Co dělat s tisícovkou, která vám zbyla z výplaty? Chytře investovat, radí Jan Hlavsa z Fondee

Známé české pořekadlo praví, že kdo šetří, má za tři. Vzhledem k aktuální 16,2procentní inflaci je však jeho platnost přinejmenším dosti diskutabilní. Faktem totiž je, že kdo své peníze ukládá na spořicí, či dokonce jen běžný účet a tam je nechává ležet ladem, chudne o poznání víc a rychleji než kdy dřív. Koneckonců, dle listopadové prognózy Ministerstva financí dosáhne letošní nárůst cenové hladiny hodnoty 15 procent, tedy nejvíc za posledních 29 let.

Právě efekt všeobecného zdražování přiměl letos Čechy přehodnotit, jak se svými penězi nakládat. Řada z nich se pustila do investování, konkrétně například do podílových fondů. Vyplývá to z průzkumu, který dle serveru Newstream.cz provedla během srpna na vzorku 1022 obyvatel ČR agentura Median ve spolupráci se společností Broker Consulting.

Nutno však podotknout, že ačkoliv je počet lidí ochotných investovat peníze, jež neutratili, větší než dříve, v celkovém srovnání stále představují minoritu. Podle zmíněného šetření totiž investuje jen každý čtvrtý Čech. Tento relativně malý podíl pak vyzní o to hůře, pokud se zohlední skutečnost, že k investování stačí v dnešní době pouhá tisícovka, nebo dokonce i jen několik stovek.

„Vezmeme-li člověka, kterému z platu zbývá pět set nebo tisíc korun měsíčně a on je ochoten je investovat, je jedním z hlavních mýtů předpoklad, že je to málo,“ potvrzuje redakci Euro.cz Jan Hlavsa, spoluzakladatel a šéf investiční platformy Fondee.

„Hodnota peněz je relativní. Pro někoho je tisícovka hodně peněz, pro jiného jsou to drobné. A stejně tak to může být například se sto tisíci korunami. Takže i malá investice je dobrá investice, která má pro investora z dlouhodobého hlediska smysl. Nechat peníze na běžném účtu, pokud je člověk nepoužívá, je špatná volba,“ dodává.

Z dlouhodobého hlediska lze na akciích vydělat de facto vždy

Než se spotřebitel ke své prvotní investici odhodlá, měl by pečlivě zvážit co nejvíce možností, jež se mu naskýtají, a umět vyhodnotit, jaký vztah k riziku vlastně zaujímá. Teprve na základě toho by měl rozhodnout, do jakého investičního nástroje, respektive nástrojů své peníze vložit.

Ve Fondee za tímto účelem vytvořili vlastního průvodce, jehož úkolem je začínajícímu (mikro)investorovi onen rozhodovací proces co nejvíce usnadnit. „Na webu je dostupný investiční dotazník, který vyhodnotí, jak je na tom člověk s výnosem a rizikem. Na základě toho jsou mu doporučena vhodná investiční portfolia. Tento mechanismus pomůže i naprostému laikovi vytvořit portfolio, které je přímo pro něj nejlepší,“ objasňuje Hlavsa.

„Investování do odvážnějších profilů je výhodné zejména pro mladší investory, například ve věku kolem 35 let, protože mají z dlouhodobého hlediska lepší výnos. Pokud jsou klienti konzervativní, mohou investovat peníze alespoň na tři roky. Pro ty odvážnější to může být i pět let,“ podotýká.

Jakmile tato doba uplyne, existuje dle Hlavsy velká pravděpodobnost toho, že se investice stanou ziskové. Tak je to alespoň dané historickým vývojem trhů. „I kdyby investoval v nejhorší době, těsně před poklesem trhů, po pěti letech bude v černých číslech. Po pěti letech už je vidět návratnost investic, ale to je extrémní situace a obvykle je to dříve,“ říká a znovu zdůrazňuje, že historické výsledky akciových trhů z dlouhodobého hlediska dokazují, že na nich člověk vydělá skutečně pokaždé. Což se v případě peněz uložených na spořicích nebo běžných účtech rozhodně říct nedá.

Nejlepší čas na investování je kdykoliv

Ve snaze zprůměrovat poklesy na trzích je dle zakladatele Fondee příhodné investovat pravidelně. To znamená předně si určit, jaký objem finančních prostředků je člověk ochoten dávat si na tyto účely stranou, a následně na svém bankovním účtu nastavit trvalý příkaz. „Tím se zprůměruje profil návratnosti, a to je celá logika toho, že nakonec vyděláte. Nejlepší čas na investování je tak kdykoli. Člověk nikdy neví, co se stane, a klidně za týden může dojít k poklesu o deset nebo více procent, takže nejde s jistotou říci, že dnes je nejlepší čas,“ konstatuje.

Samozřejmostí je nesnažit se všechno vsázet na jednu jedinou kartu. Investiční portfolio by naopak mělo být co nejširší, aby tak došlo k diverzifikaci a spotřebitel si uchoval naději, že pokud se některé z vybraných aktiv ukáže jako prodělečné, v rámci jiného naopak bude v plusu. Jinými slovy, vlastnit akcie v mnoha veřejně obchodovaných společnostech najednou není rozhodně ničím neobvyklým. A je to možné třeba jen s onou tisícovkou.

A které že konkrétní firmy stojí dle Hlavsy za úvahu? Tak například ty, jež jsou spjaty se snižováním emisí a mají nějakým způsobem blízko k zeleným zdrojům a zároveň jim nejsou lhostejné ani některé další sociální aspekty, o nichž člověk v dnešní době slyší ze všech možných stran. Podobné společnosti bývají součástí takzvaných ESG portfolií.

„Každá společnost má své hodnocení ESG a od tohoto hodnocení se vyvíjí i jejich akce. ESG je tak výnosnější než tradiční investování, protože tyto společnosti mají méně problémů, jsou lépe optimalizované a nemají pokuty, nebo spory s vládou. Jsou schopné tato rizika minimalizovat, a proto mají logicky vyšší výnosy,“ uzavírá šéf Fondee.

Kolik peněz spotřebitel vydělá, pokud se rozhodne pravidelně, tedy jednou měsíčně investovat tisíc korun?

Spoření Investování při 2% výnosnosti Investování při 7% výnosnosti Za rok 12 000 Kč 12 130 Kč 12 450 Kč Za 5 let 60 000 Kč 63 123 Kč 71 598 Kč Za 10 let 120 000 Kč 132 816 Kč 172 019 Kč Za 20 let 240 000 Kč 294 718 Kč 510 406 Kč Za 30 let 360 000 Kč 492 075 Kč 1 176 065 Kč Za 40 let 480 000 Kč 732 652 Kč 2 485 065 Kč

Zdroj: Fondee