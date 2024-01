Umělá inteligence v budoucnu usnadní životy nás všech a přinese mnoho nových příležitostí, očekává Bill Gates

Prudký rozvoj umělé inteligence (AI) v posledních letech vyvolává u mnoha lidí obavy, že v budoucnu technologie nahradí miliony pracovních míst. Situaci navíc tento týden ještě vyostřil Mezinárodní měnový fond (MMF), jehož představitelé očekávají, že asi 40 procent pracovních míst po celém světě by mohlo být ovlivněno právě vzestupem AI.

Své očekávání ohledně následujících let nyní v rozhovoru se CNN popsal také spoluzakladatel společnosti Microsoft Bill Gates. Tento s názorem MMF příliš nesouhlasí, ačkoliv uznal, že umělá inteligence by v příštích pěti letech skutečně mohla přinést výrazné změny do života téměř každého z nás.

Gates si myslí, že příchod každé nové technologie zpočátku přináší strach a obavy, nakonec ale díky němu vznikne spousta nových příležitostí. „Když se na začátku minulého století zvýšila produktivita zemědělství, mnoho lidí se obávalo, zda se pro ně vůbec najde nějaká práce. Ve skutečnosti bylo vytvořeno mnoho nových profesí a pracovních pozic a v současnosti jsme na tom mnohem lépe, než když všichni dělali na farmách. A stejné to bude i nyní,“ uvedl jeden z nejbohatších lidí světa.





Vylepšení ChatGPT-4 jsou zásadní

Americký filantrop v rozhovoru rovněž předpověděl, že umělá inteligence v budoucnu usnadní životy všem lidem. Poukázal například na to, že AI už nyní pomáhá lékařům s nezbytným papírováním. „To je práce, kterou nemají rádi, a je možné ji zásadně zefektivnit,“ doplnil Gates.

Velkou výhodou umělé inteligence je podle něj i skutečnost, že k jejímu využívání není potřeba nakupovat velké množství drahého hardwaru, jako je tomu v případě jiných modernějších technologií. „Využívat AI je možné přes telefon nebo počítač, který už máte, a díky připojení k internetu, které už také máte,“ zmínil 68letý podnikatel, podle něhož bude začlenění nové technologie do vzdělávání či do zdravotnictví prostě „fantastické“.

Není překvapivé, že Gates v rozhovoru pochválil především působivé výsledky společnosti OpenAI, jež stojí za chatbotem ChatGPT. Microsoft se totiž v její správní radě těší místu pozorovatele bez hlasovacích práv a v minulosti tento startup podpořil nemalými investicemi.

„Vylepšení v nejnovější verzi ChatGPT-4 jsou skutečně zásadní, díky nim už tento nástroj v podstatě umí číst a psát. Je to tedy, skoro jako kdybyste měli někoho, kdo je vašim učitelem, kdo vám dá zdravotní rady, napíše za vás počítačový kód a pomůže vám s vyřízením telefonátů ohledně technické podpory,“ pronesl.

Kvůli nadaci každý rok zchudne

Spoluzakladatel Microsoftu se zmínil také o cílech Nadace Billa a Melindy Gatesových. Ta by měla podle jeho představ zajistit, že z AI budou profitovat lidé ve všech světových regionech.

„Jedním z cílů nadace je, aby prodleva mezi přínosy umělé inteligence pro lidi v chudých zemích byla oproti bohatým zemím velmi krátká. Koneckonců, nedostatek lékařů a učitelů je v Africe mnohem akutnější než na Západě,“ nechal se slyšet Gates, který rovněž potvrdil, že jeho dobročinná organizace bude každoročně podporovat projekty v hodnotě přibližně devíti miliard dolarů (zhruba 205 miliard korun).

Známý filantrop spolu s investorem Warrenem Buffettem a dalšími podnikateli již nadaci věnoval celkem asi sto miliard (téměř 2,3 bilionu korun). Rozhodnutí darovat většinu svého bohatství na tyto účely prý Gates vůbec nelituje. „Mám více než dost peněz na svoji vlastní spotřebu. Chystám se tedy postupně klesnout v seznamu nejbohatších lidí na světě a budu hrdý, až z něj vypadnu úplně,“ uzavřel úspěšný podnikatel.