Polská dálniční známka je nahrazena mýtným poplatkem. Ten se ale týká pouze některých dálnic

Kdy je potřeba polská dálniční známka

Ačkoliv jsou v Polsku některé dálnice zpoplatněné, na rozdíl od České republiky se zde nepoužívá standardní dálniční známka, ale vybírá se mýtný poplatek v mýtných branách. Mýtné jsou povinni hradit řidiči za všechna motorová vozidla a motocykly. Polsko přitom pro účely stanovení sazeb mýtného rozděluje vozidla do pěti kategorií:

kategorie 1 : motocykly, vozidla s dvěma nápravami,

: motocykly, vozidla s dvěma nápravami, kategorie 2 : vozidla s dvěma nápravami s přívěsem, vozidla s dvěma nápravami, pokud má jedna z nich dvojité pneumatiky,

: vozidla s dvěma nápravami s přívěsem, vozidla s dvěma nápravami, pokud má jedna z nich dvojité pneumatiky, kategorie 3 : vozidla se třemi nápravami, vozidla s dvěma nápravami, pokud má jedna z nich dvojité pneumatiky s přívěsem,

: vozidla se třemi nápravami, vozidla s dvěma nápravami, pokud má jedna z nich dvojité pneumatiky s přívěsem, kategorie 4 : vozidla s třemi nápravami a přívěsem, vozidla s více než třemi nápravami,

: vozidla s třemi nápravami a přívěsem, vozidla s více než třemi nápravami, kategorie 5: vozidla převyšující povolenou hmotnost a rozměry.

Zpoplatněné úseky v Polsku

V Polsku není zpoplatněno tolik silničních úseků jako v České republice. Právě z toho důvodu není ani potřeba, aby tato země disponovala dálničními známkami. Od 1. července 2023 byl navíc zrušen výběr mýtného pro lehká vozidla také na úsecích dálnic A2 Konin-Stryków a A4 Wrocław-Sośnica. Řidiči osobních automobilů, motocyklů a souprav do 3,5 tuny tak nemusí na těchto trasách hradit žádné poplatky.

Pro vozidla o hmotnosti do 3,5 tuny jsou tak zpoplatněny pouze následující tři úseky dálnic:

dálnice A1: Rusocin – Nowa Wieś, dálnice A2: Świecko – Lodž, dálnice A4: Wroclaw – Kraków.

Kde koupit polské dálniční známky

Systém výběru mýtného probíhá trochu jinak u vozidel s hmotností do 3,5 tuny a u vozů, které tento váhový limit převyšují. V případě osobních automobilů, motocyklů nebo souprav, jež nepřevyšují stanovenou váhu, je mýtné vybíráno prostřednictvím mýtných bran. První z nich se vždy nachází na začátku zpoplatněného úseku a druhá na jeho konci.

Jakmile přijedete k první mýtné bráně, je potřeba vybrat kategorii vozidla, jež se vás týká, a poté odeberete lístek, který vám bude vygenerován. Tento doklad si ponechejte u sebe, jelikož jej budete potřebovat u druhé mýtné brány, kde ho vložíte do příslušného zařízení a následně zaplatíte poplatek za ujetou vzdálenost.

U vozidel nad 3,5 tuny je pak využíván takzvaný mýtný systém e-TOLL. Ten automaticky snímá při průjezdu placeným úsekem jednotku nebo vestavěný lokalizátor umístěný na palubní desce vozu. Stejně tak je možné hradit mýtné u tohoto typu vozidel prostřednictvím bezplatné aplikace, kterou má řidič nainstalovanou v chytrém telefonu.

Cena polské dálniční známky

Na webových stránkách www.autostrada-a2.pl najdete veškeré aktuální informace o sazbách mýtného. Kromě toho se zde nachází také kalkulačka mýtného, která vám spočítá, na kolik vás výlet po této zemi z hlediska dálničních poplatků vyjde. Tabulka níže pak ukazuje sazby mýtných poplatků pro osobní automobily (bez přívěsu) a motocykly na polských dálnicích, kde se mýtné stále vybírá.

