Po ztrátě a propouštění konečně v plusu. Secondhandová služba Knihobot hlásí přes dva miliony prodaných knih

Minulý rok musela propustit třetinu svých lidí a během krizového období tratila tři miliony korun měsíčně. Budoucnost služby Knihobot, která zákazníkům nabízí knihy z druhé ruky, byla ještě loni nejistá, dnes už jsou ale trable vzdálenou minulostí a společnost hlásí rostoucí obrat. Ten aktuálně přesahuje 20 milionů měsíčně, tedy dvakrát více než během loňského krušného období.

„Za čtyři roky jsme dokázali vyrůst o 2174,1 procenta. V oblasti knih z druhé ruky jsme v podstatě obsadili český trh a myslím, že máme dobře nakročeno nejen na Slovensku, ale i na dalších evropských trzích,“ přibližuje generální ředitel Dominik Gazdoš. O lokální anomálii se dle něj rozhodně nejedná, naopak se prý re-commerce ukazuje jako důležitá část oblasti internetového obchodování. To koneckonců dokládají i dala srovnávače zboží Heureka. Z nich vyplývá, že zatímco česká e-commerce během prvního kvartálu zaznamenala 13procentní ztrátu, Knihobot ve stejném období meziročně o necelých osm procent vyrostl.

A nadějné jsou vyhlídky pro re-commerce i v Evropě. V té podle studie provedené společností Cross-Border Commerce Europe rostou tato tržiště 20krát rychleji než celkový maloobchodní trh. Do roku 2025 by se pak měl objem trhu se zbožím z druhé ruky zvětšit na 120 miliard eur, tedy o bezmála dvě třetiny ve srovnání se současným stavem. To znamená, že jeho celkový podíl v elektronické komerci bude odpovídat 14 procentům.

Srovnávače cen zaspaly dobu

V čem firmy ze segmentu re-commerce oproti tradičním online prodejcům naopak zaostávají, jsou dle Gazdoše internetové srovnávače cen. Ačkoli secondhandové zboží nakupuje stále více lidí, porovnávat jeho ceny musejí stále po vlastní ose. „Myslím, že nejen srovnávače, ale i česká e-commerce zaspává dobu. Re-commerce není okrajová záležitost. V Evropě už má v rámci veškerého obchodu 10procentní podíl a bude dále růst,“ říká mladý podnikatel s tím, že řada lidí zapomíná na to, že nejde o dvě oddělené entity.

„Re-commerce i e-commerce se navzájem potřebují a mohou fungovat v symbióze. Platí, že ten, kdo prodá nepotřebné věci nebo ušetří na nákupu zboží z druhé ruky, může jinde investovat do kvalitních nových věcí, které mu vydrží, a navíc má šanci je po čase dobře prodat,“ vysvětluje. Pozitivní dopad na rozvíjející se oblast má dle Gazdoše především současná ekonomická situace, kdy potenciální zákazníky zláká hlavně nízká cena použitého produktu. Ten navíc často bývá ve velmi dobré kvalitě.

Že použité nemusí nutně znamenat horší, ostatně potvrzuje i přímo Knihobot. Třetina knih, které do něj zamíří, jsou ve stavu, jež se od nového zboží nedá odlišit. „Jsem rád, že věci z druhé ruky se konečně zbavují stigmatu. Zákazníci už se je nebojí kupovat ani jako dárek pro blízké, a to je dobré znamení,“ míní Gazdoš.

Nový domov našly dva miliony knih

V dubnu největší český knižní secondhand oslavil již čtvrté narozeniny, už podruhé v řadě navíc získal Cenu kvality v soutěži Shop roku. Za dobu svého působení pomohl najít nového majitele dvěma milionům knih, z toho čtvrtinu poslali zákazníci do oběhu jen během prvního kvartálu letošního roku. Během toho Knihobot rovněž dosáhl na tržby v hodnotě 65 milionů korun, přičemž rostl i počet dodavatelů.

„Za poslední kvartál nám jich přibývá 12 tisíc měsíčně. Což se daří především na základě spolupráce s Levnými knihami, díky kterým se nám podařilo přiblížit Knihobot lidem v regionech. Limitem firmy je nyní pouze to, kolik knih se nám povede od dodavatelů získat,“ konstatuje Gazdoš a doplňuje, že 80 procent z nich se vrací opakovaně, což je pro firmu, jejíž nabídka a úspěch se odvíjí od počtu i kvality dodaných knih, zcela zásadní.

Ostatně partnera momentálně hledá také na Slovensku, kde chce prodej oživit podobně jako v Rakousku. Během března spustila firma i webové stránky pro Německo. V blízké budoucnosti Knihobot očekává pokoření ještě dalšího důležitého milníku, a sice v podobě miliontého zákazníka.