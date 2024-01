Fond KAYA posílá do českého vývojářského nástroje Better Stack 10 milionů dolarů. Chce podpořit jeho raketový růst

Předsevzetí na nový rok? V případě tuzemského startupu Better Stack očividně další agresivní růst. K tomu má mladé společnosti stavící novou generaci technologických nástrojů pro vývojáře pomoci nejnovější investice v hodnotě 10 milionů dolarů (227,6 milionu korun), kterou firma získala od jednoho ze svých prvních investorů, a sice fondu KAYA. Kromě toho se jako andělský investor připojili Arron Levie, generální ředitel společnosti Box, a Kulpreet Singh z UiPath.

„KAYA nám doposud byla nesmírně nápomocná, a jsem proto nadšený, že ji můžeme jako klíčového investora plnohodnotně přivítat na palubě,“ říká šéf a spoluzakladatel Better Stacku Juraj Masár s tím, že část z peněz poputuje na dobročinné účely. Zbytek společnost, jejíž produkt využívá na dvě stě tisíc vývojářů a přes čtyři tisícovky zákazníků z celého světa, vynaloží pro svůj růst.

Jeho raketové tempo si firma ostatně držela i v minulém roce, díky čemuž se stala ziskovou a podařilo se jí uchovat již dříve získané investice. Ty se vyšplhaly na celkovou hodnotu 18,6 milionu dolarů (zhruba 423,3 milionu korun), přičemž do Better Stack je nalily subjekty, jako jsou Susa Ventures, K5 Global, Credo Ventures a již zmíněný early-stage venture kapitálový fond KAYA.





„Tým Better Stack rozumí lépe než kdokoli jiný tomu, jak moderní vývojářské týmy fungují. Stokrát rychlejší a desetkrát levnější produkt je jasnou volbou pro rychle rostoucí firmy,“ konstatuje generální partner KAYA Tomáš Obrtáč.

Používá ho Decathlon i Unicef

Better Stack pomáhá vývojářům rychleji vyvíjet kvalitnější software díky tomu, že vytváří výkonné nástroje pro sledování softwarové infrastruktury. Aktuálně ho využívají světově známá jména jako Time Magazine, Salesforce, ESET, Accenture, Decathlon nebo Rakuten. Ze startupového světa zákazníky tvoří třeba Brave, Hugging Face, Apollo a Drata. V neposlední řadě je zde i spousta neziskových organizací typu Unicef nebo Raspberry Pi.

Konkrétně loni Better Stack představil dashboardy usnadňující spolupráci vývojářským týmům, podobné populárnímu grafickému editoru Figma. „Nové dashboardy a spolupráce jako ve Figmě pomůžou vývojářům společně odstranit příčiny výpadků rychleji než kdykoli předtím,“ uvádí spoluzakladatelka a COO startupu Veronika Kolejaková.

Obecně dnes vývojáři používají celé desítky nástrojů. Problém je, že některé z nich je třeba složitě integrovat, zatímco jiné zase mohou zbytečně komplikovat a prodlužovat řešení výpadků. V Better Stacku se proto rozhodli jít poněkud odlišnou cestou. Ta spočívá v jedné jedině platformě kombinující dohromady monitoring webů, logging, správu incidentů i technických výpadků, ale i takzvané stavové stránky.

Mluví jednoduchým jazykem

Pro některé by výhodou mohla být také zkušenost, že užívání řešení tuzemské společnosti vyžaduje pouze znalost jazyka SQL. „Vezměte deset vývojářů z ulice a zeptejte se jich: umíte Datadog Query Language, New Relic Query Language, AWS CloudWatch Query Language, PromQL, LogQLM? Devět z deseti řekne, že ne. Každý však zná SQL, a proto z něj díky Better Stacku děláme standard pro observabilitu softwaru,“ míní Kolejaková.

Technický šéf společnosti Tomáš Hromada následně doplňuje, že i vývojářské nástroje mohou být navržené tak, aby byla radost je používat. O standard se ale zatím přitom nejedná. „Myslíme si, že všichni uživatelé, ať už jsou to freelanceři, nebo techničtí ředitelé velkých korporací, si zaslouží skvělou uživatelskou zkušenost. Vývojářům záleží na tom, aby pracovali s nástroji, které se zaměřují na design a UX stejně jako na funkčnost,“ vysvětluje.

Koneckonců, k založení startupu Better Stack jej a jeho kolegy vedla vlastní zkušenost z předchozích zaměstnání, kde zažili každodenní vývojářské problémy. Prostřednictvím své firmy chtěli vyřešit alespoň některé z nich. „Jsme prostě inženýři, kteří vytvářejí nástroje, které jsme vždycky chtěli používat,“ uzavírá Masár.