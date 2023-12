Daňové ráje v Karibiku už netáhnou. Miliardáře z celého světa nyní láká Abú Dhabí, v emirátu zakládají stále více účelových firem

Nejbohatší muž kryptoměnového světa Čchang-pcheng Čao, indická rodina Adani, investor a manažer hedgeových fondů Ray Dalio nebo ruský ocelářský magnát Vladimir Lisin. To jsou jen jedni z mnoha velmi úspěšných a zámožných lidí, kteří si letos v Abú Dhabí založili takzvanou společnost zvláštního určení (SPV). Jedná se o účelově založené firmy, které většinou využívají právě lidé se značným majetkem, jež se s jejich pomocí snaží snížit finanční rizika.

Ve zmíněném emirátu v současnosti existuje více než pět tisíc takovýchto SPV, což představuje enormní nárůst oproti roku 2016, kdy jich zde bylo pouhých šestačtyřicet. Není veřejně známo, odkud do nich miliardáři přesunuli svá aktiva, jaké důvody je k tomu přiměly nebo co přesně je součástí jednotlivých SPV. Příliv bohatství do Abú Dhabí však potvrzuje rozsáhlé změny ve způsobu, jakým nejbohatší lidé na světě chrání své peníze a majetek.

„Abú Dhabí je skvělé místo pro zakládání SPV a jeho popularita kvůli tomu prudce roste. Poslední dobou sem přichází stále více lidí, kteří se stěhují z Britských panenských ostrovů, Kajmanských ostrovů, Mauricia nebo Singapuru,“ řekl pro Bloomberg firemní poradce Bhaskar Dasgupta.

Cestovní pas a přístup k šejkům

Za rostoucí atraktivitou Abú Dhabí stojí podle odborníků hned několik faktorů. Důležitá je například skutečnost, že tamní vláda se snaží ochránit veškerá aktiva před jakýmikoliv zásahy zahraničních úřadů. Významnou roli ale hraje i smlouva o zamezení dvojího zdanění, která pomáhá bohatým lidem minimalizovat zaplacené daně za všechny společnosti, jež jsou součástí SPV.





Pro další miliardáře je lákadlem třeba skutečnost, že díky velkým investicím budou mít nárok na dlouhodobý pobyt v zemi, a někdy dokonce dostanou i pasy Spojených arabských emirátů. Nejbohatší osoby pak navíc získají přístup k vládnoucí rodině Ál Nahjánů, která jim může zprostředkovat užitečné kontakty či poskytnout další investice.

Abú Dhabí se ale stalo atraktivním také díky své politické stabilitě a rovněž zásluhou absence jakýchkoliv protiruských sankcí. Vůči lidem s vazbami na sankciované osoby a společnosti totiž zasáhly i mnohé dosud neutrální země, jako je Švýcarsko nebo některé karibské státy. Spojené arabské emiráty ovšem k tomuto kroku nepřistoupily, což je pro mnoho podnikatelů lákavé.

Kajmanské ostrovy už tolik nelákají

Popularitu Abú Dhabí ovlivňuje mimo jiné i klesající atraktivita jiných daňových rájů, jako jsou již zmíněné Britské panenské ostrovy. Odliv peněz z tohoto území odstartoval v roce 2017, kdy se oblastí prohnal hurikán Irma, který podle odborníků přiměl mnoho firem zabývajících se zřízením SPV k tomu, aby svoji činnost přesunuly jinam.

Důležitým faktorem bylo také únorové rozhodnutí ministrů financí Evropské unie, kteří zařadili Britské panenské ostrovy na seznam daňových rájů. Tento krok do jisté míry zkomplikoval veškeré tamní podnikatelské aktivity. Britské panenské ostrovy tedy letos pravděpodobně zaznamenají nejmenší počet registrací nových firem za posledních deset let, přičemž stejný vývoj pak nejspíše čeká i ostrovy Kajmanské.

Číňané, Rusové, Pákistánci

Díky všem výše zmíněným faktorům se do Abú Dhabí v posledních letech vydalo mnoho známých miliardářů, mezi nimiž je třeba právě bývalý generální ředitel kryptoburzy Binance Čchang. Ten koupil svůj první dům v Dubaji už v roce 2021 a letos založil v sousedním emirátu hned několik SPV, včetně Binary Finance Group Holdings, Alphanest Holdings a CZ Labs Holdings. Kvůli svým značným investicím už čínsko-kanadský podnikatel získal i občanství arabské země.

Dalším vlivným miliardářem, který podniká v Abú Dhabí, je sedmašedesátiletý Lisin, toho času čtvrtý nejbohatší Rus. Ocelářský magnát letos v emirátu založil SPV Serenity II Holdings a Nebula II Holdings. Lisina údajně do města přitáhla tamní burza, dobré vazby na mnoho globálních investorů a ekonomická a právní stabilita celé země.

Podobné důvody k založení nových firem v Abú Dhabí měl i pákistánský obchodník Murtaza Lakhani, který je podle analytiků jednou z ústředních postav ruského globálního ropného byznysu. V červnu Lakhani ve městě zaregistroval SPV s názvem Kings Road Investments Holding Ltd, kde je uveden jako jediný akcionář.

Plán diverzifikace je úspěšný

Nově zakládané SPV jsou důležitou součástí dlouhodobé strategie pro rozvoj ekonomiky Spojených arabských emirátů. Tamní vládnoucí rodina se totiž snaží hospodářství země diverzifikovat a zajistit si i jiné příjmy než jen ty, které pocházejí z těžby ropy. Podle aktuálních údajů se přitom zdá, že díky narůstajícím investicím by se to mohlo podařit.

Abú Dhabí totiž bohatým podnikatelům nabízí unikátní směsici výhod, které jim nemůže poskytnout téměř žádný jiný stát na světě. „Mnohé reformy z posledních let povzbudily miliardáře, aby si v této zemi zařídili svůj trvalejší domov. Vidíme zde tedy jasný trend, kdy se do země stěhuje více bohatých podnikatelů,“ uzavřel Armand Arton, zakladatel společnosti Arton Capital, jež pomáhá lidem s procesem získání občanství.