům,“ vysvětlil redakci Euro.cz s tím, že „investor musí přemýšlet v trochu širších souvislostech, zejména pokud chce investovat dlouhodobě“.

Spoluzakladatel Fondee své argumenty opírá o historická data: „Z nich vyplývá, že čím déle investujete, tím se šance na kladný výnos zvyšuje. Například při investování na jeden rok do diverzifikovaného akciového portfolia je šance na pozitivní výnos 75 procent a na ztrátu 25 procent. Po pěti letech už je šance, že skončíte v plusu, devětaosmdesátiprocentní. Po 10 letech je to 95 procent a po 15 letech už je to téměř stoprocentní. Riziko tedy klesá s tím, jak dlouho investujete.“





Statistiky potvrzují i bankéři

V souvislosti se strachem investovat peníze ve chvíli, kdy je daný index na svých maximech, odkázal Hlavsa na nedávnou studii realizovanou americkou bankou J.P. Morgan. Ta v ní porovnávala úspěšnost dvou investičních strategií právě do akciových titulů v rámci S&P 500.

„Jedna spočívala v nákupu pouze v okamžiku, kdy se index nachází na svém maximu, a ta druhá v nákupu v kterékoliv jiné situaci. Ukázalo se, že nákup v okamžicích rekordů přináší lepší výnosy, a to v případě horizontu jednoho, tří i pěti let,“ prozradil ekonom.

O čtvrtinu lepší než před rokem

Během úterka, tedy v době psaní tohoto článku, překonal index S&P 500 hodnotu 5385 bodů. To je o bezmála jednu čtvrtinu víc, než na jaké úrovni se pohyboval rok nazpět. A i když k určitým korekcím směrem dolů dojít může, dle Hlavsy nejsme rozhodně svědky jediného letošního maxima.

„I přes všechny historické propady je výnosnost akciového trhu v průměru okolo 10 procent ročně. Je tak prakticky jisté, že v budoucnu se dočkáme dalších rekordních hodnot. I kdyby index čekaly nějaké korekce, tak dříve či později se vzpamatuje a poroste na nová maxima,“ tipnul si. Že bychom na tyto hodnoty nemuseli čekat příliš dlouho, si podle Hlavsy myslí i přední světoví investoři v čele s Warrenem Buffetem či Larrym Finkem: „Ostatně statistika praví, že trh se dostává na vrchol vícekrát do roka a že po dosažení historického vrcholu následuje zpravidla další růst.“

Začít, diverzifikovat a investovat pravidelně

Růstu cen akcií, ale i dluhopisů by měla nahrávat současná ekonomická situace. Po období abnormálně vysoké inflace napříč řadou vyspělých trhů a stejně tak i vysokých úroků totiž pozvolna dochází k jejich snižování. Byť je faktem, že nejen Česká národní banka, ale například i americký Fed, potažmo Evropská centrální banka mohou podle některých ekonomů v rozvolňování své monetární politiky nakonec postupovat o něco pomaleji, než jak se původně očekávalo.

Tak či tak, pouhá skutečnost, že ke snižování základních úrokových sazeb v určité míře doopravdy dochází, už sama o sobě může u některých lidí vyprovokovat pokušení vybrat peníze ze svých spořicích účtů a vložit je právě do akcií, dluhopisů či ETF fondů. „Pokud si tedy někdo říká, že teď není kvůli vysoké ceně čas nákupu, tak se může hodně plést a zanedlouho si vyčítat, že nenakoupil ještě ,zalevno‘,“ podotkl Hlavsa a na závěr ještě zdůraznil: „Vypadá to, že kdo investuje s dlouhodobým investičním horizontem, tak má vyhráno – hlavní je začít, diverzifikovat a pak investovat pravidelně, nehledě na to, jestli jsou zrovna trhy nahoře, či dole.“