Konec inflace v Rudém moři? Ceny lodní přepravy mezi Asií a Evropou mírně klesly, doprava do USA ale stále zdražuje

Podle nejnovějších údajů platformy Xeneta, která patří mezi přední srovnávače námořní a letecké nákladní dopravy, se dá předpokládat, že po prudkém a náhlém nárůstu cen dosáhlo zdražování v dodavatelském řetězci na světových obchodních trasách svého vrcholu.

Dopravu už několik týdnů komplikují útoky jemenských Hútíů, kvůli kterým byla celá řada dopravců nucena odklonit svá plavidla od Suezského průplavu k mysu Dobré naděje na jihu Afriky. To podle analytiků nejenže komplikovalo transport jako takový, ale přispívalo k růstu inflace. Koneckonců, jedná se o klíčovou dopravní tepnu spojující Indický oceán se Středozemním mořem.

Suezský průplav je dle webu Euronews životně důležitý pro 18 procent celosvětového obchodu. Je považován za hlavní trasu při přepravě 20 procent světové ropy a 25 procent celosvětového obchodu se zkapalněným zemním plynem.

Pokles je pouze mírný

Sazby začaly dle společnosti Xeneta klesat na trasách z Asie do Evropy, a to ve srovnání s posledním všeobecným zvýšením z 16. ledna. Konkrétně přeprava čtyřicetistopového kontejneru z Dálného východu do Středomoří vyjde aktuálně na 5 950 dolarů (skoro 137 tisíc korun), což je o sto dolarů méně. V případě trasy Dálný východ-severní Evropa mají sazby začátkem února činit 4 820 dolarů (téměř 111 tisíc korun), což je ve srovnání s lednem 30dolarový pokles.





„Vzhledem k tomu, že únorové obecné zvýšení sazeb je nižší, než se očekávalo, je pravděpodobné, že námořní dopravci s odesílateli o snížení cen vyjednávali,“ uvedla pro CNBC Emily Stausbøllová, analytička Xenety s tím, že právě tato skutečnost nejlépe ukazuje, kam trh směřuje. „Nyní se zdá, že někteří odesílatelé tlačí na pilu a daří se jim přistoupit na nižší sazby. Je tedy možné, že se sazby začnou vyrovnávat nebo klesat dříve, než mnozí očekávali,“ dodala.

Úroveň celkových sazeb vyplývá z průměru všech transakcí v rámci každé obchodní trasy. Jinými slovy, smlouvy o námořní přepravě nejsou stanoveny jednotně, což je jedním z důvodů mírného poklesu. Podle hlavního analytika Xenety Petera Sanda lze tedy očekávat i různé výsledky. „Každý odesílatel je ovlivněn jinak. A vzhledem k tomu, že se nejedná o univerzální situaci, vytváří to na trhu nejistotu,“ řekl s tím, že sazby za obchodní cestu z Dálného východu na východní pobřeží USA naopak stále míří nahoru.

Změnu by mohl přinést lunární nový rok

Někteří odborníci se kvůli výše uvedeným důvodům obávají, že zaoceánští dopravci krizi zneužijí k nadměrnému zvyšování cen. „V tuto chvíli všichni obviňují každého, což je normální v situacích, kdy je na trhu tolik nejistoty,“ podotkl Sand a zdůraznil, že rejdařské společnosti si nastalou krizi nevymyslely. Než se navíc vypořádají s narušením způsobeným odklonem od Suezského průplavu, nějaký čas to potrvá. Ostatně, námořní poradenská společnost Sea-Intelligence uvedla, že průměrné zpoždění plavidla se kvůli odklonu protáhlo na 5,35 dne.

Skóre by se sice mohlo zlepšit, avšak až po lunárním novém roce, jenž vychází na 10. února. Právě tehdy budou rejdařské firmy příležitost pozměnit lodní služby tak, aby zohlednily delší tranzitní čas kolem mysu Dobré naděje.

„Je spousta lodí, které prodlouženou dobu plavby zvládnou. Kromě toho také očekáváme, že se další hlavní obchody budou řídit podle schématu mezi Dálným východem a Evropou a nakonec dojde k vyrovnání nebo snížení sazeb. I když s menším zpožděním,“ komentuje Stausbøllová.

Existují však i další obavy. Vzhledem k tomu, že prudký nárůst sazeb, který způsobil zvýšení spotové ceny kontejnerů až na 10 tisíc dolarů, přinutil řadu přepravců k odklonu k leteckému průmyslu, se někteří obávají toho, že vzroste zájem i o železniční dopravu. Ba co víc, problémy by se mohly odrazit rovněž v dopravě silniční, jejíž přetížení se může naplno projevit během příštích čtyř až šesti týdnů po lunárním novém roce, až se objemy obchodu začnou opět zvyšovat.

Odklon by tak ve finále mohli podle některých odborníků nejvíce pocítit samotní spotřebitelé, na něž se toto výrazné zvýšení sazeb za námořní kontejnery přenese. Společnost Resilinc, která se zabývá mapováním dodavatelského řetězce, uvedla, že dopad krize v Rudém moři je z hlediska dodavatelského řetězce zásadní. „Organizace s hlubšími kapsami přečkají toto narušení s lepšími výsledky (než ty menší),“ uzavřel šéf zmíněné firmy Bindiya Vakil.