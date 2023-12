O krok blíž k utopické realitě. Nová umělá inteligence od Googlu má umět pochopit, co se odehrává na vašich fotografiích

Vypravěč vašeho životního příběhu, který dokáže odpovědět na dosud nezodpověditelné otázky. Těmito ambiciózními slovy popsali vývojáři společnosti Google novou technologii nazvanou Project Ellmann. Jejím cílem je použít data z internetového vyhledávání a fotek k vytvoření unikátního popisu dosavadního života každého člověka.

Velmi smělé plány byly zveřejněny v interních materiálech amerického technologického giganta, které získala CNBC. Zatím tedy není přesně jasné, kdy a zda vůbec bude tato přelomová funkce skutečně spuštěna. Za jejím vytvořením každopádně stojí vývojáři umělé inteligence Gemini, jež spolupracovali s platformou Google Photos. Ta má po celém světě více než jednu miliardu uživatelů a obsahuje zhruba čtyři biliony fotek a videí.

Tohle je Jack, dítě Jamese a Gemmy

Vývojové týmy Googlu údajně strávily zkoumáním výše popsané možnosti posledních několik měsíců. „Nakonec jsme zjistili, že velké jazykové modely jsou ideální technologií k tomu, aby se vyprávění našeho životního příběhu z ptačí perspektivy stalo realitou,“ stojí podle CNBC v interních dokumentech.

Díky studování vlastních fotografií a vyhledávání má umělá inteligence dokázat pochopit, co se odehrávalo v jednotlivých etapách našeho života. „Procházíme tvé fotografie a díváme se na jejich štítky a umístění, abychom identifikovali jednotlivé okamžiky. Když ustoupíme do pozadí a pochopíme tvůj život v jeho celistvosti, tvůj příběh nám bude jasný,“ píše se na jednom ze snímků prezentace.





Vývojáři rovněž uvedli, že umělá inteligence by mohla odvodit různé důležité okamžiky v životě člověka, jako je třeba narození potomka. „Tento velký jazykový model může použít získané znalosti k tomu, aby vydedukoval, že toto jsou fotografie z Jackova narození a že Jack je prvním a jediným dítětem Jamese a Gemmy,“ uvádí dále prezentace. Řečeno jinak, ani zjištění jména novorozence by pro Project Ellmann nemělo být žádným velkým problémem.

Tým Googlu ale nabídl i další příklady, jež připomínají spíše scény ve vědecko-fantastických snímcích. Umělá inteligence má dokázat poznat třeba to, že se uživatel zúčastnil třídního srazu. „Fotografie vznikla přibližně 10 let po jeho promoci a je plná tváří, které jsme neviděli zhruba stejnou dobu. Z toho vyplývá, že se jedná o setkání absolventů dané školy,“ popisují vývojáři „uvažování“ jejich technologie.

Rádi zkoušíte nová jídla

Součástí nového projektu je i velký jazykový model Ellmann Chat, který má přinést ještě větší revoluci. „Představte si, že otevřete ChatGPT, který už ví všechno o vašem životě. Na co byste se ho zeptali?“ V prezentaci je následně zobrazený ukázkový chat, v němž uživatel pokládá otázku: „Mám domácího mazlíčka?“ Ellmann Chat na to odpověděl, že daný člověk má psa a správně určil také jeho jméno. Kromě toho pak umělá inteligence uvedla rovněž jména dvou členů rodiny, se nimiž se pes nejčastěji vídá.

V následujícím příkladu se uživatel chatbota zeptal, kdy ho naposledy navštívili jeho sourozenci. Se zodpovězením této otázky neměla umělá inteligence žádný problém, a stejně tak dokázala vypsat i města podobná jeho současnému bydlišti, která by pro něj mohla být vhodná k přestěhování.

Ba co víc, Ellmann Chat dokázal rovněž zhodnotit stravovací návyky vybraného jedince, a to opět jen díky fotkám a minulým vyhledáváním. „Zdá se, že si užíváte italské jídlo. Také si ale rád pochutnáváte na nových jídlech, protože jsem objevil i fotografie pokrmů, které neznám,“ podotkl podle prezentace chatbot.

Obavy nejsou na místě, tvrdí Google

Řada lidí se pochopitelně obává toho, kam až by mohly schopnosti umělé inteligence zajít. Technologie by podle představ Googlu mohla v budoucnu třeba určit, jaké produkty uživatel zvažuje koupit, jaké jsou jeho zájmy nebo kam chce jednoho dne vycestovat. Což pochopitelně vyvolává obavy ohledně přílišného zásahu do našeho soukromí, která však americká společnost rezolutně odmítá.

„Fotky Google vždy používaly umělou inteligenci k tomu, aby lidem pomáhaly vyhledávat jejich fotografie a videa. Jsme tedy nadšeni z potenciálu velkých jazykových modelů, které by mohly přinést ještě užitečnější možnosti. Návrhy na zavedení Ellmann Chat jsou ale zatím ve stadiu prvotního interního průzkumu. Pokud bychom se nakonec rozhodli nové funkce zavést, věnovali bychom potřebný čas tomu, aby chránily soukromí a bezpečnost našich uživatelů. To je naše nejvyšší priorita,“ komentuje situaci mluvčí Googlu.