Sazby mýtného v Polsku pro osobní vozy bez přívěsů a motocykly Dálnice Mýtné za osobní auto bez přívěsu Mýtné za motocykl A1 (Nowa Wieś – Rusocin) 30 pln 30 pln A2 (Świecko – Modła) 102 pln 60 pln A4 (Katowice – Kraków) 30 pln 14 pln

Zdroj: portalridice.cz

Jelikož členské země Evropské unie zatím nemají zavedený systém vzájemného uznávání statusu osob se zdravotním postižením, nemají české ZTP a ZTP/P průkazy žádný vliv na cenu dálniční známky v Polsku (respektive na cenu mýtného). Osoby, které disponují uvedenými průkazy, tak mají povinnost zaplatit plnou cenu mýtného stejně jako ostatní.

Dopravní předpisy v Polsku

Než se vydáte na cestu do Polska, měli byste si kromě informací o zpoplatněných úsecích zjistit také to, jaké zde platí dopravní předpisy a co patří do povinné výbavy vozu podle polské legislativy. Co se týká zákonem stanovených rychlostních limitů, tak je na tom Polsko podobně jako Česká republika, a to následovně:

v obci (od 5 hod do 23 hod): 50 km/h ,

, v obci (od 23 hod do 5 hod): 60 km/h ,

, mimo obec: 90 km/h ,

, na rychlostní komunikaci: 100 – 120 km/h ,

120 , na dálnici: 140 km/h.

Do povinné výbavy řidiče pak patří reflexní vesta, výstražný trojúhelník a hasicí přístroj. V případě motocyklu je nezbytná bezpečnostní helma (jak pro řidiče, tak pro spolucestujícího). Autolékárnička je pak povinná pouze pro vozidla, která zajišťují komerční přepravu, ale samozřejmě je doporučeno ji vozit i v osobních automobilech.

Co se týče dopravních pokut v Polsku, za alkohol za volantem vám hrozí pokuta až 60 tisíc zlotých. Za překročení povolené rychlosti pak zaplatíte 50 až 500 zlotých. Když nedáte přednost v jízdě, budete pokutováni částkou od 250 zlotých. Pokud nezapnete světla, hrozí vám pokuta od 200 zlotých. Netoleruje se ani telefonování za volantem, na které se vztahuje pokuta od 200 zlotých výše. Za nepoužití bezpečnostních pásů pak zaplatíte minimálně 100 zlotých.

Pro koho je dálniční známka v Polsku povinná?

Polská dálniční známka není zavedena, namísto toho se v této zemi hradí mýtné poplatky. Ty jsou povinné pro všechna motorová vozidla, která projíždějí přes placené dálniční úseky. Polsko přitom rozlišuje pět kategorií podle typu těchto vozidel, na základě kterých je pak stanovena sazba mýtného poplatku.

Na které dálnice jsou potřeba polské dálniční známky?

Dálniční známky v Polsku nejsou potřeba nikde, ale místo toho je nezbytné uhradit na některých dálničních úsecích mýtné. V současné době jsou v Polsku zpoplatněny tři úseky, mezi které patří dálnice A1 (Rusocin – Nowa Wieś), dálnice A2 (Świecko – Lodž) a dálnice A4 (Wroclaw – Kraków).

Jaké jsou rychlostní limity v Polsku?

Povolené rychlostní limity v Polsku jsou podobné těm v České republice. V polských obcích je potřeba v čase od 5:00 do 23:00 dodržet rychlost 50 km/h a přes noc, tedy od 23:00 do 5:00, je tento limit pak zvýšen na 60 km/h. Mimo obec se jezdí maximálně rychlostí 90 km/h, na rychlostní komunikaci je to 100 až 120 km/h a na dálnici 140 km/h.