Když obchod nevzkvétá. Fúze a akvizice českých firem jsou nejmenší za devět let, nejdráže letos nakupoval Křetínský

Prodeje firem v Česku už nejsou, co bývávaly. Koneckonců, ve třetím čtvrtletí bylo v tuzemsku uzavřeno ,jen‘ 25 fúzí a akvizic, což je ve srovnání s minulým rokem o polovinu méně. Ještě hůře si pak vedeme v kontextu necelé poslední dekády. Od prvního čtvrtletí roku 2014 je současný stav totiž vůbec nejhorší. Na druhou stranu je nutné zmínit, že v tom nejsme sami. Obdobná je situace také ve světě, třeba v Německu ve třetím čtvrtletí uzavřeli o třetinu méně obchodů než loni. Zároveň tam šlo o druhý nejnižší počet transakcí za 10 let.

Hůře na tom Němci byli pouze ve druhém čtvrtletí roku 2020, kdy se kvůli pandemickému šoku propadl počet obchodů po celém světě. Nicméně, ne všude je trend negativní, například v Polsku zůstává počet obchodů stabilní.

Za problémy v Česku je dle odborníků nutné hledat třeba výrazný odliv rizikového kapitálu, jehož počet se propadl téměř o polovinu. Podíl tradičních Private Equity transakcí oproti tomu klesl o ,pouhých‘ 16 procent. „V posledních dvou letech došlo ke korekci tržních valuací firem a zároveň se zvýšily úrokové sazby, což vedlo ke snížené ochotě investorů financovat především rychle rostoucí, ale zároveň ztrátové společnosti,“ komentuje partner v pražské kanceláři společnosti Boston Consulting Group (BCG) Jaroslav Šnajdr.





Hodnota transakcí rostla

V souvislosti s Českem se pak pozitivně jeví alespoň celková hodnota fúzí a akvizic. Ty byly totiž v prvních třech čtvrtletích letošního roku vyšší než v celém roce 2022. „I když aktivita na trhu byla letos nižší, české investiční skupiny zůstaly aktivní a dokázaly realizovat několik velkých transakcí. Stejně tak zahraniční investoři dokázali v Česku najít zajímavé firmy do svých portfolií, což je určitě pozitivní,“ konstatuje Šnajdr s tím, že od ledna do konce září bylo domluveno na 99 transakcí, meziročně o 30 procent méně.

Hodnota nejvyšší transakce se letos vyšplhala na 1,3 miliardy dolarů (zhruba 29,4 miliardy korun). Šlo o prodej většinového podílu francouzského maloobchodního řetězce Casina Group konsorciu Daniela Křetínského. Z opačné strany, tedy z pohledu prodané tuzemské společnosti, drží pomyslné první místo Meopta-optika, jež nově patří americkému investičnímu fondu Carlye Group. Ten ji koupil za 700 milionů eur (asi 17,1 miliardy korun).

V příštím roce by se dle analýzy BCG měl trh co do počtu fúzí a akvizicí dočkat oživení, a to nejen u nás, ale i ve světě. Ostatně, velké společnosti aktuálně disponují enormním množstvím volného kapitálu a v následujícím roce budou hledat způsob, jak jej uplatnit. A co víc, transakce budou díky klesajícím úrokovým sazbám výhodnější i v případě úvěrů.

Konečně reálná očekávání

Dobrou zprávou je, že cenová očekávání kupců a prodejců se postupně přibližují, což je výrazná změna oproti konci pandemie, kdy měli prodávající často přehnané požadavky, které protistrana nebyla ochotna akceptovat. „Nyní sledujeme, že očekávání prodávajících začínají být realističtější. Nižší valuace jednotlivých obchodů, ale také vyšší počet firem, které se ocitnou kvůli současným ekonomickým turbulencím v problémech, bude dalším faktorem, který v příštím roce pomůže trh s fúzemi a akvizicemi opět rozhýbat,“ přibližuje Šnajdr.

Ve střednědobém horizontu se obchody budou snažit posílit své dodavatelské řetězce, a to například regionalizací některých jeho součástí. Stále významnější roli bude hrát také generativní umělá inteligence, jejíž nástup se na počtu transakcí může promítnout negativním způsobem, což je dáno tím, že investoři zatím neumí odhadnout případný dopad uvedené technologie.

Jistotou dle BCG pak je třeba skutečnost, že firmy budou usilovat o to, aby v oblasti umělé inteligence získaly potřebné kompetence. V ještě delším časovém horizontu budou hrát podstatnou roli také ESG faktory, tedy požadavky v oblasti společenské odpovědnosti, správy a řízení podniků a udržitelnosti.